El Lorca logra la renovación de Monteverde, que será el nuevo capitán

No ha sido fácil, pero al final lo han conseguido. El capitán Sergi Monteverde, único jugador lorquino de los fichados o renovados hasta la fecha, tenía varias ofertas de equipos tanto de Segunda RFEF como de Primera. Ese motivo ha retrasado el «sí quiero» del citado jugador a la propuesta de renovación presentada por el Lorca Deportiva. Tras varias reuniones ha habido fumata blanca y Sergi seguirá vistiendo de blanquiazul la próxima campaña.

La nota de prensa emitida por el club dice que «el jugador lorquino, pieza básica en las dos temporadas anteriores del conjunto blanquiazul, cogerá el testigo como emblema y líder del proyecto tras la marcha de Andrés Carrasco, por lo que será el primer capitán del equipo lorquino. Un capitán para el equipo de Lorca, que además representa la calidad, el compromiso y la pasión de alguien que, pese a su juventud, será capaz de transmitir a sus compañeros lo que supone vestir los colores blanquiazules y portar el escudo que tantos y tantos lorquinos han lucido con orgullo, justo cuando se cumplen 125 años del inicio del balompié en la ciudad. Una piedra solida sobre la que edificar el ilusionante futuro inmediato del club».

Nueve jugadores

Con la renovación de Sergi, los fichajes de Talaverón y Chus Ruiz, y con las renovaciones ya anunciadas anteriormente de Escobar, Álvaro Martínez, Peque, Willy, Ernestas y Naranjo, son ya nueve jugadores confirmados los que iniciarán la pretemporada a los órdenes de Sebas López.

Noticias relacionadas

Por otro lado, en la mañana de ayer, en las instalaciones de la Confederación de Empresarios de Lorca (Ceclor), se llevó a cabo un acto organizado por el ayuntamiento de Lorca donde el club lorquino quiso acercar al tejido empresarial local y comarcal el proyecto del Lorca Deportiva.