ElPozo Murcia se aferra a su fiabilidad en casa para llegar a la final

Aunque durante la temporada regular ElPozo Murcia cedió tres empates y sufrió tres derrotas, siendo el equipo de los cinco primeros clasificados que menos puntos sumó en casa, el conjunto de Josan González ha mostrado una gran fiabilidad en el play off por el título en el Palacio de los Deportes. Y a eso se aferra para mañana, en un encuentro que dará comienzo a las siete de la tarde, lograr un triunfo ante el Palma con doble premio: clasificación para la final, donde ya le espera el Barça, y también para jugar la próxima campaña la UEFA Futsal Champions League.

Como ya le ocurrió en cuartos de final frente al Jaén Paraíso Interior, ElPozo se jugará seguir con vida en la competición de Primera División a una sola carta. Tras perder en Palma el miércoles el colchón adquirido en casa, ahora tendrá que resolver en un Palacio donde se espera la mejor entrada de la temporada. Los abonados entrarán gratis con su carné, mientras que para el resto del público el precio es de 10 euros para adultos y de 5 para infantiles (hasta 16 años). Las localidades se pueden adquirir en la web de ElPozo.

En la anterior eliminatoria, ante el Jaén, el conjunto murciano arrancó la misma ganando en el Palacio. Venció por 5-2, pero después, en el Olivo Arena, caer por 5-3. Terminó la serie con un triunfo con gol de Dener a dos segundos del final (4-3).

La plantilla de ElPozo, celebrando la victoria que le dio la clasificación para las semifinales / Israel Sánchez

Frente al Palma ganó con solvencia después de realizar uno de los partidos más completos de la temporada en el arranque de las semifinales (4-1), pero cayó en Son Moix por 6-4. En total, trece goles a favor por seis en contra en los play off por el título en casa, donde ha mostrado una gran fiabilidad.

El Palma remontó en cuartos

El Palma, por su parte, no fue un equipo especialmente seguro fuera de casa durante la liga regular. Logró seis victorias, sufrió siete derrotas y empató en dos ocasiones. En Murcia cayó en la vigésima jornada por 4-3, mientras que en la ida, en la primera vuelta, el resultado fue de empate (2-2). Los de Antonio Vadillo, sin embargo, fueron capaces de remontar en cuartos de final al Manzanares, que se impuso a domicilio en el primer duelo, para en el segundo, en la pista manchega, ganar los mallorquines por 3-4. El tercero y último se resolvió en los penaltis después de concluir el tiempo reglamentario con 2-2 en el marcador.

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Mañana será la última oportunidad para ambos equipos de estar en la final de la liga. ElPozo, con el apoyo de su afición, quiere volver a luchar por el título y también regresar a la Champions, competición europea en la que el Palma ha sido campeón en tres ocasiones, y subcampeón este año.