El UCAM Murcia ya es un habitual en Europa: quinta temporada consecutiva y octava en total

Lo que comenzó como un sueño ilusionante se ha convertido en toda una realidad. Y es que hace tiempo que disputar una competición europea pasó de ser un premio a algo habitual en su rutina para un UCAM Murcia CB que el próximo curso afrontará su quinta temporada consecutiva alternando la doble competición.

Un lustro sin perder altura. Ocho años en total. Ese es el bagaje del club murciano, que la próxima temporada regresará por la puerta grande a la Basketball Champions League tras la cuarta plaza conseguida en la Liga Endesa con su histórico balance de 25 triunfos y 9 derrotas. Hace una década que el UCAM Murcia inició este camino, cuando en la campaña 2016-2017 debutó en la EuroCup tras conseguir la séptima plaza en la ACB que le impulsó a su primera participación en el play off. Ahora, diez años más tarde, el club es prácticamente un experto en alternar el doble calendario.

Y es que, en la 2026-2027, el conjunto universitario sumará su sexta presencia en la Basketball Champions League. A lo que hay que añadir su año en la FIBA Europe Cup, en el curso recién finalizado, donde se alcanzaron las semifinales ante el PAOK griego, y su estreno en la EuroCup. Ocho temporadas con un bagaje y un peso europeo que ya comienza a ser importante.

De los cinco años consecutivos que cumplirá en Europa, desde el año 2022 hasta el próximo 2027, se da la circunstancia de que todos ellos han llegado con Sito Alonso a los mandos del banquillo. No obstante, la llegada del técnico madrileño y su debut en una competición continental con los universitarios se produjo mucho antes, cuando en su aterrizaje a finales de enero de 2019 coincidió con la eliminatoria de octavos ante el Telenet Giants Antwerp belga.

Dylan Ennis, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Peristeri de la Final Four de Belgrado. / FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Esa temporada arrancó con Javi Juárez a los mandos de un UCAM Murcia que venía de plantarse en la Final Four de Atenas en su primera participación en la Basketball Champions League y de lograr la medalla de bronce con Ibon Navarro, que ayer firmó por el Estrella Roja, como entrenador en la 2017-2018. Mientras que en la 2016-2017, en el único año que se disputó la EuroCup, pese al ofrecimiento con el que ha contado el equipo este año para volver a enrolarse en dicha competición, los entrenadores fueron tanto Óscar Quintana como Fotis Katsikaris en un estreno europeo para los murcianos donde se alcanzó el Top-16.

Radebaugh, del UCAM Murcia, durante un partido de la Champions en la 25-26. / | FIBA

Tan solo en la temporada 2019-2020, la que se interrumpió por el coronavirus, como en la 2020-2021 y la 2021-2022, el UCAM Murcia se quedó sin disputar una competición europea. Durante los últimos cinco años consecutivos, los universitarios han conseguido regresar a una Final Four, la de Belgrado en 2024, donde también lograron la medalla de bronce. Mientras que el pasado año fueron relegados a la FIBA Europe Cup, al no conseguir el billete en la base previa de la BCL que se disputó en Bulgaria. Un torneo en sede neutral, en la ciudad de Samokov, en la que se debía ganar tres partidos consecutivos para ganarse una plaza. El UCAM, en esa ronda previa, cayó en la final ante el Elan Chalon francés.

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El historial del UCAM Murcia en Europa 2016-2017 EuroCup (Top-16).

2017-2018 Basketball Champions League (Final Four, 3º puesto Atenas).

2018-2019 Basketball Champions League (Top-16).

2022-2023 Basketball Champions League (Cuartos de final).

2023-2024 Basketball Champions League (Final Four, 3º puesto Belgrado).

2024-2025 Basketball Champions League (Top-16).

2025-2026 FIBA Europe Cup (Semifinales).

2026-2027 Basketball Champions League.

La Laguna Tenerife y BAXI Manresa, a la EuroCup

Con La Laguna Tenerife y el BAXI Manresa ya confirmados como equipos que disputarán la próxima temporada la EuroCup, el cuador murciano sería uno de los representantes de la ACBen la Basketball Champions League junto al Joventut o el Unicaja Málaga. Incluso junto a un Bilbao Basket que ha finalizado en la séptima plaza de la ACB y que, tras ganar la FIBAEurope Cup en sus últimas dos ediciones, tiene abierto el debate de dar el paso en el cambio de competiciones dentro de la Federación Internacional de Baloncesto.