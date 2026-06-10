La selección murciana de MMA compite por primera vez

La Región de Murcia ha dado un importante paso adelante en el desarrollo de las Artes Marciales Mixtas (MMA, por sus siglas en inglés) con la constitución y debut de la primera selección murciana de MMA de su historia. Este pasado fin de semana se disputó en el Madrid Arena el Campeonato de España de MMA Amateur, donde el combinado autonómico demostró estar a la altura de los mejores equipos. De la capital española se trajo el equipo murciano cuatro medallas, dos oros entre ellas.

El combinado, formado por ocho deportistas y siete entrenadores, confirma el buen trabajo realizado durante los últimos años por clubes, técnicos y atletas de toda la Región. Adrián Rizo, Tymur Samoilenko, Mohammed Skouli y Francisco Vivancos no lograron medalla, mientras que Rafael Nathan Jaén se hizo con el bronce; Bruno Henrique Carvalho consiguió la plata; y Emanuel Segado y Daoui Thione lograron el oro y quedaron campeones de España.

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El equipo técnico estuvo formado por César López, Pablo Parra, Víctor Manuel Pérez, David García, Manolo Salazar, Luis Segado y José María Torregrosa. Gracias su trabajo, el apoyo de la promotora Warriors Extreme Cage para la profesionalización de este deporte en la Región, el respaldo de la Federación de Lucha y disciplinas asociadas de la Región de Murcia y la confianza de la Dirección General de Deportes, este hito marca un antes y un después en nuestra Comunidad Autónoma. La intención de estas instituciones es mantener vivo al combinado y crear más oportunidades para el desarrollo de este deporte en la Región.