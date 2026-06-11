Julia Benedetti: “El skateboarding español está viviendo un momento muy bueno”

Hablar de Julia Benedetti (A Coruña, 2004) es hacerlo de una de las figuras más importantes del skateboarding español. La deportista gallega, con 16 años, fue una de las pioneras nacionales en el estreno olímpico de este deporte en Tokio 2020 y volvió a representar a España en París 2024, convirtiéndose en la única skater española que ha participado en las dos ediciones olímpicas celebradas hasta la fecha. Su trayectoria ha acompañado el crecimiento de una disciplina que, en apenas unas décadas, ha pasado de ser una práctica vinculada a la cultura urbana a formar parte del programa olímpico.

La deportista olímpica española estará presente en GRAVITEO, el festival gratuito que reunirá en el Circuit de Barcelona-Catalunya del 17 al 19 de julio a algunas de las principales disciplinas urbanas (skateboarding, el scooter freestyle, el roller freestyle y la escalada, además de pruebas de patinaje de velocidad y carreras populares). En este contexto, Benedetti analiza el momento que vive el skateboarding, los cambios que ha experimentado desde su llegada a los Juegos Olímpicos y los retos de una nueva generación de deportistas que compite al máximo nivel sin perder la esencia de un deporte nacido en las calles.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de ColaCao. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. ¡Inscríbete!

Para alguien que ha vivido desde dentro la transformación reciente del skateboarding, los cambios han sido profundos. Benedetti recuerda que la competición actual poco tiene que ver con la que existía antes de la llegada del ciclo olímpico. “Las competiciones estaban organizadas principalmente por marcas privadas y ahora todo gira alrededor de World Skate, de la clasificación olímpica y de una estructura mucho más profesional”. A su juicio, la evolución no solo se ha producido en el ámbito competitivo, sino también en la manera en que la sociedad entiende este deporte: “La forma de ver el skateboarding también ha cambiado muchísimo”.

Julia Benedetti, referente del skateboarding español / Cedida

De Tokio a París, dos Juegos muy distintos

La gallega guarda un recuerdo especial de las dos experiencias olímpicas que ha vivido, aunque reconoce que fueron completamente diferentes. Tokio 2020 significó el estreno olímpico del skateboarding, pero también unos Juegos condicionados por la pandemia. “Lo disfruté muchísimo, pero fue una experiencia distinta. No había público, no podíamos salir de la Villa Olímpica ni del skatepark y me quedó la sensación de haber vivido unos Juegos, pero no haberlos vivido al completo”. París 2024 le permitió descubrir la dimensión que siempre había imaginado del evento olímpico. “Poder competir con público, vivir el ambiente de la ciudad, compartir espacios con otros deportistas y sentir toda esa energía hace que los Juegos Olímpicos sean mucho más especiales”.

Siguiendo con el espíritu olímpico, su próximo gran objetivo tiene nombre propio: Los Ángeles 2028. La ciudad considerada como la cuna moderna del skateboarding acogerá los terceros Juegos Olímpicos para esta disciplina y Benedetti afronta el camino con ilusión. “Me veo con muchas ganas. Ahora empieza el proceso preolímpico y, aunque parece que no queda tanto, todavía hay muchísimos campeonatos clasificatorios por delante. Siento que el camino acaba de empezar”.

Mantener la esencia de un deporte diferente

La profesionalización ha traído nuevas oportunidades, recursos y visibilidad, pero también plantea interrogantes sobre la identidad del skateboarding. Benedetti tiene claro que el crecimiento del deporte no debe producirse a costa de perder aquello que lo hace diferente. “Es súper importante que se mantenga la cultura del skate. Aunque ahora todo sea más profesional, sigue siendo un deporte único”.

La deportista reconoce que no vivió la época más antigua del skateboarding, pero sí ha recibido esa herencia cultural de quienes la acompañaron desde sus primeros años en la selección española. “Desde pequeña, tanto el seleccionador Alain Goikoetxea como Jaime Mateu o Dani León me han sabido transmitir esa cultura. Me daría mucha pena que se perdiera porque es algo que hace único al skateboarding y debe seguir estando ahí”, explica. De ahí que campeonatos como los que se acogen en GRAVITEO sean tan importantes para mantener esa filosofía urbana.

Volviendo a la globalización y transformación del skate, la llegada de los Juegos Olímpicos ha contribuido a transformar la percepción social de este deporte en España. Benedetti considera que el cambio ha sido especialmente visible entre las familias. “Antes muchas personas lo veían como algo negativo. Incluso me han contado que había quien lo percibía casi como una actividad problemática”. Hoy, sin embargo, la situación es muy distinta: “Ser olímpico ha hecho que mucha más gente lo vea como un deporte y como algo positivo. Antes muchos padres no querían que sus hijos hicieran skate y ahora ocurre justo lo contrario”.

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GRAVITEO y el futuro del skate español

En esa labor de acercar el skateboarding al gran público, Benedetti considera que festivales multidisciplinares como GRAVITEO desempeñan un papel fundamental. “El skateboarding sigue siendo un deporte que no es demasiado conocido para mucha gente. En eventos como este puede ocurrir que alguien vaya a ver escalada o cualquier otra disciplina urbana y termine descubriendo el skate”.

Ese intercambio entre comunidades deportivas es precisamente uno de los aspectos que más valora. “Hay personas que empiezan a interesarse por el skate porque lo ven allí por primera vez y luego siguen otras competiciones. Y también sucede al revés, que quienes llegan por el skate descubren otras disciplinas. Son eventos ‘súper guays’ que ayudan muchísimo a que estos deportes se conozcan más”.

El optimismo también marca su análisis sobre la situación actual del skateboarding español. Benedetti cree que el país atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente gracias al nivel de sus deportistas y a los resultados internacionales conseguidos en los últimos años. “Estamos en un momento muy bueno. Tenemos un equipo muy fuerte y estamos logrando resultados increíbles”.

La gallega destaca especialmente el rendimiento de una generación que ha conseguido competir de tú a tú con las grandes potencias mundiales. “Solo hay que mirar los títulos mundiales que han conseguido skaters españoles en los últimos años. Es algo poco habitual en Europa, sobre todo porque no contamos con las mismas instalaciones que países como Brasil, Estados Unidos, Australia o Japón. Por eso creo que el skateboarding español está viviendo un momento muy bueno”.