México sueña en grande ante Sudáfrica en un partido inaugural con tres expulsiones

La mole del Estadio Azteca, donde Pelé y Maradona levitaron para arrimarse definitivamente a lo divino, impuso su mística en esta tercera vez en que acogía el partido inaugural en un Mundial. El fútbol poco tiene que ver con el que se jugaba en 1970 o en 1986. Aunque sigue habiendo dictadores de por medio, con otros nombres y otros pelos, y el dinero fluye y también se escurre, pero de tapadillo y con membretes oficiales. Si hay que comprar entradas, pues la organización te las revende. Quienes pudieron permitirse acercarse al Azteca –ahora tiene nombre de banco, Banorte– después del azúcar trasnochado de Maná y los caderazos de Shakira en la inauguración, al menos, salieron satisfechos con el convincente triunfo de la México de Javier Aguirre y Rafa Márquez contra una Sudáfrica a la que, además de sufrir dos expulsiones, le vino grande el asunto. Los mexicanos también vieron una roja, a César Montes cuando un rival se le escapaba hacia fuera en el añadido. Tuvo la mano suelta el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

Puestos a buscar héroes, el fornido Julián Quiñones, autor del primer gol del Mundial más largo de la historia, es de aquellos a tener en cuenta a partir de ahora. Quiñones, colombiano naturalizado mexicano, es un delantero fornido de aquellos que se ganan la vida en la liga de Arabia Saudí (Al-Qadsiah) y se hartan a apuntarse dianas entre viejas glorias y habitantes de un lujoso cementerio de elefantes (37 en 35 partidos esta temporada). Pero Quiñones, un gol y un palo contra Sudáfrica, tiene aún 29 años, y por lo visto en su estreno mundialista, destreza suficiente como para destacar en escenarios que no sean de cartón piedra.

El árbitro brasileño Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Zwane en el Estadio Azteca. / YURI CORTEZ / AFP

Aprovechó Quiñones que los Bafana Bafana afrontaron el partido de una manera muy diferente a cómo lo hicieron en el partido inaugural que también les enfrentó a los mexicanos en el Mundial de Sudáfrica en 2010 (1-1). Encerrados atrás intentando perfilar una línea de cinco, los sudafricanos, que no están hechos para defender, intentaron salir desde atrás tocando. Pero con tan mala traza que aquello acabó fatal. Un error grosero de Sithole, que en la segunda parte completaría su 'show' siendo expulsado, propició un robo de Lira, pletórico todo el partido. El balón lo agarró Quiñones, que viendo que el portero Williams estaba ducho con las manos, prefirió colarle la pelota entre las piernas.

Una Sudáfrica desorientada

Hugo Broos, seleccionador de Sudáfrica, quizá recordara los días en que él mismo pisó el estadio Azteca como defensa central de aquella Bélgica que acabó cuarta en el Mundial de México 86. Y quizá pensara que, con sus piezas, ni le iría bien defendiendo, pero ni mucho menos abriendo filas y atacando. Fue un equipo desnortado.

Así que cuando Sudáfrica se quedó con un hombre menos justo al amanecer del segundo tiempo (Brian Gutiérrez se iba solo al área antes de ser derribado), y ya con la lluvia iluminando el tesón mexicano, no hubo más que esperar a la sentencia. Fue Raúl Jiménez quien la firmó con esa cabeza que aún debe proteger con una cinta tras la fractura de cráneo que a punto estuvo de acabar con su carrera. La roja a Zwane en el crepúsculo por un manotazo descubierto por el VAR zanjó una pelea que no fue tal.

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México, que nunca había ganado en un partido inaugural (lo hizo al octavo), que nunca fue más allá de unos cuartos (además, en sus Mundiales), quiere soñar esta vez en grande. Y que el 'Canta y no llores' con el que se deleitó en la grada no se le vuelva por fin en contra.