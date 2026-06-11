La cartagenera Esther Mora, oro en el Mundial por sexta vez

La cartagenera Esther Mora Bleda, que el próximo 24 de junio cumplirá 44 años de edad, conquistó en Moldavia su sexto título de campeona del mundo de levantamiento de kettlebells, también conocido como pesa rusa, en esta ocasión en la prueba de jerk con 20 kilos, a la vez que sumó un subcampeonato en la modalidad One Arm Long Cycle con 24 kilos.

Mora Bleda, que es profesora de Historiay practicó en su juventud natación, aeróbic y full contact, inició su participación en el Mundial en One Arm Long Cycle con 24 kilos, en la que logró completar 86 repeticiones, obteniendo la medalla de plata, mejorando así el resultado obtenido en anteriores campeonatos, donde había concluido en la tercera plaza.

La segunda prueba consistió en 30 minutos de jerk con 20 kilos, donde la cartagenera consiguió un registro de 548 repeticiones, que le permitió alzarse con la medalla de oro y proclamarse campeona del mundo por sexta vez en su carrera deportiva.

Con este nuevo éxito, la deportista suma ya seis títulos mundiales en categoría absoluta, cuatro en la modalidad de 30 minutos de jerk, uno en 10 minutos de jerk con 28 kilos, y otro en pentatlón, consolidándose como una de las máximas referentes internacionales de esta disciplina.

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Siete títulos nacionales

Mora comenzó a competir en kettlebells en 2018, una modalidad en la que se adentró en 2015 cuando se apuntó en un box de la ciudad para probar el crossfit. Posteriormente, durante la pandemia, fue campeona de Europa online, ya que entonces no se podía competir de forma presencial. Fue en 2022 cuando por primera vez logró una medalla de oro en un Mundial. Posteriormente, en 2023, se impuso en jerk 28 kilos en diez minutos y en 24 kilos 30 minutos. Ya en 2024 volvió a subir a lo más alto del podio. En su ya extenso palmarés cuenta con varios títulos nacionales, los dos últimos logrados el pasado mes de marzo en Alicante, donde encadenó siete entorchados nacionales consecutivos.