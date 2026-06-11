Fútbol
Álex Fidalgo se despide del FC Cartagena: "Ha sido un año difícil de resumir"
El centrocampista abandona la disciplina albinegra tras una temporada en el club
El centrocampista Álex Fidalgo pone punto final a su etapa en el FC Cartagena. El jugador anunció su adiós en redes sociales con una fotografía suya de espaldas, luciendo el dorsal 6 del cuadro albinegro, y un mensaje de gratitud al club, compañeros y afición portuaria.
"Ha sido un año difícil de resumir. Como en toda temporada, ha habido momentos buenos y otros no tanto, pero cierro esta etapa con la tranquilidad de saber que siempre intenté dar lo mejor de mí. Si algo me llevo son las personas que he conocido por el camino. Gracias a mis compañeros, a la gente del club y a Cartagena por el cariño recibido. Mucha suerte en el futuro", escribió Fidalgo.
Las lesiones y la competencia en el centro del campo le restaron continuidad, aunque su entrega fue valorada por vestuario y afición. El futbolista fue una petición expresa de Javi Rey y con el técnico gallego se convirtió en una pieza clave, pero tras el cambió de entrenador y la irrupción de Jean Jules perdió protagonismo.
Su futuro parece ligado al Hércules, con el que ya mantiene contactos y se puede convertir en un rival del cuadro cartagenerista el próximo curso. En el FC Cartagena se trabaja en la confección de la plantilla y en reforzar todas las posiciones, incluida la del mediocentro.
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