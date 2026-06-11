La Copa de España Féminas de ciclismo regresa a Abanilla con cerca de 300 corredoras

Abanilla volverá a convertirse en referente del ciclismo femenino nacional el próximo 13 de junio con la celebración del V Trofeo Residencia Santa Ana, penúltima prueba de la Copa de España Féminas Cofidis y valedera para el Campeonato Regional.

La cita alcanza este año su quinta edición consecutiva en Abanilla, un hito que confirma la consolidación de una competición que, gracias al apoyo de la Dirección General de Deportes de la Región de Murcia y de las entidades patrocinadoras murcianas, se ha convertido en una de las pruebas más destacadas del calendario nacional femenino.

Durante estos años, el municipio ha visto competir y triunfar a corredoras que posteriormente han dado el salto a la élite internacional. Es el caso de Paula Ostiz, campeona del mundo júnior en ruta y campeona de Europa contrarreloj con la selección española, o de Paula Blasi, una de las ciclistas españolas con mayor proyección internacional tras sus recientes éxitos en el pelotón profesional. Junto a ellas, numerosas corredoras que destacaron en Abanilla se han convertido después en referentes nacionales e internacionales.

La prueba, que este año también es puntuable para el regional, y contará con cerca de 300 corredoras, ha sido presentada en Abanilla por el director general de Deportes, Fran Sánchez; el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Mikel Fernández; el concejal de Deportes, Julio Muñoz; el presidente del Club Ciclista Alcantarilla, Pepe Carrillo; y el gerente de la Residencia Santa Ana, José Joaquín Andújar.

Durante la presentación de la prueba, el director general de Deportes, Fran Sánchez, destacó la capacidad de Abanilla para albergar eventos de primer nivel, asegurando que “Abanilla vuelve a demostrar que puede acoger grandes eventos con el desarrollo de la prueba de ciclismo más importante que hay en nuestro país”. Por su parte, el alcalde, José Antonio Blasco, subrayó la repercusión que supone para el municipio la celebración de una cita de estas características, afirmando que “esta prueba nos permite seguir situando a Abanilla en el mapa a nivel nacional en este Año Jubilar”.

Asimismo, el presidente de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, Miguel Fernández, agradeció el apoyo institucional recibido para hacer posible la competición y puso en valor la tradición ciclista local, recordando que “ya en los años 40 y 50 existía una gran tradición de pruebas ciclistas impulsadas por abanilleros”.

Organizada por el Club Ciclista Alcantarilla con la colaboración de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento de Abanilla, la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia y la Residencia Santa Ana, la competición reunirá a corredoras de las categorías cadete, júnior, máster, élite y sub-23.

Las pruebas comenzarán a las 08:30 horas con la carrera cadete sobre 34 kilómetros. Posteriormente competirán las categorías júnior y máster sobre 68 kilómetros, mientras que la prueba élite-sub23 cerrará la jornada con un recorrido de 83,4 kilómetros.

Deporte y promoción turística

Además del atractivo deportivo, la prueba volverá a mostrar algunos de los enclaves más representativos de Abanilla, como el Olivar Milenario, los Badlands de Mahoya, el entorno del Río Chícamo, la carretera de los Baños, la subida a El Algarrobo o la Cuesta de la Hechicera. Un recorrido que convierte la competición en una excelente herramienta de promoción turística y de difusión del patrimonio natural del municipio en el marco de su Año Jubilar 2026 por el V centenario de la adoración a la Santísima Cruz.

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La meta estará situada en la avenida de la Región de Murcia, donde los aficionados podrán acercase a disfrutar de una jornada que volverá a situar a Abanilla en el centro del ciclismo femenino nacional y que puede decidir el devenir del la Copa de España de Carretera al ser la 8º pruebas y penúltima de la competición.