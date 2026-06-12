El Real Murcia pone en marcha su camino para volver a creer

El Real Murcia afronta uno de los retos más importantes este verano, al tener que reconstruir la ilusión de sus aficionados. El varapalo sufrido en la recién temporada finalizada, al quedar muy lejos de los primeros puestos de la clasificación de Primera Federación, y salvando la categoría en la penúltima jornada, es una montaña difícil de escalar durante el próximo periodo estival.

No obstante, el club grana ya ha dado varias muestras de que está trabajando en el nuevo curso desde hace bastante tiempo. Primero con la llegada de Sánchez Breis a mediados de abril para poner orden en la parcela deportiva, y después con los primeros movimientos. A la llegada de Sergi Guilló como entrenador, uno de los nombres que más ilusionaban por su proyección y pasado en el club, se le unieron los primeros fichajes de Víctor Olmedo y Joan Rojas. También el nombramiento de Pedro León como presidente de la institución, tras su retirada del terreno de juego.Y ahora, el Real Murcia ha puesto en marcha su campaña de abonos para caminar de nuevo junto a sus aficionados.

Bajo el lema "No es el destino, es el camino", "una propuesta que busca recuperar el orgullo de pertenencia, reforzar la unión entre afición y club y poner en valor todo aquello que hace único al murcianismo más allá de los resultados", según comunicó ayer en sus canales oficiales, la entidad lanzó su campaña de abonos para la 2026-2027. Una llamada a la afición con la que el Real Murcia pretende volver a conservar los 18.000 carnés que se alcanzaron el pasado año.

Uno de los primeros aficionados en renovar su abono con el Real Murcia este jueves. / Prensa Real Murcia

Para ello, se ha apostado por premiar la fidelidad de sus seguidores, congelando así los precios del carné en todas sus categorías. Con un spot directo al corazón de los murcianistas, basado en la historia de un repartidor que mejora su día gracias al encuentro con diversos aficionados por la ciudad, el Real Murcia le ha puesto el punto y final a este cortometraje con una imagen en los terrenos elegidos en los que se erigirá la próxima ciudad deportiva. Además, entre los aficionados que aparecen, el más especial irrumpe a la conclusión del vídeo, con Alberto Lozano, fiel seguidor murcianista que se desplaza con el equipo para presenciar todos sus encuentros como visitante de la competición, con el vetusto estadio de La Condomina al fondo.

Precio renovaciones

En el caso de las renovaciones, en las que se puede conservar el asiento hasta el próximo 24 de julio, el abono Baby cuesta 18 euros en todas las zonas. El Mini pasa de 45 euros en Fondo a 49 en Lateral y 69 en Tribuna. El Infantil se sitúa en 67, 77 y 99 euros, respectivamente, mientras que el Joven cuesta 94 euros en Fondo, 99 en Lateral y 149 en Tribuna. Para la categoría General, los precios son de 123, 137 y 237 euros. El abono Especial queda fijado en 107 euros en Fondo, 117 en Lateral y 217 en Tribuna. También dentro de las renovaciones, el abono Universidad cuesta 90 euros en Fondo, 95 en Lateral y 139 en Tribuna. Por su parte, el abono Peña tiene un precio de 107 euros y el Peña Joven, de 90 euros.

Tabla de precios de los abonos del Real Murcia para la 2026-2027. / L.O.

Nuevos abonados

Para los nuevos abonados, el Baby cuesta 20 euros en todas las zonas. El Mini tiene un precio de 49 euros en Fondo, 59 en Lateral y 79 en Tribuna. El Infantil se sitúa en 74, 85 y 109 euros; el Joven, en 99, 109 y 159 euros; y el General, en 136, 149 y 259 euros. El abono Especial cuesta 118 euros en Fondo, 129 en Lateral y 239 en Tribuna. En cuanto al abono Universidad para nuevas altas, los precios son de 95 euros en Fondo, 105 en Lateral y 149 en Tribuna. El abono Peña cuesta 118 euros y el Peña Joven, 95 euros.

La campaña se lanzó ayer a mediodía, y por la tarde los primeros fieles ya retiraron los primeros abonos en la Nueva Condomina. El carné, que se puede conseguir tanto en las oficinas del club situadas en el estadio como de manera online, a través de la web oficial del club, también se puede dividir su pago en seis cuotas para las altas del mes de julio.

Dos novedades

Además, como novedades, aparecen la suscripción anual automática, una fórmula que permite renovar el abono temporada tras temporada sin necesidad de realizar trámites cada verano y Programa de Fidelización mediante el cual los aficionados acumularán puntos cada vez que accedan al estadio a presenciar los partidos.

Aficionados del Real Murcia durante un partido en el curso recién finalizado. / Israel Sánchez

Un partido reservado como 'día del club'

Desde ayer jueves, los aficionados ya pueden tramitar su abono de forma online, a través de la plataforma habilitada por el club, o acudir presencialmente al estadio murcianista para recibir atención personalizada. La atención presencial se llevará a cabo en el Punto de Atención al Abonado, ubicado en el acceso a los Palcos VIP Empresa, junto a la tienda oficial del Real Murcia. El horario de atención será de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

La entidad grana mantendrá además la posibilidad de recibir el abono físico en el domicilio por un coste adicional de 7,50 euros para quienes realicen el proceso por internet. Aquellos aficionados que opten por la gestión digital recibirán inicialmente su carné en formato electrónico y podrán solicitar gratuitamente la versión física en las taquillas del estadio.

Noticias relacionadas

Como novedad, el Real Murcia volverá a recorrer distintos municipios de la Región durante el verano con un ‘stand’ itinerante desde el que podrán formalizarse nuevas altas y renovaciones. La agenda de visitas se dará a conocer a través de los canales oficiales del club. El abono dará acceso a los 18 encuentros de liga regular de Primera Federación que el equipo dispute como local, aunque no incluirá los partidos de play off de ascenso, la Copa del Rey ni otras competiciones, reservándose además la entidad la posibilidad de declarar durante la temporada un encuentro como Día del Club.