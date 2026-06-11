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Fútbol sala

ElPozo Murcia-Palma: horario, precio de las entradas y dónde verlo

El encuentro que decide el finalista de la liga de Primera División y también uno de los representantes españoles en la Champions la próxima temporada, se juega este sábado en el Palacio de los Deportes

Jugadores de ElPozo celebrando la victoria en el primer partido

Jugadores de ElPozo celebrando la victoria en el primer partido / Prensa ElPozo

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Dioni García

Dioni García

Después de ganar el primer encuentro en Murcia por un contundente 4-1 y de perder el segundo en Palma por 6-4, ElPozo Murcia se juega este sábado, a las siete de la tarde, ser finalista de la liga de Primera División y conseguir una plaza para disputar la próxima temporada la Champions Futsal. Por ello, es un partido con doble premio, pero también con doble decepción para el perdedor.

Los murcianos se han hecho fuertes en los play off en casa. Ganaron los dos encuentros frente al Jaén Paraíso Interior, el último de ellos a dos segundos del final de la prórroga, y también el primero de las semifinales. El factor cancha, de momento, lo ha aprovechado el conjunto de Josan González, que quiere que este sábado el Palacio de los Deportes presente la mejor entrada de la campaña para ayudar a los jugadores a conseguir el pase a la final, donde ya el espera el Barça, que eliminó el Inter Movistar en dos choques.

El club ha decidido mantener el precio de las entradas. Los abonados entrarán con su carné de temporada, mientras que para el resto del público la tarifa es de 10 euros para adultos y de 5 para infantiles (hasta 16 años). Las localidades ya están a la venta en la web elpozomurcia.com.

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Para los que no puedan asistir al partido, se podrá seguir por televisión a través de la plataforma LaLiga+.

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