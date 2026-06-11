El Águilas FC de Primera RFEF se pone en marcha

El nuevo proyecto del Águilas FC para su estreno en la Primera Federación se pone en marcha. En una sala de prensa de El Rubial que se llenó de aficionados, el presidente, Alfonso García, presentó el nuevo proyecto al lado de Pedro Reverte, quien continúa como director deportivo por quinto año consecutivo; y a Adrián Hernández, quien seguirá en el club blanquiazul después de lograr el ascenso.

"Se ha logrado una simbiosis entre el director deportivo y el entrenador que ha sido muy buena, por lo que hay que mantenerla", explicó García el porqué la renovación de ambos. "No es fácil en el mundo del fútbol conseguir esta unión y lo digo por experiencia», comentó un Alfonso García que le ha pedido para el próximo ejercicio a Pedro Reverte y a Adrián Hernández que "el equipo compita". "Va a ser una campaña muy complicada, muy difícil, ante equipos de mucha entidad", dijo el presidente aguileño.

También explicó que la campaña de abonados no se presentará hasta mediados del próximo mes, puesto que está pendiente de poder realizar obras en El Rubial para poder ampliar el aforo con asientos. "Es complicado porque dependemos de una actuación del Ayuntamiento, además de no encontrar empresas que ahora en verano y en pocos meses las puedan llevar a cabo, pero estamos en ello", manifestó Alfonso García. La obra de urgencia que quiere realizar es ampliar el campo en la portería de levante para poder instalar una grada con esos 1.500 asientos.

Pedro Reverte, tras explicar el transcurso de la temporada que acaba de finalizar, dio detalles de la confección de la próxima plantilla. La intención es que se quede un gran grupo de los jugadores que han conseguido el ascenso para "mantener el ambiente de este año", dijo Pedro Reverte, quien ha afirmado que hasta la próxima semana no se comenzará a hablar con los jugadores, algunos de ellos con contrato en vigor, que tienen ofertas de otros equipos. El equipo comenzará la pretemporada a mediados de julio, con varios partidos de entidad, como el Memorial Alfonso García Zapata. Reverte no le da importancia al grupo que le puede tocar porque "todos los años hacemos quinielas y nunca acertamos, pero en un grupo u otro, van a ser difíciles", comentó el director deportivo.

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Adrián Hernández delató que su renovación se basa en la propuesta de un "proyecto deportivo y un proceso que es un punto de apoyo importante". Con la experiencia que tuvo en Primera Federación con el Yeclano, Hernández cree que "esta competición te arrolla". "Hay que trabajar todos días, no te puedes despistar y cada mes sacar un mínimo de puntos para acércanos al objetivo de la permanencia", dijo. Tener una base de la plantilla actual "ayuda, aunque sí queremos mejorar en elementos tácticos, estructurales y técnicos", comentó Adrián Hernández, quien afirma que Águilas es un destino "atractivo para los jugadores" por el apoyo de la afición y la ciudad.