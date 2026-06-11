El UCAM Murcia CB volverá a la Champions sin cambiar su nuevo estilo europeo

Tenía el UCAM Murcia CB una oferta sobre la mesa para disputar la próxima temporada la renovada Eurocup. Pero el club finalmente ha optado por desestimar la competición ligada a la Euroliga para inscribirse en la Basketball Champions League, el torneo que organiza la FIBA y del que se quedó fuera el curso pasado en la ronda previa, teniendo que recurrir a la FIBA Europe Cup, en la que cayó en semifinales.

Mientras que el Tenerife sí que ha optado por cambiar de competición continental, el resto de clubes españoles que han participado esta campaña en la BCL se van a mantener fieles. Por ello, los representantes con plaza directa son UCAM Murcia, Unicaja Málaga, Joventut y Surne Bilbao, mientras que el Río Breogán tendrá que pasar por la previa.

Como adelantó este diario, la Eurocup llamó a la puerta del UCAM Murcia, pero el club ha decidido no aceptar el ofrecimiento. El Tenerife ha firmado un contrato de tres años más dos opcionales, pero no eran las mismas condiciones para el resto de clubes españoles. Y en la entidad murciana sostienen que la clasificación europea debe ajustarse a los méritos adquiridos en ACB, sin tener en cuenta los presupuestos, como sí hace la Eurocup. Además, el fin principal de ese torneo es dar acceso a la Euroliga, una competición a la que no puede optar el UCAM Murcia porque carece de los apoyos económicos necesarios para ello.

Las mejores imágenes del partido entre el UCAM y el Barcelona / Juan Carlos Caval

El regreso del club a la Basketball Champions League, pese a estar un escalón por encima en potencial que la FIBA Europe Cup que ha jugado esta temporada, no va a cambiar el estilo europeo estrenado en la 2025-2026, con rotaciones de los jugadores. Con una plantilla que tendrá entre catorce y quince componentes, el entrenador lo tiene claro. «Lo que nos da de comer es la ACB», mantuvo en una entrevista publicada por este diario hace unos días, añadiendo que no «no va a cambiar nada», por lo que habrá jugadores, como ya ha ocurrido en el curso actual, que tendrán más protagonismo en Champions que en ACB.

La fórmula aplicada por Sito Alonso esta campaña ha permitido al equipo ofrecer siempre un alto rendimiento en los partidos de los fines de semana. Y el resultado está ahí: récord de triunfos en liga regular con 25. «Estoy en una competición súper dura», decía el entrenador en alusión a la ACB, «donde cualquier error te puede costar un disgusto grandísimo», poniendo el ejemplo del descenso del Gran Canaria. «No cuidar a Sant-Ross, Dylan Ennis, Jonah Radebaugh, DeJulius, Cacok... para mí es una responsabilidad con lo que verdaderamente es importante para el club, que es la Liga Endesa», puntualizó.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, posando en el Palacio para LA OPINIÓN. / Juan Carlos Caval

El técnico también añadió que «los jugadores han visto bien» las rotaciones, aunque precisó que «yo no entro en la decisión. Aquí hemos generado un grupo, una comitiva de personas que son Alejandro como responsable general, manager de todo, el cuerpo técnico y el staff médico. Si el jugador no está en las condiciones para jugar, no juega, no el que yo decido tácticamente. Sito Alonso lo acepta e intenta ganar con esos jugadores. Y no nos ha ido mal», señaló.

La Basketball Champions League que se encontrará esta próxima campaña el UCAM Murcia no presentará, a priori, grandes novedades. Habrá una liga regular con 32 equipos divididos en ocho grupos y el campeón pasará directamente al Top 16, mientras que el segundo tendrá que disputar un play in. Sobrevivirán dieciséis conjuntos para después jugarse un play off al mejor de tres partidos que dará acceso a la Final Four.