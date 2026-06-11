Escaparate Mundial: las joyas que quieren seguir los pasos de Lamine Yamal

Esto es para vosotros, jugadores. La espera ha terminado: la Copa del Mundo más grande la historia empieza hoy, jueves 11 de junio de 2026. México y Sudáfrica reeditarán el partido inaugural del Mundial 2010: vuvuzelas, la siempre imprevisible Jabulani y el mítico gol de Siphiwe Tshabalala. Esta vez, El Tri es, junto con Estados Unidos y Canadá, la selección anfitriona del Mundial 2026. El destino, caprichoso como pocos.

Con permiso de Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Endrick, Désiré Doué, João Neves, Nico Paz o Rayan Cherki —futbolistas que, pese a su juventud, dejaron de ser promesas hace tiempo—, en SPORT nos permitimos el lujo de descubrir a las joyas que aspiran a hacerse un nombre en la cita deportiva más esperada del año.

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MÉXICO: Gilberto Mora (2008, Club Tijuana) Algunos, seguramente, pensaban en la Hormiga González. La gran perla de El Tri es, sin embargo, Gilberto Mora. Será el más joven entre los participantes de esta Copa del Mundo. 'Morita' desbancó a Lamine Yamal y Pelé para convertirse en el jugador más joven (16 años y 265 días) en ganar un gran torneo de selecciones: conquistó la Copa Oro con México el pasado verano. Es, además, el goleador más precoz (15 años y 320 días) en marcar en la Liga MX. Acumula 10 goles y dos asistencias en 54 partidos con 'Xolos'. Es un mediapunta que se anticipa a las mil maravillas, con buen uno contra uno y visión de juego. "No tiene techo", avisó Javier Aguirre. Fecha de nacimiento: 14 de octubre de 2008 (Tuxtla Gutiérrez)

Club actual: Club Tijuana

Club de origen: Club Tijuana

Posición: Mediocentro ofensivo

Valor de mercado: 10M

BRASIL: Rayan (2006, Bournemouth) Seguramente sorprendió a más de uno su presencia en la lista de la 'Canarinha', pero lo cierto es que Rayan reúne las condiciones para ser una de las sensaciones de esta Copa del Mundo. Con 11 años, marcó 115 goles en 2017. Cruzó el charco en enero para unirse al Bournemouth de Andoni Iraola, un especialista en dar confianza a los jóvenes para sacar todo su potencial. Casi 30 millones pagaron los 'cherries' por un atacante que llenó bastante bien el vacío que acababa de dejar Antoine Semenyo. Fecha de nacimiento: 3 de agosto de 2006 (Rio de Janeiro)

Club actual: Bournemouth

Club de origen: Vasco da Gama

Posición: Extremo

Valor de mercado: 60M

MARRUECOS: Bilal El Khannous (2004, Stuttgart) Difícil quedarse con uno. En Los Leones del Atlas hay talento a raudales: Ayoubb Bouaddi, Gessime Yassine, Ayoube Amaimouni o Bilal El Khannous. Nosotros, destacaremos a este último. Si el Stuttgart no se lo ha pensado dos veces para ejecutar la opción de compra de 15 millones incluida en su contrato de cesión (tasada en tres 'kilos'), será por algo. Es un '10' técnicamente muy dotado. No solo tiene visión de juego, último pase o habilidoso en espacios reducidos, sino que tampoco escatima en esfuerzos defensivos. Ayoubb Bouaddi (2007) del Lille, es un mediocentro con un potencial brutal; Gessime Yassine (2005), del Estrasburgo, fue una de las revelaciones del Mundial Sub-20 que ganó Marruecos y es un extremo con desparpajo y descaro; Ayoube Amaimouni (2004), del Eintracht, nació en Vic y fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Mohamed Ouahbi, pues aún no ha debutado con la absoluta. Inspira su fútbol en extremos como Lamine Yamal. Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 2004 (Strombeek-Bever)

