El Real Murcia abre la campaña de abonados para volver a caminar juntos

El Real Murcia se ha vuelto a poner en marcha y, tras el varapalo sufrido el pasado curso, donde consiguió la permanencia en Primera Federación en la penúltima jornada, quiere volver a caminar de la mano de sus aficionados. Bajo el lema 'No es el destino, es el camino', una propuesta que busca recuperar el orgullo de pertenencia, reforzar la unión entre afición y club y poner en valor todo aquello que hace único al murcianismo más allá de los resultados, la entidad ha laznado su campaña de abonos para la 2026-2027.

Con un spot directo al corazón de los murcianistas, basado en la historia de un repartidor que mejora su día gracias al encuentro con diversos aficionados por la ciudad, el Real Murcia le ha puesto el punto y final a este cortometraje con su destino en los terrenos elegidos en los que se erigirá la próxima ciudad deportiva. Además, entre los aficionados que aparecen, el más especial a la conclusión es Alberto Lozano, fiel seguidor murcianista que se desplaza con el equipo para presenciar todos sus encuentros como visitante de la competición.

Para esta nueva temporada, el Real Murcia ha apostado por premiar la fidelidad de sus seguidores, congelando así los precios del carné en todas sus categorías.

Precios de la renovaciones

En el caso de las renovaciones, el abono Baby cuesta 18 euros en todas las zonas. El Mini pasa de 45 euros en Fondo a 49 en Lateral y 69 en Tribuna. El Infantil se sitúa en 67, 77 y 99 euros, respectivamente, mientras que el Joven cuesta 94 euros en Fondo, 99 en Lateral y 149 en Tribuna. Para la categoría General, los precios son de 123, 137 y 237 euros. El abono Especial queda fijado en 107 euros en Fondo, 117 en Lateral y 217 en Tribuna.

Tabla de precios de los abonos del Real Murcia para la 2026-2027. / L.O.

También dentro de las renovaciones, el abono Universidad cuesta 90 euros en Fondo, 95 en Lateral y 139 en Tribuna. Por su parte, el abono Peña tiene un precio de 107 euros y el Peña Joven, de 90 euros.

Nuevos abonados

Para los nuevos abonados, el Baby cuesta 20 euros en todas las zonas. El Mini tiene un precio de 49 euros en Fondo, 59 en Lateral y 79 en Tribuna. El Infantil se sitúa en 74, 85 y 109 euros; el Joven, en 99, 109 y 159 euros; y el General, en 136, 149 y 259 euros. El abono Especial cuesta 118 euros en Fondo, 129 en Lateral y 239 en Tribuna.

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En cuanto al abono Universidad para nuevas altas, los precios son de 95 euros en Fondo, 105 en Lateral y 149 en Tribuna. El abono Peña cuesta 118 euros y el Peña Joven, 95 euros.