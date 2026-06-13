El Zambú Pinatar se ahoga en el tramo final y cae derrotado en Zaragoza

El Zambú Pinatar saboreó el primer punto de la finalísima por el ascenso a la Primera División del fútbol sala nacional, pero terminó sufriendo una derrota de las que dejan cicatriz (4-3) ante un Wanapix Zaragoza que tiró de fe y veteranía cuando parecía contra las cuerdas. Los de San Pedro del Pinatar, que completaron un partido soberbio durante 33 minutos, pagaron un peaje altísimo en un final de infarto y se marchan de tierras aragonesas con un 1-0 en contra en la eliminatoria. Toca épica: tendrá que ganar los dos próximos partidos para tocar el cielo.

La tarde arrancó con un guion injusto para los méritos de unos y otros. En la primera mitad, el cuadro costero fue notablemente superior. Manejó los tiempos, plantó cara con personalidad en el Siglo XXI y generó las mejores ocasiones de peligro. Sin embargo, el balón no quiso entrar y fue el Wanapix Zaragoza quien golpeó primero, marchándose al descanso con una ventaja de 1-0 que no reflejaba lo visto sobre la pista.

Pero este Zambú tiene alma. Lejos de venirse abajo por el castigo inmerecido, los de Dani Martínez salieron en la reanudación con una marcha más y desataron un auténtico vendaval de juego que obtuvo su justa recompensa. Primero fue Coba, culminando una rápida acción para poner las tablas. Casi sin tiempo para que los locales reaccionaran, Juanfran firmaba el 1-2 tras culminar una contra de tiralíneas. Y la locura pinatarense se desataba por completo cuando Ibarra, en una acción ensayada de pizarra magistral, subía el 1-3 al electrónico. El partido estaba donde quería el cuadro murciano, que acariciaba una victoria estratégica.

Fue entonces cuando el Wanapix Zaragoza quemó sus naves. A falta de siete minutos para el bocinazo final, el técnico local ordenó el ataque con portero-jugador. El Zambú resistió las primeras embestidas, pero el empuje maño y la superioridad numérica en pista terminaron por desarbolar la defensa visitante, logrando el empate (3-3) a falta de solo tres minutos.

Con las tablas de nuevo en el marcador y el partido roto, Dani Martínez tomó una decisión arriesgada: optó por atacar también de cinco con portero-jugador en busca del gol del triunfo, consciente del valor de golpear primero en la eliminatoria. La moneda, esta vez, salió cruz. En una circulación, el Wanapix logró robar el esférico y Ortego, con un disparo certero desde su propio campo, anotó a portería vacía el definitivo 4-3.

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El Zambú Pinatar lo intentó a la desesperada en los últimos segundos, pero el marcador ya no se movería. El primer punto de la final se escapó de la manera más dolorosa posible en Zaragoza, pero la batalla no ha terminado. La afición pinatarense tendrá que ser ahora el sexto jugador para levantar la eliminatoria en el pabellón Príncipe de Asturias y mantener vivo el sueño de Primera. Quedan dos finales, o eso quieren pensar en Zambú, y la primera es en San Pedro del Pinatar. Toca tirar de épica.