Club actual: Stuttgart

Club de origen: Leicester

Posición: Mediocentro

Valor de mercado: 35M

BOSNIA: Kerim Alajbegovic (2007, Bayer Leverkusen) He aquí una de las perlas más desconocidas entre los más de 1.200 jugadores que disputarán esta Copa del Mundo: el bosnio Kerim Alajbegovic. Un futbolista vistoso, formado en las academias del Köln y del Leverkusen que, tras ser vendido al RB Salzburg en verano de 2025 por dos millones, será recuperado por un conjunto de la aspirina que activó su cláusula de recompra de ocho 'kilos' Elegido jugador revelación de la temporada de la Bundesliga austriaca, tiene una madurez precoz. A pesar de tener solo 17 años, Sergej Barbarez confió en él para lanzar los penaltis en las dos tandas de la repesca. Además, revolucionó ambos partidos tras salir desde el banquillo. Es la mayor promesa del país. Fecha de nacimiento: 21 de septiembre de 2007 (Köln)

Club actual: Bayer Leverkusen

Club de origen: RB Salzburg

Posición: Extremo

Valor de mercado: 22M

ESPAÑA: Victor Muñoz (2003, Osasuna) Un extremo puro. Y un agitador nato. Es un peligro constante por banda, sea a pierna natural en la derecha o en la izquierda, a pierna cambiada. Su progresión es, simplemente, apabullante: pasó de jugar en Primera RFEF, a debutar en Primera División y en un clásico y a fichar por Osasuna y ganarse a pulso la convocatoria de la Selección. Todo ello en un lapso de menos de un año. Su potencia, velocidad y desparpajo lo convierten en una 'carta' muy interesante para Luis de la Fuente. Fecha de nacimiento: 13 de julio de 2003 (Barcelona)

Club actual: Osasuna

Club de origen: Real Madrid

Posición: Extremo

Valor de mercado: 30M

COSTA DE MARFIL: Yan Diomande (2006, RB Leipzig) La revalorización del ex del Leganés ha sido, simplemente, bestial. Apunta a ser uno de los protagonistas del mercado: PSG o Liverpool le siguen la pista. El ex del conjunto pepinero es un extremo izquierdo explosivo y regateador. Su irrupción ha sido una bendición para un fútbol en el que escasean futbolistas de sus características: descaro, uno contra uno, manejo de ambas piernas... En fin, que está capacitado para dar el salto a un grande. El marfileño es una de las grandes esperanzas de una selección que venció a Francia días atrás en un amistoso y cuenta con futbolistas como Kessié, Adingra, Ousmane Diomande, Diallo, Kossounou o Nicolas Pépé. Fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 2006 (Abidjan)

Club actual: RB Leipzig

Club de origen: CD Leganés

Posición: Extremo izquierdo

Valor de mercado: 90M

TÚNEZ: Khalil Ayari (2005, PSG) Podríamos incluir perfectamente a Ismaël Gharbi (2004), ex del PSG y jugador del Braga cedido este curso al Augsburgo, pero destacaremos a Khalil Ayari, la gran sorpresa de la convocatoria de Sabri Lamouchi. El pasado verano, tuvo la oportunidad de fichar por el París Saint-Germain. Formado en uno de los clubes más grandes de Túnez, el Stade Tunisien, está ante la oportunidad de su vida. Viene de brillar en la Copa Gambardella con los parisinos y las expectativas son muy altas: un sinfín de recursos técnicos, descaro y diferencial en el regate. Fecha de nacimiento: 2 de febrero de 2005 (Tunis)

