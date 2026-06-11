Fútbol
Dani Aquino renueva con el UCAM Murcia por una temporada más
El delantero murciano, que marcó once goles con los universitarios el curso pasado, renueva su compromiso
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L.O.
Terminada la frustrante temporada del UCAM Murcia, sin ascenso ni siquiera disputa de promoción en Segunda RFEF, el cuadro universitario ha puesto la primera piedra de su nuevo proyecto, que, obviamente, persigue el mismo objetivo. Quiere cumplir sus metas el conjunto azuldorado al lado de Dani Aquino y por eso anunció este miércoles su renovación por una temporada más. Es el primer acuerdo del UCAM para el siguiente curso y es toda una declaración de intenciones: lo considera «clave para el proyecto» y «una de las referencias ofensivas más importantes» del equipo. El curso pasado marcó 11 goles en 33 partidos.
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