El FC Cartagena lanza su campaña de abonos 2026-2027

El FC Cartagena da el pistoletazo a la temporada 2026-2027 en el plano social. La entidad albinegra ha activado la maquinaria institucional con la presentación oficial de su esperada campaña de abonos para la próxima campaña. El cuadro cartagenerista ha elegido el lema 'La familia que se elige' para tratar de enganchar a su gente. Con el propósito de convertir el Estadio Cartagonova en un fortín inexpugnable y premiar la fidelidad incondicional de su afición, la directiva del FC Cartagena, que en los próximos días dará una rueda de prensa para actualizar la situación del club, ha diseñado una estrategia de captación que combina la estabilidad en las tarifas de continuidad, los incentivos por fidelización temprana y facilidades para los núcleos familiares de la comarca.

Bajo una renovada identidad visual y con la premisa de mantener viva la llama del sentimiento albinegro, el club ha estructurado la campaña en varios plazos clave. El primer tramo, calificado por la entidad como el periodo de "Renovación Anticipada", arrancará de manera inmediata y se extenderá durante las próximas semanas. Aquellos socios que decidan certificar su compromiso con el equipo antes de las fechas límite fijadas por el club se beneficiarán de una tarifa notablemente más económica en comparación con los precios estándar que se aplicarán en las fases posteriores del verano.

Plazos, fechas límite y cambios de asiento

Según se desprende de la hoja de ruta oficial emitida por el club, las oficinas del Cartagonova y la plataforma digital (compralaentrada.com) operarán a pleno rendimiento para agilizar el proceso. Una vez concluido el primer periodo promocional a precio reducido, se abrirá la fase de renovación a precio estándar. Los abonados actuales tendrán su localidad rigurosamente reservada hasta finales de julio; superada esa fecha límite, los asientos que no hayan sido renovados quedarán liberados de forma automática para el público general.

Como viene siendo habitual, la directiva ha reservado una ventana exclusiva de tres días a principios de agosto destinada únicamente a los abonados que, habiendo renovado previamente su carné, deseen realizar modificaciones de ubicación o traslados de grada dentro del estadio. Un trámite que, por motivos de logística operativa, se gestionará de forma estrictamente presencial en las taquillas del feudo cartagenero.

Foco en las familias y el "Abono Especial"

Una de las grandes apuestas de la entidad para el curso 2026-2027 vuelve a ser el factor social. El FC Cartagena mantiene su decidida apuesta por la conciliación y el relevo generacional en la grada a través de los descuentos familiares, que aplicarán deducciones de hasta el 20% en renovaciones presenciales y simultáneas para familiares directos.

Asimismo, se han configurado categorías adaptadas a las realidades económicas del entorno: Abono Especial: Destinado a jóvenes (de 15 a 25 años), mayores de 65 años, desempleados y personas con discapacidad acreditada. Abono Expansión: Ideado de forma específica para aquellos aficionados residentes fuera de la comarca natural del Campo de Cartagena que no pueden acudir regularmente, pero desean mantener su vinculación con el equipo.

Beneficios adicionales

Más allá del acceso a los encuentros ligueros, los portadores del nuevo carné dispondrán de una serie de contraprestaciones exclusivas. El club ha confirmado que los abonados mantendrán su número de antigüedad en la masa social y gozarán de acceso gratuito a los compromisos que disputen tanto las categorías inferiores como el equipo femenino en las instalaciones del club. A ello se suma un descuento lineal del 10% en los productos oficiales del club, ventajas directas en hostelería local colaboradora y promociones cruzadas en las estaciones de servicio adheridas a la campaña. El carné, que se expedirá tanto en su formato físico clásico como en soporte digital compatible con plataformas de telefonía móvil (PassBook y PassWallet), busca digitalizar y agilizar los accesos de una afición que se prepara para otro año de emociones fuertes en el municipal cartagenero.

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Las taquillas del Estadio Cartagonova abrirán de lunes a viernes en su horario habitual de mañanas y tardes, compaginando la atención presencial con el soporte telemático habilitado las 24 horas del día. El FC Cartagena da el primer paso de la temporada; la respuesta, ahora, queda en el tejado de una afición que ha vivido con incertidumbre las últimas semanas.

Estos son los precios oficiales:

Renovación abonados FC Cartagena / Prensa FC Cartagena