Club actual: PSG U23

Club de origen: Stade Tunisien

Posición: Extremo derecho

Valor de mercado: 1M

BÉLGICA: Matías Fernández-Pardo (2005, Lille) "Mi corazón está con España. ¿Estoy seguro de con quién quiero jugar? Sí, con España. Absolutamente seguro", dijo el delantero del Lille a 'MARCA' en 2024. Sin embargo, fue una de las grandes sorpresas de la convocatoria de Bélgica para el Mundial, pues Rudi García lo prefirió a el ante Loïs Openda. Fernández-Pardo creció en Bélgica, de padre español y madre italiana, lo que significaba que Italia también era una opción. Inicialmente jugaba en banda, pero a partir de marzo se movió a la posición de '9'. Con cinco goles y tres asistencias, desplazó a Olivier Giroud del once inicial. Puede ser un revulsivo de oro. Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 2005 (Bruselas)

Club actual: PSG U23

Club de origen: KAA Gante

Posición: Delantero

Valor de mercado: 35M

EGIPTO: Hamza Abdelkarim (2008, Barcelona) Es el primer egipcio en vestir la elástica culé. Se unió a La Masia el pasado mercado invernal mediante una cesión con opción de compra a final de temporada. Tras unos meses sin poder competir por cuestiones burocráticas, fue finalmente inscrito con el Juvenil A, con el que dejó destellos interesantes y varios goles. El 'hype' en el país es total: ha pasado de jugar con la sub-17 a ser citado con la absoluta de los 'faraones'. Es un '9' a tener muy en cuenta. Un perfil de referencia pura que no existe en Can Barça. No hay duda: el club ejercerá la opción de compra estipulada en tres millones de euros. Fecha de nacimiento: 1 de enero de 2008 (Kairo)

Club actual: FC Barcelona (Juvenil A)

Club de origen: Al Ahly (cedido con opción de compra)

Posición: Delantero

Valor de mercado: 1M

FRANCIA: Maghnes Akliouche (2002, AS Monaco) La competencia en ataque no es feroz en Francia, sino nivel extremo. Bendito problema el de Didier Deschamps: Mbappé, Dembélé, Olise, Doué, Cherki, Barcola, Mateta, Thuram... y Akliouche. La lógica invita a pensar que el atacante del Mónaco no partirá como titular, pero sí que puede sumar de revulsivo, para desatascar partidos. Dotado de una calidad técnica brutal, Maghnes es un futbolista muy a tener en cuenta en la cita mundialista. "Francia tiene muchísimos jugadores de primer nivel, pero no veo a ningún jugador con las mismas habilidades que Maghnes", subrayó su exentrenador en el Mónaco, Adi Hütter. Fecha de nacimiento: 25 de febrero de 2002 (Tremblay-en-France)

Club actual: AS Monaco

Club de origen: US Torcy (Juvenil)

Posición: Extremo

Valor de mercado: 50M

NORUEGA: Antonio Nusa (2005, RB Leipzig) Noruega es de esas selecciones que, además de tener aura, da la sensación de que puede hacer cosas interesantes en este Mundial. Antonio Nusa, un chico muy querido en el Ullevaal Stadium, es el diamante en bruto de Ståle Solbakken. Es de esos futbolistas que, cuando les llega el balón, siempre pasan cosas. Brilló frente a Italia en la fase clasificatoria y aspira a hacerlo en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. Fecha de nacimiento: 17 de abril de 2005 (Langhus)

Club actual: RB Leipzig

Club de origen: Club Brujas

Posición: Extremo

Valor de mercado: 32M

ARGENTINA: Valentín Barco (2004, Estrasburgo) Podría estar perfectamente aquí Nico Paz. Sin embargo, Valentín Barco es un chico algo más desconocido que el del jugador del Como. Encontró su sitio en Alsacia tras no acabar de cuajar en Brighton ni en su cesión al Sevilla. Antaño lateral izquierdo, ha sido uno de los centrocampistas más destacados en Francia. El juego del Estrasburgo pasaba por sus botas. Siempre toma buenas decisiones. Y, ahora, todo apunta que se unirá al Chelsea de Xabi Alonso, club hermano, ambos propiedad de BlueCo. Fecha de nacimiento: 23 de julio de 2004 (25 de mayo)

