FC Cartagena: Alejandro Arribas dará la cara la semana que viene

La próxima semana se presenta crucial para el futuro del FC Cartagena. Tras varias semanas de trabajo silencioso en los despachos, y mientras se perfila la plantilla que competirá en Primera Federación durante el curso 2026-2027, el presidente de la entidad, Alejandro Arribas, comparecerá ante los medios. Lo hará para ofrecer una radiografía completa de la situación financiera del club y desvelar los pilares del nuevo proyecto deportivo.

La intervención del máximo dirigente llega en un momento clave. Después de una campaña marcada por la decepción sobre el césped al quedarse a las puertas del play off y, sobre todo, por las incertidumbres institucionales, el club de la ciudad portuaria busca transmitir estabilidad. El objetivo es recuperar la competitividad y devolver la ilusión a una afición castigada por los sobresaltos en los últimos meses. Los impagos continuos en los que ha vivido el club ha debilitado mucho la imagen de la gerencia y su rueda de prensa es más que necesaria.

Uno de los puntos más esperados de la comparecencia de Arribas será la resolución de las denuncias presentadas por varios futbolistas ante la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Según fuentes del club, el presidente confirmará que la entidad regularizará los pagos pendientes en los próximos días. Este movimiento supondrá la retirada de las reclamaciones y despejará cualquier obstáculo administrativo para competir con total normalidad en Primera Federación. La renovación de Íñigo Vélez fue el primer paso en busca de la normalidad.

Desde las oficinas del Municipal Cartagonova se transmite absoluta tranquilidad: no se contempla ningún escenario de riesgo y se planifica el ejercicio con la certeza de que el proyecto rodará sin contratiempos.

La rueda de prensa también servirá para desgranar la planificación deportiva, que este año estará firmemente ligada a la realidad económica de la entidad. El Cartagena apuesta por construir un equipo competitivo bajo estrictos parámetros de sostenibilidad y control presupuestario.

Lejos de los grandes desembolsos, la dirección deportiva,que tiene muy avanzadas varias incorporaciones que se oficializarán próximamente, trabaja en una estructura racionalizada. En este nuevo escenario, el club prioriza asegurar la continuidad de dos piezas angulares dentro del vestuario: Pablo de Blasis y Nacho Martínez. Ambas renovaciones, ya pactadas, se consideran fundamentales para dar respaldo y jerarquía a la nueva etapa, además de los futbolistas que ya tienen contrato y los fichajes que tiene avanzados el director deportivo Javier Hernández.

Campaña de abonos

Otro de los platos fuertes de la semana que viene será el lanzamiento oficial de la campaña de abonados 2026-2027. La entidad confía en que la respuesta social sea positiva y se supere el número de carnets de este curso.

Para ello, las peñas ya han comenzado a movilizarse. El foco principal está puesto en la grada de animación en el fondo del Cartagonova, donde se han fijado el ambicioso objetivo de alcanzar los 400 peñistas, en esa ubicación del estadio. Tanto el club como la Federación de Peñas coinciden en que un núcleo de apoyo constante será un factor diferencial en una categoría tan exigente como la Primera Federación. Si no se llega a esa cifra, no se lanzará la grada de animación, que tanto anhela un grueso de la afición albinegra.

Pese al relativo varapalo que supuso quedarse fuera de los puestos de play off el pasado curso, el ambiente actual es de moderado optimismo. El Cartagena quiere pasar página y construir desde la estabilidad institucional.

La pretemporada ya tiene fecha: el 17 de julio

Mientras el mercado de fichajes echa a rodar, el cuerpo técnico ya ha diseñado la hoja de ruta veraniega. El FC Cartagena arrancará oficialmente la pretemporada el próximo 17 de julio con los habituales reconocimientos médicos.

Tres días después, el 20 de julio, el balón echará a rodar en la Ciudad Deportiva en el primer entrenamiento sobre el césped a las órdenes de Íñigo Vélez. La intención de la comisión deportiva es que el técnico vasco disponga ya para esa fecha del grueso de la plantilla, iniciando así una era marcada por la reconstrucción, la prudencia financiera y el hambre de victoria.