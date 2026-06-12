El Zambú Pinatar, a por el ascenso con once murcianos

El Zambú Pinatar afronta el reto más importante de su historia. El conjunto de San Pedro del Pinatar inicia mañana, a las 20:00 horas, la final del play off de ascenso a Primera División frente al Wanapix Zaragoza, y se encuentra a tan solo dos victorias de alcanzar la máxima categoría del fútbol sala nacional. El formato es al mejor de tres partidos, el primero en tierras aragonesas, el segundo en San Pedro y si hiciera falta un tercero, de nuevo en Zaragoza.

Más allá del resultado que depare la eliminatoria, la temporada del conjunto pinatarense ya ha dejado una huella clara: el crecimiento ha sido constante. Hace dos campañas, el club subía a Segunda División. El pasado curso logró consolidarse en la categoría y, apenas un año después, pelea por ascender.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es su marcada identidad regional. En una categoría cada vez más globalizada, el club ha construido una plantilla en la que más del 80% de sus integrantes tienen vinculación con la Región de Murcia.

El arquitecto de esta idea es el director deportivo, Juanje Marín, murciano. Junto a él trabaja un cuerpo técnico que comanda el catalán Dani Martínez y en el que también existe una importante representación regional, con profesionales como el fisioterapeuta Gonzalo, natural de Cartagena.

Dani Martínez / L.O.

Esa apuesta por el talento de proximidad se refleja en la composición de la plantilla. En la portería, el equipo cuenta con Sanabria, natural de Alcantarilla, y con Joni, canterano del club y natural dee San Pedro del Pinatar, mientras que Diego es uno de los pocos jugadores de fuera de la Región, concretamente de Madrid.

En la línea de cierres aparecen Josema, de Aljucer; Mario Cárceles, de Santiago el Mayor; y Meira, brasileño de nacimiento pero afincado desde hace años en Cartagena, donde se siente uno más de la ciudad portuaria. En las alas zurdas están Rubén, de Molina de Segura, y Nano, de Cartagena, junto al salmantino Chus. Por la banda derecha, la representación murciana es total, con Juanpi, de Campos del Río; Espín, de Murcia; y Juanfran, de Puente Tocinos.

La nómina de jugadores de la tierra se completa en la posición de pívot con Saúl, de El Palmar, y Cobarro, de Cieza. Junto a ellos aparece Pablo Ibarra, madrileño.

En total, 11 de los 15 jugadores de la primera plantilla han nacido en la Región de Murcia, una cifra que convierte al Zambú Pinatar en uno de los proyectos con mayor identidad territorial de la categoría.

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Ahora queda el último paso. El más difícil. El que separa a los grandes proyectos de los que pasan a la historia. El Zambú Pinatar está a dos victorias de la Primera División.