Dani García abre la puerta de las despedidas en el UCAM Murcia

Todavía no se ha cumplido ni una semana desde que el UCAM Murcia CB puso el punto y final a la temporada, con su eliminación en cuartos de final del play off de la ACB frente al Barça, y ya ha abierto un nuevo capítulo de cara al verano. Y es que el conjunto universitario se encuentra desde hace unos días inmerso en la confección de su plantilla para el próximo curso después de cerrar la mejor campaña de su historia en la Liga Endesa en cuanto a números, superando varios récords y alcanzando la cuarta plaza en la fase regular.

La entidad es consciente de que no puede vivir de lo conseguido. Y por esa razón, ya se ha puesto manos a la obra en la remodelación de una plantilla con la que espera otra vez poder pelear por estar en todas las grandes citas del calendario. Un plantel en el que ayer se conoció, ya de manera oficial, que no estará el base Dani García. El jugador catalán, que acabó el curso cedido en el Hiopos Lleida, pone fin a su vinculación con el UCAM Murcia después de dos temporadas en las que tuvo un papel tan silencioso como necesario.

En el verano de 2024 recaló en un UCAM Murcia que venía de convertirse en el subcampeón de la ACB, y lo hizo dispuesto a ganarse un hueco. Contó con un rol importante en el día a día, logrando darle un soplo de aire fresco a la posición de base, con Troy Caupain y Ludde Hakanson en ese momento, tanto en los momentos que pudo disputar minutos en la ACB, pero sobre todo en la Basketball Champions League.

Dani García durante el partido de FIBA Europe Cup frente al Falco esta temporada. / ISRAEL SANCHEZ

Y es que ha sido especialmente en la competición europea, aunque sobre todo en el trabajo invisible del día a día, donde Dani García ha sido importante en el UCAM Murcia. De hecho, en la primera parte de la temporada, en la FIBA Europe Cup, fue donde el catalán contó con mayor protagonismo y minutos, sin embargo, cuando llegaban los focos de la ACB debía quedarse fuera de las convocatorias ante el buen momento de David DeJulius o Michael Forrest.

Por eso, en el parón de febrero encontró la oportunidad de marcharse cedido al Hiopos Lleida para demostrar su valía en la máxima competición a sus 28 años de edad, y no ha desaprovechado su oportunidad durante este tramo. El UCAM Murcia anunció ayer, como ya informó este diario, de que no iba a hacer efectiva su opción de prolongar un año más su contrato, por lo que el catalán ahora es libre para poder firmar por cualquier otro equipo.

Despedida cariñosa en el Palacio

El cariño y la importancia de Dani García esta temporada se vio reflejado en el último partido de la fase regular cuando el Hiopos Lleida, sin nada en juego, visitó un Palacio de los Deportes que soñaba con amarrar la segunda posición y firmó una cifra histórica de 25 victorias y 9 derrotas. No obstante, una de las imágenes del encuentro fue cuando los jugadores del plantel de Sito Alonso abrazaron en la piña de celebración a Dani García, haciéndole partícipe del éxito conseguido por su trabajo durante la primera parte del año.

Dani García, en el centro, con la plantilla del UCAM Murcia en la última jornada de la ACB. / Israel Sánchez

De hecho, algunos de esos jugadores puede que su futuro también se encuentre lejos del Palacio la próxima campaña. A pesar de que el UCAM Murcia tiene atada la continuidad de buena parte de su bloque, con hasta nueve jugadores con contrato, hay otros que finalizan su compromiso este mismo verano. Son los casos de Michael Forrest, Devontae Cacok o Kelan Martin, que su próximo reto puede estar más fuera que dentro debido a su revalorización durante la campaña recién finalizada. De hecho, uno de los nombres que ha trasncedido en las últimas horas es el del base-escolta Souley Boum para reforzar la plantilla.

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Devontae Cacok, en el partido UCAM Murcia-San Pablo Burgos. / | ISRAEL SÁNCHEZ

También está por verlos casos de David DeJulius, al que su lesión puede abrirle la puerta a su continuidad en Murcia, o el del alero Howard Sant-Roos, que debe encontrar la sintonía con la entidad para hacer efectiva su prolongación por un año más.