Club actual: Estrasburgo

Club de origen: Brighton

Posición: Centrocampista

Valor de mercado: 40M

ARGELIA: Ibrahim Maza (2005, Bayer Leverkusen) Es un chico con personalidad y carácter. "Le ganaremos a Messi, si Alá quiere", afirmó una de las promesas de Argelia, que intentará dar la primera gran campanada de la Copa del Mundo frente a la vigente campeona del mundo el próximo 17 de junio. Es uno de los volantes con mejor trato del cuero en la Bundesliga. Regateador, imaginativo y descarado. Es, junto con una institución como Riyad Mahrez, Houssem Aouar o Amine Gouiri, el gran arma de los Zorros del Desierto. Fecha de nacimiento: 24 de noviembre de 2005 (Berlin)

Club actual: Bayer Leverkusen

Club de origen: Hertha Berlin

Posición: Mediocentro ofensivo

Valor de mercado: 45M

INGLATERRA: Elliot Anderson (2002, Nottingham Forest) Hablamos de una de las revelaciones de la Premier. Aunque podríamos incluir aquí a Nico O'Reilly o a Morgan Rogers, venimos a hablar de Elliot Anderson, mediocentro de los 'tricky trees'. Fue convocado por primera vez para absoluta de Escocia en agosto de 2023, al tener derecho a representarla por parte de su abuela. Pero cambió de opinión poco después. El Newcastle lo vendió al Forest en 2024 para cumplir con las normas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League. Y en el City Ground se ha destapado como uno de los mejores mediocentros de Inglaterra. De hecho, el City va a por él y está dispuesto a pagar más de 100 millones. Fue el que más duelos ganó y el cuarto que más 'tackles' y más pases realizó. Un centrocampista poderoso y muy habilidoso. Fecha de nacimiento: 6 de noviembre de 2002 (Whitley Bay)

Club actual: Nottingham Forest

Club de origen: Newcastle

Posición: Mediocentro

Valor de mercado: 75 M

CROACIA: Luka Vuskovic (2007, Tottenham) Es uno de los centrales más cotizados del mercado. Y con razón. En una Croacia que combina experiencia y galones con talento joven, Luka Vuskovic se destapa como un portento físico y un seguro en el juego aéreo (1,93m), sino también como un defensor hábil en la construcción y con un inusual olfato goleador: marcó siete goles en Bélgica la temporada pasada y cinco con el HSV desde el verano pasado; entre ellos, el Gol del Año de la Bundesliga 2025, un espectacular remate de tijera. El Mundial se presenta, sin lugar a dudas, como el escenario para demostrar de qué está hecho. El Tottenham lo fichó por apenas 10 millones en verano de 2025 y ahora está tasado en 60... Fecha de nacimiento: 24 de febrero de 2007 (Split)

Club actual: Tottenham (cedido en el Hamburgo SV)

Club de origen: Hajduk Split

Posición: Central

Valor de mercado: 60M

BONUS TRACK

Hay más. Claro que hay más. Os dejamos otros nombres que tampoco deben perderse de vista en la cita de Estados Unidos, México y Canadá: Kendry Páez (2007), perla de La Tri; Julio Enciso (2004), prodigio técnico de Paraguay que lamentablemente llega tocado; Gustavo Puerta (2003), centrocampista colombiano del Leverkusen cedido al Racing que contribuyó al ascenso a Primera; el turco Can Uzun, que puede formar una interesante sociedad con Arda Güler y Yildiz; Ibrahim Mbaye (2008), atacante senegalés del PSG; Tyler Fletcher (2007), hijo de la leyenda 'red devil' Darren Fletcher que entró en la lista de Escocia debido a la lesión de Gilmour; Hugo Sochurek (2008), el 'wonderkid' de República Checa; el sueco Lucas Bergvall (2006), el uzbeko Behruzjon Karimov (2007), el qatarí Tahsin Jamshid (2006) o el suizo Johan Manzambi (2005), jugador revelación de la Europa League 2025/26.