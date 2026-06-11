La pretemporada del Cartagena, con protagonismo para la cantera

Falta poco más de un mes para que el Fútbol Club Cartagena de la temporada 2026-27 eche a rodar. Después de quedarse a las puertas de jugar el play off de ascenso, el cuadro albinegro afronta su segundo curso consecutivo en Primera RFEF con las mismas aspiraciones que el anterior: ascender de categoría. Objetivo que dependerá, en gran medida, del mercado de fichajes que firme la entidad cartagenera, pero también del trabajo de la pretemporada, que marca en muchas ocasiones el nivel físico y futbolístico de un equipo. Íñigo Vélez ya prepara un trabajo de preparación que se apoyará mucho en la cantera.

Pepe García. | PRENSA FC CARTAGENA

El FC Cartagena planea su próximo curso desde hace bastante tiempo. De hecho, la búsqueda de perfiles que completen el equipo comenzó en febrero, cuando la dirección deportiva cerró el pasado mercado invernal. Aunque todavía no se han producido las reuniones formales para abarcar la renovación de jugadores que terminan contrato, ya inició conversaciones el cuadro portuario con aquellos futbolistas que quiere tener la próxima temporada a modo de sondeo. Al margen de esas incógnitas, se acoge el Fútbol Club Cartagena a sus certezas.

Chechi. | PRENSA FC CARTAGENA

La primera certeza es la del entrenador. Con la renovación de Íñigo Vélez, el proyecto da su primer paso en una dirección clara: la continuidad. Que el técnico vitoriano siga en el equipo dice mucho del trabajo de la dirección deportiva. El club tiene argumentos para convencer a los suyos y, de la mano de Vélez, la renovación de los pesos pesados es más fácil.

Ian Jové y Caye Cancela. | PRENSA FC CARTAGENA

La segunda verdad está en los futbolistas que tienen contrato. De los que disputaron el pasado curso se quedan el portero Lucho García; los defensas Marc Jurado, Marco Carrascal, Rubén Serrano, Imanol Baz y Dani Perejón; el centrocampista Jean Jules; y los atacantes Ander Martín y Benito Ramírez. Regresan los dos centrales cedidos Luca Lohr y Pablo Moyá. A partir de ahí, comienza a contar la cantera albinegra.

El primer movimiento que realizó el club nada más terminar la temporada fue el de confiar en tres de sus canteranos más destacados. El meta Jhafets Reyes, titular en el segundo equipo y que ya ha estado en dinámica de la primera plantilla durante los últimos dos años (incluido en el equipo de Segunda División) obtiene finalmente ficha del primer equipo. La secretaría técnica albinegra podría dar por cerrada la portería con su incorporación.

El mismo camino ha seguido Iker Abellán, centrocampista que fichó por el Cartagena B el verano pasado para firmar una gran temporada y que se hace con otra ficha de primer equipo. Treinta y dos partidos disputados, 2.675 minutos jugados y ocho goles anotados desde la medular en Tercera RFEF. A sus 21 años, el alicantino apunta a jugador de rotación el próximo curso, ahorrando la necesidad de buscar en el mercado perfiles como el de Edgar Alcañiz el año pasado.

Por último, el delantero Jacobo Cayetano Cancela ‘Caye’, también de 21 años, se une a la primera plantilla después de marcar ocho goles con el filial en 27 partidos. Debutó con el primer equipo en Alicante frente al Hércules. Al igual que Abellán, renovó durante el curso pasado para asegurar su continuidad.

Estos tres jugadores del filial no serán los únicos futbolistas que se unan al primer equipo durante la pretemporada. Pepe García (lateral derecho), Ian Jové (lateral derecho) y el juvenil Sergio Castellano ‘Chechi’ (delantero), formarán parte de los primeros entrenamientos del curso para completar el grupo como anunció el club al término de la temporada. A ellos se unen el delantero cartagenero Javi Gomila, que regresa de su negativa cesión en el Torrent, y el centrocampista de San Javier Alejandro Martínez ‘Checo’, que vuelve del Lorca.

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‘Prueba’ de fuego

El Cartagena quiere realizar con Pepe, Jové, Gomila y Checo una especie de prueba para valorar si son aptos para la primera plantilla o no. Los que no se queden en dinámica del primer equipo saldrán cedidos para desarrollarse por encima de Tercera RFEF, categoría en la que milita el filial portuario. La cantera vuelve a tener protagonismo y su momento está en esta pretemporada.