Palomeque: "Si Íñigo Vélez ha dado el visto bueno para seguir, entiendo que ve que la situación está controlada"

Este domingo, a las 18:45, se juega el partido de vuelta del play off de ascenso a la Tercera Federación. En Las Tejeras se enfrentan Los Garres y CD Algar. El cuadro rojiblanco venció 1-0 y tiene esa mínima renta para defenderla en la pedanía capitalina. Su entrenador es Manolo Palomeque, un histórico del fútbol regional que cogió al equipo en una situación complicada, pero que le ha dado otro aire y que este domingo puede lograr otro ascenso a su carrera.

Cuando aceptaste el reto de entrenar al CD Algar, el equipo todavía estaba lejos de haber conseguido nada y, sobre todo, lejos del objetivo. Viendo ahora la mejoría, parece una decisión acertada. ¿Cómo surgió la oportunidad y por qué ha funcionado tan bien?

La posibilidad de coger al equipo de mi pueblo era algo muy especial para mí. Soy de aquí, he estado vinculado al club desde pequeño y también como entrenador. Hablé con Roque y con Paco y me plantearon la posibilidad de ayudar al equipo a conseguir el objetivo que tenían marcado desde el principio, que era jugar el play off. Nos reunimos y esa misma semana llegamos a un acuerdo. Llevamos cuatro meses y, afortunadamente, las cosas han salido bien. Ahora esperamos ponerle el mejor final posible, logrando el ascenso.

¿Qué fue lo primero que quisiste transmitir a la plantilla cuando llegaste?

Tenía claro que si venía era para luchar por ese objetivo. Me gusta trabajar con metas ambiciosas porque motivan al cuerpo técnico y también a los futbolistas. Lo primero fue analizar cómo estaba el equipo. Había visto algún partido, pero conocía a muchos jugadores y sabía que había nivel. A partir de ahí intentamos implantar nuestra idea de juego y nuestra forma de entender la categoría. Los resultados ayudaron mucho porque cuando empiezas a ganar, los futbolistas creen más en lo que les transmites. Semana a semana hemos ido mejorando en todos los aspectos. El equipo está convencido de lo que hace, compite muy bien y es capaz de reaccionar en situaciones complicadas. Los jugadores han sido como esponjas; han absorbido perfectamente todo lo que les hemos planteado y siempre han mostrado una predisposición extraordinaria al trabajo.

En este play off se está viendo un equipo muy competitivo. Tanto en semifinales como en la ida de la final, todo se ha decidido por detalles. ¿Es esa la mejor noticia antes del partido decisivo?

Sin duda. Sabíamos desde el principio que ascender por esta vía iba a ser muy complicado porque hay muy buenos equipos. Ahora nos enfrentamos a Los Garres, que tiene una plantilla con muchos futbolistas de categorías superiores, un presupuesto importante y un gran entrenador. Pero nosotros también tenemos algo muy valioso: un equipo que compite a un nivel muy alto. Los resultados te dan confianza para seguir creyendo y seguir luchando. En estos cuatro meses solo hemos perdido un partido. Eso no es casualidad. No es fácil encadenar una trayectoria así en ninguna categoría. El equipo es sólido, fuerte, sabe reaccionar ante la adversidad y tiene personalidad. Eso nos da muchísima confianza para afrontar esta final. Ya dije antes de la eliminatoria que la ida no iba a decidir nada. Era una eliminatoria muy igualada y todo se resolverá en Los Garres porque estamos hablando de dos grandes equipos.

Palomeque y Popy, durante una entrevista con La Opinión / Iván Urquízar

Después de tantos años en los banquillos y tantos éxitos, ¿cómo afrontas una semana tan importante como esta? ¿Cómo la vives?

Con la misma ilusión de siempre. Si sigo entrenando, es porque me apasiona el fútbol. Llevo toda la vida dedicado a esto. Hay quien piensa que por estar en Preferente se vive de otra manera, pero no es así. Yo lo vivo al máximo. Salvando las distancias, lo siento igual que si estuviera entrenando al Real Madrid o al Barcelona. Mi cuerpo técnico y yo trabajamos con la máxima concentración, con muchísima ilusión y con ese gusanillo en el estómago que te acompaña antes de cada partido. Si no sientes eso, es mejor no entrenar. Esta semana la estamos viviendo con tranquilidad, transmitiendo serenidad a los jugadores, pero también con unas ganas enormes de que llegue cada entrenamiento y, por supuesto, el partido.

¿Te planteas seguir en el CD Algar la próxima temporada, haya ascenso o no?

Ahora mismo no hemos hablado de eso. Primero queremos intentar conseguir el ascenso. Después habrá que analizar la situación. Para continuar, tendrían que cambiar muchas cosas dentro del club, aunque mi intención también sería ayudar a mejorar aspectos de la entidad. Pero actualmente es un tema que no está sobre la mesa.

En las últimas semanas se te ha relacionado con varios equipos y también ha salido el nombre del FC Cartagena para entrenar al filial. ¿Te gustaría regresar al club?

Sin ninguna duda. Me haría mucha ilusión. Igual que soy algareño, también soy cartagenero y he dedicado una parte muy importante de mi vida futbolística al Cartagena, tanto como jugador como entrenador. Me encantaría volver para ayudar y trabajar en el club de mi tierra. La predisposición es total, pero no hay nada.

¿Has mantenido algún contacto reciente con la actual directiva del Cartagena?

No. Durante estos meses he estado centrado completamente en el Algar y en el tramo final de temporada. He ido al Cartagonova a ver partidos y he coincidido con Víctor y con el presidente, pero simplemente nos hemos saludado. Con los veteranos sí he mantenido relación por cuestiones propias de la asociación, pero a nivel profesional no hemos hablado de nada. Ojalá en el futuro podamos sentarnos, hablar y ver qué posibilidades existen.

Foto inicial del partido Algar - Los Garres / L.O.

El Cartagena ya ha confirmado la continuidad de Íñigo Vélez y parece despejar muchas dudas sobre el futuro inmediato del club. ¿Qué sensación te deja?

Creo que es una noticia positiva. Después de terminar la temporada, había muchas incertidumbres relacionadas con la situación económica y con la posibilidad de que surgieran problemas para competir. El presidente aseguró que el club iba a seguir adelante y la continuidad del entrenador transmite tranquilidad. Si Íñigo Vélez ha dado el visto bueno para continuar, entiendo que ve la situación controlada y que el Cartagena podrá empezar la temporada en Primera Federación con la intención de volver a pelear por los puestos altos y por el ascenso.

Para terminar, ¿cuántos años más se ve Manolo Palomeque en un banquillo?

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Los que me permita la ilusión. Tengo 59 años y me siento perfectamente preparado para entrenar. Cuando no estoy trabajando con un equipo, estoy formándome, aprendiendo y actualizándome. Mientras mantenga las ganas y continúe sintiendo ese gusanillo en el estómago antes de un entrenamiento o un partido, seguiré entrenando. Parece que cuando un entrenador llega a los 59 o 60 años ya es considerado mayor, pero yo no lo veo así. La edad es solo un número. Si estás preparado y tienes ilusión, puedes seguir entrenando todo el tiempo que desees.