Baloncesto
Carles Miñana sigue al frente del Ciudad Molina Basket
El técnico catalán, afincado en Murcia, volverá a liderar el proyecto desde el banquillo tras lograr la salvación
El Ciudad Molina Basket y el entrenador Carles Miñana han alcanzado un acuerdo para ampliar su vinculación para la temporada 2026-27, en la que el técnico barcelonés cumplirá su cuarta campaña al frente del conjunto molinense, presidido por Joaquín García Box.
Miñana, afincado en Murcia desde hace más de dos décadas, fue el entrenador que dirigió al equipo azulón en el ascenso a Segunda FEB logrado en Gijón y también el responsable de conseguir la permanencia en el estreno del club en la categoría de bronce del baloncesto español. El preparador catalán expresó su "gran satisfacción" por continuar una temporada más en la entidad y destacó que el pasado curso dejó "muchos aprendizajes" de cara al futuro.
El técnico subrayó igualmente la importancia de dar continuidad al proyecto deportivo y aseguró que esa confianza le llena de orgullo. En ese sentido, Miñana confía en que el equipo pueda realizar una buena pretemporada que le permita afrontar los primeros partidos con más garantías que en el curso 2025-26, así como mantener el vínculo generado con la afición durante el tramo final de la pasada campaña.
Carlos Toledo se marcha
El club trabaja ya, junto al renovado director deportivo Antonio Miguel Gómez, en la confección de una plantilla que presentará bastantes novedades para competir de nuevo en Segunda FEB. En los próximos días se irán anunciando algunos de los jugadores que formarán parte del nuevo proyecto azulón. Uno de las piezas que no estarán será Carlos Toledo, ya que el jugador se despidió del club a través de las redes sociales. "Ha sido un orgullo defender estos colores, crecer como jugador y compartir este año con todos vosotros. Me llevo grandes recuerdos y amistades. Os deseo lo mejor", publicó el pasado jueves.
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