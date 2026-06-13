Pablo Martínez Gómez aspira a conquistar el M25 de Jaén tras una destacada trayectoria en la NCAA

El murciano Pablo Martínez Gómez (Murcia, 10 de marzo de 2006), quien en la actualidad ocupa el puesto 711 del ranking ATP, disputará este domingo la final del torneo M25 Jaén Paraíso Interior, que se disputa en Martos, en pista rápida. El jugador, que ha estado estudiando Economía y Negocios y compitiendo en la liga universitaria estadounidense con la Universidad de Vanderbilt, en la ciudad de Nashville (Tennessee), ha llegado a la final después de vencer a Pablo Pérez Ramos en tres sets (6-3, 4-6 y 6-1). En la lucha por el título se enfrentará al portugués Joao Domingues, de 32 años.

Pablo Martínez posa en La Manga Club. | IVÁN URQUÍZAR / Iván Urquízar

El murciano, que llegó a la localidad andaluza tras caer en segunda ronda de un torneo de la misma categoría en Georgia, ganó todos sus partidos hasta cuartos de final en dos sets. Derrotó a Pablo Pérez Navarro (6-4 y 6-4), el libanés Mustapha El Natour (6-4 y 6-3) y John Echeverría (6-3 y 6-4) para en semifinales deshacerse de Pablo Pérez Ramos con una última manga donde desarrolló un gran tenis.

En 2025 ya llegó a dos finales de un torneo M25, en Xátiva y Denia, donde cayó derrotado, por lo que este domingo buscará su primer éxito en el circuito.

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Hace dos años, Pablo Martínez optó por marcharse a Estados Unidos para competir y estudiar, una vía que también han tomado en los últimos tiempos otros tenistas españoles, como Rafa Jódar, que llegó hasta cuartos de final en el último Roland Garros. Con su universidad, el murciano ha tenido una destacada actuación en la NCAA, donde alcanzó la segunda ronda del torneo nacional y a nivel individual logró 13 victorias, siendo elegido Jugador de la Semana a principios de marzo 2026 tras liderar a su universidad frente a Oklahoma y Texas AM.