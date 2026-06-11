El Imperial se jugará el ascenso con un rival navarro, como hace 18 años

La hora de la verdad ha llegado para el Real Murcia Imperial. El filial grana ya conoce con absoluta precisión la hoja de ruta que determinará si su sobresaliente campaña obtiene la recompensa dorada del ascenso a la Segunda RFEF. La RFEF ha confirmado los horarios oficiales de la eliminatoria definitiva de este play off nacional contra el Club Deportivo Pamplona. El primer asalto de esta gran final se disputará en Nueva Condomina. La cita inaugural tendrá lugar este mismo domingo, 14 de junio, a las 11:00, el horario talismán del cuadro grana. Se espera una gran movilización de los aficionados, ya que los abonados no tienen que pagar. para arropar a los canteranos en una mañana que puede resultar decisiva para encauzar el objetivo. El choque de vuelta, donde se dictará la sentencia definitiva, se trasladará a tierras navarras el sábado 20 de junio a las 18:00 horas, en el Campo de Fútbol Beitikuntzea – Lizasoáin, escenario donde el Imperial sabrá finalmente si corona la cima o se queda a las puertas de la gloria como hace dos años ante el Coria.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana / Juan Carlos Caval

Navarra trae buenos recuerdos

El destino, siempre caprichoso y propenso a la épica literaria, ha querido que el rival en el último escalón hacia la gloria sea un conjunto navarro. Este hecho trae buenos recuerdos. Para encontrar el último gran ascenso del Real Murcia Imperial a través de una promoción, hay que remontarse a la temporada 2007-2008, un curso que guarda paralelismos asombrosos con el escenario actual.

En aquella inolvidable campaña, el filial dirigido por el técnico mazarronero José Miguel Campos completó una fase de promoción perfecta. Tras deshacerse con solvencia del Puerto Real gaditano en la primera ronda, el Imperial se plantó en la gran final nacional frente al Club Deportivo Tudelano, otra histórica escuadra de la Comunidad Foral de Navarra. El Imperial venció en la ida disputada en Tudela por un vibrante 2-3 y rubricó el ascenso en la vuelta en la capital del Segura con un contundente 3-1. Aquel recordado bloque comandado por Campos alcanzó la extinta Segunda División B, una gesta que la actual plantilla aspira a replicar con total fidelidad dieciocho años después en la renovada Segunda Federación.

Un rival indómito y un fortín inexpugnable en Lizasoáin

A pesar de las buenas vibraciones del pasado, en el seno del Real Murcia Imperial reina una tremenda prudencia y un respeto absoluto hacia el rival. El Club Deportivo Pamplona se presenta en esta final como un contrincante sumamente peligroso y, en gran medida, como un auténtico desconocido para el espectador medio del fútbol de la Región de Murcia. Fundado en 1958, el club pamplonés ha cimentado su prestigio histórico basándose de manera exclusiva en su estructura de cantera y en el fútbol base.

Las mejores imágenes del partido entre el Real Murcia Imperial y el Olímpico de Totana / Juan Carlos Caval

No obstante, en la presente campaña regular bajo la dirección técnica de Miki Sierra, el cuadro de Pamplona ha firmado un año soberbio en el Grupo X, finalizando en la zona noble y quedándose a tan solo tres puntos de distancia del campeón y ascendido directo, el Peñasport de Tafalla. Su solvencia ha quedado más que demostrada en las eliminatorias previas de este playoff territorial, apeando en primera instancia a la AD San Juan y, posteriormente, pasando por encima del CD Izarra de Estella con una exhibición ofensiva al golear por 5-1 en el choque decisivo de vuelta.

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El vestuario grana es consciente de que el CD Pamplona es un bloque solidario, veloz en las transiciones y con una pegada devastadora si se le concede el más mínimo espacio. Sin embargo, el filial del Real Murcia confía plenamente en el talento de su propia factoría, en el rigor defensivo mostrado a lo largo del año y en que no afecte el hecho de que la vuelta se juegue fuera.