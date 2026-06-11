Dani Jiménez, un cerrojo de plata para el Real Murcia

Aunque se ha buscado mandar un mensaje de paciencia y de proyecto largo, en el Real Murcia el objetivo es claro y manifiesto. No será sencillo, porque no lo es y en los últimos años no se ha alcanzado, pero solo se piensa en el ascenso. La dirección deportiva del cuadro grana que comanda Sánchez Breis de momento tiene dos frentes abiertos. Por un lado, renovar las piezas claves del último curso. Y por otro, intentar firmar los que den un paso al once.

La portería es una zona estratégica en un equipo de fútbol. Siempre se dice que si tienes un portero que pare y un ‘9’ que no perdone estarás arriba aunque no seas el que mejor juega, son los dos puestos que más puntos dan. Breis ha decidido.

Gianfranco Gazzaniga no seguirá bajo los palos de la entidad murcianista. El argentino, que tantas noches sostuvo la esperanza murcianista, pone rumbo a El Alcoraz para enrolarse en la SD Huesca. Una salida que, lejos de interpretarse como una pérdida, revela la magnitud de la apuesta que la dirección deportiva tiene en mente: si Gazzaniga no encajaba en el perfil exigido, es porque el listón estaba más alto de lo que nadie imaginaba.

Y el nombre elegido para superarlo tiene 36 años, sello andaluz y una hoja de servicios construida durante más de una década en el fútbol profesional: Dani Jiménez. El portero sevillano, recién desvinculado de manera oficial de la SD Huesca—la misma entidad a la que se marcha su predecesor, en un cruce del mercado tan simbólico como revelador porque Gazzaniga no quería irse del Murcia y Dani ha sido el que no ha querido renovar con el Hueca— tras más de cien partidos en su haber, ha sellado su compromiso con el Real Murcia que ya lo tiene atado. Con las incorporaciones de Víctor Olmedo y Joan Rojas ya anotadas en el debe del mercado grana, la portería encuentra por fin a su guardián. El club de la capital del Segura no solo cubre una plaza: reafirma su predeterminación de hacer una plantilla a la altura del reto que se viene.

0 errores, máxima fiabilidad

Si algo dejó claro la campaña de Dani Jiménez en Segunda División el curso pasado, es que el Real Murcia incorpora a un auténtico seguro de vida. En una temporada exigente en la categoría de plata, donde disputó 38 encuentros de liga, el de Lebrija firmó una estadística que habla por sí sola: cero errores cometidos con consecuencias directas en el marcador. En un equipo que finalmente ha descendido.

Bajo un estilo sobrio, alejado de las estridencias y los adornos innecesarios para la galería, Dani Jiménez destaca por una concentración inquebrantable. Sabe mandar en el área, domina el juego de colocación y transmite a su línea de centrales una paz que en la Nueva Condomina se cotiza a precio de oro.

Reflejos que compensan

Aunque los cánones modernos parezcan exigir guardametas que rocen los dos metros, Dani Jiménez, con su 1,79, rompe los moldes gracias a una agilidad lateral portentosa y un centro de gravedad bajo que lo vuelve demoledor en el corto espacio. Sus reflejos sobre la línea de gol lo convierten en especialista en el mano a mano y en detener disparos a quemarropa. La sensación en esta última campaña es que le ha dado puntos al cuadro oscense.

Un arma para el juego directo

El fútbol de la categoría exige alternativas, y el nuevo guardián grana ofrece un recurso de altísimo valor estratégico. Con un 41,2% de efectividad en el desplazamiento largo, Dani Jiménez posee un golpeo tenso y preciso que la campaña pasada permitió a los oscenses saltar con comodidad las líneas de presión rivales. Su capacidad para activar transiciones rápidas será oro en paño para los extremos y atacantes del conjunto grana. La edad puede ser el único punto de dudas sobre él, pero lo cierto es que no ha tenido bajón físico hasta el momento.

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Veremos si Piñeiro le acompaña como guardián del marco de Nueva Condomina, ya que tiene contrato, o si el club llega a un acuerdo con él para que se marche, tras una temporada muy discreta y se busca otro portero de garantías. A priori, esa es una duda para el teórico suplente, porque lo normal es que la titularidad ya tenga dueño y ese es Dani Jiménez.