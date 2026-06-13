El Real Murcia se libra este verano del culebrón del ‘9’

Hasta el 31 de agosto tuvo que esperar el Real Murcia el año pasado para firmar a Flakus, el delantero soñado por todos. Y también sobre la campana se cerró el fichaje de Raúl Alcaina en 2024. Y es que en el club grana ya viene siendo habitual que los culebrones del verano siempre estén relacionados con la delantera. Sin embargo, en este 2026, el club murcianista llega con los deberes hechos. Porque, salvo sorpresa, Flakus y Juanto Ortuño pelearán por un puesto para el que se espera que solo llegue un jugador sub-23 como complemento.

Sin la eterna urgencia de encontrar un gran delantero, Manuel Sánchez Breis se ve así liberado de una de las tareas más importantes de un director deportivo. Y es que este verano en el Real Murcia no habrá culebrón por ver qué ‘9’ aterriza en Nueva Condomina. Eso también reducirá las posibilidades de fracaso, un fracaso que ya pasó factura a Javier Recio, cuando apostó todo a un Rodri Ríos que en diciembre ya había hecho la maleta para volver a Ceuta; y que persiguió durante varios meses a Asier Goiria por la nula aportación de Raúl Alcaina en la temporada 24-25.

Aunque el aficionado del Real Murcia suele divertirse en verano haciendo cábalas sobre los fichajes, especialmente del delantero, en esta ocasión tendrán que mirar a otras posiciones para entretenerse con los rumores. Y es que la delantera está cubierta, le guste más o menos a Manuel Sánchez Breis y a Sergi Guilló. Porque Flakus tiene contrato, y después de pagar 500.000 euros hace un año por sus servicios, hay pocas posibilidades de que se le busque una salida. Y contrato también tiene Juanto Ortuño, quien llegó el pasado mes de enero asegurándose vestir la elástica grana más allá del 30 de junio y cuya rescisión no es nada asumible económicamente.

Lo normal, teniendo en cuenta la situación contractual de Flakus y Ortuño, es que el único delantero que aterrice este verano en Nueva Condomina sea un jugador sub-23 que complemente esa posición dentro de la plantilla de Sergi Guilló.

Por tanto, el técnico murcianista tendrá que trabajar en pretemporada para lograr que Flakus vuelva a ser el ‘killer’ que sorprendió en sus primeros meses en el Real Murcia, lejos del futbolista pusilánime que decepcionó durante muchas jornadas del pasado curso. Y es que ni ser el pichichi del equipo -anotó 11 goles- le permitió escapar de las críticas de los aficionados, que esperaban mucho más de él por la fuerte apuesta económica realizada en verano, cuando se pagaron 500.000 euros al Castellón.

Más incógnitas se abren en cuanto a Juanto Ortuño. El yeclano llegó en enero como uno de los fichajes que tenía que reactivar a un Real Murcia que empezaba una caída en picado, pero el delantero murciano nunca fue protagonista. Ni bajar a Primera RFEF le permitió sumar los minutos que no estaba sumando en el Ceuta. No ayudó su falta de ritmo, y cuando parecía entonarse -en abril marcaba ante el Nástic y frente al Europa-, un problema físico le apartó del equipo durante las últimas jornadas, quedándose en blanco en el tramo decisivo y poniendo en duda su continuidad para la temporada 26-27.

Pero con un contrato de los altos, cuya rescisión supondría importante coste, todo parece indicar que Sergi Guilló tendrá que poner toda la carne en el asador para volver a sacar la mejor versión tanto de Flakus como de Juanto Ortuño, sabiendo gestionar además que contará con dos gallitos en el corral y que posiblemente solo uno podrá ser titular. De hecho, el delantero esloveno ya se mostró incómodo el pasado curso en algunos tramos en los que se le condenó a la suplencia.

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El tercero en discordia

En la temporada ya acabada para los granas, la terna de delanteros la completaba Pedro Benito, sin embargo el gaditano pocas veces actuó en el área. Tanto con Colunga como con Curro Torres se adueñaba de la banda derecha. Pero ahora mismo Benito está más lejos que cerca de seguir vistiendo la elástica murcianista. Aunque tiene una oferta de renovación sobre la mesa, algunas fuentes indican que la mejora no está a la altura de lo esperado por el jugador, que está valorando otras posibilidades. n