El UCAM Murcia CB apunta a Souley Boum como fichaje para la dirección de juego

Souley Boum es un base estadounidense con pasaporte guineano que está en la órbita del UCAM Murcia CB. La noticia, adelantada en la cuenta de la red social X @CvLuki, afirmaba que el jugador ya estaba atado por el club, aunque fuentes de la entidad aseguraron que solo se trata de uno de los directores de juego pretendidos. La publicación corrió como la espuma en las redes sociales porque, además, el jugador empezó a seguir la cuenta de la entidad.

Souley Boum no tiene experiencia en el baloncesto español, pero se ajusta al perfil de lo que desea el entrenador para el puesto de segundo base. Esta última campaña ha militado en el BC Vienna austriaco, que ha disputado la Liga Adriática (ABA), en la que compiten clubes de la antigua Yugoslavia así como de Austria y Rumanía. Es un base que también puede jugar de escolta que tiene 27 años y mide 1,90 metros. Está representado por Misko Raznatovic, el agente que también dirige los destinos de David DeJulius, cuya continuidad es incógnita en estos momentos. Según el analista Fran Díaz (@FranDiazzScout), se trata de un jugador que en ataque anota con porcentajes del 44,2% en triples y del 90,1% en tiros libres, y también genera para sus compañeros, además de manejar bien el bloqueo y continuación. En defensa, «compensa el físico con instintos, energía e inteligencia», apunta Díaz, quien también añade que «sale a puntear tiros constantemente desde el lado débil con esfuerzos constantes», asegurando también que «tiene limitaciones físicas evidentes en contacto directo».

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Tras concluir su etapa universitaria en 2023, jugó una campaña en la G League con Grand Rapids y dio el salto a Europa con el MKS Dabrowa Gornicza polaco. En la campaña 2024-205 militó en el Limoges francés y en la actual, en 23 partidos en la Liga Adriática ha promediado 18,6 puntos y 4,34 asistencias. Destacaron las actuaciones que firmó ante el Borac Mozzart, con 39 puntos, y frente al FMP Soccer, donde produjo 32.