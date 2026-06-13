ElPozo Murcia vuelve a la Champions y peleará por el título ante el Barça

ElPozo Murcia se mete en la final tras eliminar a Palma (6-4). Los murcianos consiguieron remontar el encuentro, después de un gran comienzo de Palma, y terminaron imponiéndose en el Palacio de los Deportes. El cuadro de Josan González se ganó su puesto en la Champions Futsal, seis años después, y peleará por el título ante el Barcelona. Los dos primeros duelos de la gran final se jugarán en el Palau Blaugrana el próximo martes y jueves. Después vendrán a tierras murcianas. ElPozo Murcia sigue vivo y con más hambre que nunca para volver a traer un título a las vitrinas del Palacio de los Deportes.

Se podría decir que el tercer encuentro de las semifinales ante Palma era el partido más importante para ElPozo Murcia de todo el curso. Los de Josan González no solo luchaban por una plaza en la final, también lo hacían por el puesto en la Champions, seis años después. Sin duda alguna, el choque apuntaba a ser un duelo a muerte, donde ambas entidades se jugaban todo.

Cuando el choque comenzó, el Palacio de los Deportes de Murcia, que presentó la mejor entrada de la temporada, animó con todo. El público pensaba que esa energía se iba a ver reflejada en los jugadores, pero todo lo contrario. ElPozo Murcia no entró como le hubiera gustado al encuentro y Palma supo aprovechar la situación.

Antes de los diez primeros minutos, Palma logró inaugurar el marcador. Los murcianos no estaban dando su mejor versión y Charuto no tuvo piedad con ellos. Fabinho conectó con el pívot desde la banda y este, a la media vuelta, consiguió sacar un disparo certero, que acabó en el fondo de las mallas.

Los murcianos empezaron a subir el nivel, llegando con más facilidad y poniendo en apuros al meta rival. Un Dennis que estuvo pletórico, salvando todo para su equipo. Los murcianos no eran capaces de superar al meta balear, hasta que, después de una falta indirecta, Marcel mandó el esférico a la escuadra. ElPozo Murcia consiguió igualar la semifinal con un golazo.

El choque estaba siendo un intercambio de golpes, pero por desgracia para ElPozo, Palma Futsal consiguió volver a ver portería para irse a vestuarios con ventaja. Nuevamente, Fabinho apareció para dar otra asistencia a Charuto. El pívot no falló y le devolvió la ventaja a su equipo.

El tiempo de descanso volvió a servir para ElPozo Murcia. Nada más volver de los vestuarios, los de Josan González fueron capaces de igualar la eliminatoria. Gadeia luchó el esférico en línea de fondo y, sin más remedio, buscó un centro al corazón del área. Su suerte fue que Rafa Santos estaba en el sitio acertado para cabecear el esférico y poner el 2-2 en el luminoso.

El encuentro tenía mucho en juego y no solo estaba ElPozo sobre el parqué. Palma no estaba cediendo terreno y, tras el gol de los murcianos, llegó su réplica. Fabinho volvió a repartir otra asistencia, firmando la tercera de la tarde. El elegido fue Ernesto, quien no se achantó ante Edu Sousa y acabó poniendo a los suyos por delante en la eliminatoria.

El tercer gol de Palma sentó muy mal en el Palacio de los Deportes, pero no bastó para apagar los ánimos. Eso hizo que ElPozo Murcia no se rindiese y siguiese luchando por el hueco en la final. Los murcianos sabían sufrir perfectamente y Ricardo Mayor consiguió calmar las aguas poniendo el 3-3 en el marcador.

Los minutos posteriores de ElPozo Murcia fueron pletóricos. Los de Josan González consiguieron darle la vuelta al marcador y ponerse con una ventaja de dos goles. Primero fue Rafa Santos quien adelantó a los suyos con un golazo. Pocos minutos después y para firmar su doblete, Gadeia dio tranquilidad a los murcianos anotando el 5-3. Restaban ocho minutos para el final del encuentro, pero ElPozo Murcia da un paso de gigante para meterse en la gran final.

Si la eliminatoria ya estaba encarrilada para ElPozo Murcia, Adrián Rivera se encargó de asegurarlo al cien por cien. El ala murciano, aprovechando el juego de cinco de Palma, disparó desde la lejanía, encontrando la portería vacía. Solo faltaban 120 segundos para el final y el cuadro de Vadillo estaba tres goles por debajo.

Noticias relacionadas

Palma siguió peleando, logrando recortar distancias con un gol de Adrián Rivera en propia, pero ya no había tiempo. ElPozo Murcia se llevó el tercer y último encuentro y se acabó metiendo en la final, además de ganarse su vuelta a Europa, seis años después. El Barça será su rival en la gran final, la cual comenzará el próximo martes con el primer partido en el Palau. El segundo encuentro, nuevamente en Barcelona, será el jueves siguiente, antes de venir al Palacio de los Deportes de Murcia.