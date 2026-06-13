El Zambú Pinatar comienza el asalto al ascenso

Llegó el día. Esta tarde, a las 20.00 horas, el pabellón Siglo XXI de Zaragoza se vestirá de gala para acoger el primer partido de la gran final del play off de ascenso a la Primera División. El Zambú Pinatar afronta ante el Wanapix Zaragoza una batalla al mejor de tres asaltos, con la gloria de la máxima categoría del fútbol sala nacional como único premio al final del camino.

No conviene engañarse, ni dentro ni fuera del vestuario que dirige Dani Martínez: el cuadro aragonés es, por presupuesto, plantilla y trayectoria, el teórico favorito para llevarse el gato al agua. De hecho, los maños rozaron el ascenso directo en una encarnizada y tensa batalla contra el Inagroup El Ejido que terminó sonriendo a los andaluces, obligando al Zaragoza a lamerse las heridas y a sellar su pase a esta final tras sufrir de lo lindo y tumbar en la prórroga al Ciudad de Móstoles en el segundo duelo. Por si fuera poco, los precedentes ligueros de esta campaña benefician a los locales, pero los play off son otra historia: son territorio para valientes, y de eso a este Zambú le sobra.

El conjunto pinatarense llega en un momento de forma sencillamente espectacular. Tras firmar una semifinal impecable y tumbar al Heredia 21 Málaga por la vía rápida (2-0 en el global), con un recital defensivo y la efectividad letal de hombres como Cobarro y el muro de Diego Torres bajo palos, la plantilla se presenta en tierras aragonesas sin ningún complejo. Hay respeto en la expedición pinatarense, pero también un arsenal de argumentos tácticos y la ilusión necesaria para creer.

Para rascar ese primer punto que obligue a trasladar la presión al pabellón pinatarense la próxima semana, el Zambú tendrá que rozar la perfección defensiva. Enfrente habrá un Wanapix plagado de nombres desequilibrantes que exigirán la máxima concentración durante los 40 minutos: bajo palos y en la retaguardia, el capitán Iván Bernad firma un año soberbio respaldado por la veteranía y la jerarquía de Adri Ortego en el puesto de cierre; en las bandas, el juego exterior aragonés es pura dinamita con el desborde de Kike Liao y Juan Brasesco; y arriba, el tridente formado por Richi Felipe, Matehus Lustosa y el argentino Augusto, obligará a la zaga pinatarense a multiplicarse.

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La premisa para los pupilos de Dani Martínez es cristalina: ganar sí o sí. Regresar de tierras aragonesas con el 1-0 en el casillero permitiría al Zambú Pinatar disfrutar de la oportunidad de oro de confirmar el histórico ascenso la próxima semana ante su público, en un Pabellón Príncipe de Asturias que a buen seguro estará lleno. El primer hachazo se da esta noche en Zaragoza.