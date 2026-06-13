ElPozo Murcia busca la final ante un Palacio hasta la bandera

Un puesto en la gran final por el título y la clasificación a la Champions Futsal es lo que se juega en este tercer y último encuentro de la serie entre ElPozo Murcia y Palma Futsal. Ambos equipos ganaron sus partidos en sus pabellones y ahora se la juegan en el Palacio de los Deportes de Murcia. Este tercer encuentro de la semifinal se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 19:00 horas.

El conjunto de Josan González no ha sido el mejor local durante la temporada; de hecho, fue el peor de los cinco primeros clasificados, concediendo tres empates y tres derrotas. Pero en los play off la cosa cambió; de momento ha ganado sus tres enfrentamientos como local, dos ante Jaén en los cuartos y uno ante Palma en el primer partido de la semifinal. Esta dinámica es a la que se agarra el cuadro murciano para este último duelo frente a los baleares.

Tal y como ocurrió ante Jaén Paraíso Interior, ElPozo Murcia se juega su última carta en el tercer partido. Lo va a hacer en un Palacio de los Deportes que espera presentar la mejor entrada de la temporada y no es para menos, porque el pase a la final tiene premio doble. Luchar por el título de liga y, automáticamente, hacerse un hueco en la Champions Futsal del año que viene. Una competición que ElPozo Murcia lleva seis años sin pisar.

«Espero un partido de semifinal de liga; ojalá saber cómo va a ir el encuentro. Evidentemente, saben el premio que hay detrás y estamos preparados. El partido de Jaén nos dio un plus de motivación, junto a la gente, que nos llevó en volandas y esperamos que mañana hagan lo mismo», comentó Josan González.

«En estos días se trabaja todo un poco; la parte de pizarra es importante, pero donde más hay que incidir es en el corazón. Poner alma en todo, porque las piernas van a pesarnos a ambos equipos, pero cuando tienes fe, estas dejan de pesar. Mañana vamos a estar cansados los dos, pero el camino de creer es lo que nos va a ayudar a pasar a la final», mencionó Josan.

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La irregularidad de Palma

El Palma, por su parte, no ha sido un equipo especialmente seguro fuera de casa a lo largo de toda la liga regular. En estos play off, los de Antonio Vadillo también saben lo que es sufrir. En los cuartos de final, se la jugaron ante Manzanares en el tercer partido, después de que los de Ciudad Real se impusieran en Son Moix en el duelo inicial. Ahora, quieren repetir la hazaña, pero en Murcia y arrebatarles ese puesto en la final y regresar a Champions.