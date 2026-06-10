El Real Murcia, a por una pretemporada sin improvisaciones

Dicen que lo que mal empieza, mal acaba. Y no hay mejor forma de explicar lo que ocurrió en el Real Murcia en la temporada 2025-2026. Porque, aunque muchos aficionados se centren en el desastre deportivo de la temporada, lo cierto es que el fracaso empezó a cocerse mucho antes. Solo hay que recordar lo ocurrido durante la pretemporada, con un calendario de amistosos lleno de parches, con partidos confirmados y luego cancelados, con un cierre ante el Imperial al considerar Etxeberria a última hora que a su plantilla le faltaban minutos cuando la campana de la competición empezaba ya a sonar. Una pretemporada que incluso fue más allá del inicio de la liga en Primera RFEF, con una presentación frente al Elche que nadie recordará por el resultado, pero que todos los presentes recordarán por la grave lesión de Esteban Saveljich.

Analizando ahora fríamente lo ocurrido durante la preparación del Real Murcia en verano de 2025, lo sucedido a lo largo de la temporada liguera en Primera RFEF tiene mucho más sentido. Grandes fichajes que en pretemporada estuvieron más tiempo en el banquillo que en el césped, pronto se bajaron del carro; un entrenador que ya en los amistosos daba bandazos, no llegó al mes de noviembre; y canteranos que eran subidos a los altares por los aficionados, luego nunca más se supo.

Se insiste ahora en el Real Murcia, cuando ya se trabaja en el proyecto 26-27, en la necesidad de no repetir los errores. Se evita no tropezar en la misma piedra con la planificación deportiva, pero esa planificación debe ir más allá de los fichajes, esa planificación debe sustentarse por una pretemporada a la altura, sin parches, sin improvisaciones. Una pretemporada en la que se trabaje con atención.

De momento nada se sabe del calendario veraniego. Por ahora, el Real Murcia todavía no ha cerrado ningún partido amistoso. Pero el objetivo de Manuel Sánchez Breis como director deportivo y de Sergi Guilló como técnico será que confeccionar una pretemporada de altura que permita a los granas llegar en su punto álgido al inicio del curso, corrigiendo los graves errores que afectaron a la preparación el pasado verano.

Porque hay que recordar que en 2025 el Real Murcia firmó un despropósito de pretemporada. Comenzaron los granas con un calendario de ocho partidos, sin embargo pronto se cayeron dos de ellos. No hubo enfrentamiento a la Deportiva Minera y tampoco al Águilas FC, dos de los partidos fijados para el cierre. Fue ahí cuando tocó que parchear lo que ya estaba saliendo mal desde el principio.

Sin tiempo, el Real Murcia optó por un amistoso contra el Elche Ilicitano de Segunda RFEF, que se jugó el 23 de agosto a las 10.30 horas. Ese iba a ser el cierre de la pretemporada, sin embargo con más de una semana por delante para el inicio liguero -los murcianistas comenzaron el lunes 1 de septiembre-, Etxeberria se dio cuenta que sus jugadores necesitaban más minutos antes de que empezara lo serio, y ahí fue cuando el club volvió a improvisar, esta vez con un enfrentamiento ante el Imperial -27 de agosto-.

Sin competencia

Pero no solo faltó orden y previsión. También faltó competitividad. Quitando el amistoso inicial ante el Albacete, cuando poco se podía comprobar por la carga de trabajo de los primeros días de la pretemporada; y los choques frente al Eldense y el Hércules, el resto fue con rivales de inferior categoría, como el Lorca Deportiva, el Orihuela, el Melilla o el mencionado Elche Ilicitano, terminando como un ‘bolo’ de entrenamiento frente al Imperial.

La pachanga contra el filial fue el último antes de iniciar la liga en Primera RFEF, sin embargo, después del debut liguero contra el Marbella, el Real Murcia jugó otro amistoso, en este caso para presentarse oficialmente a la afición de Nueva Condomina. Fue el 4 de septiembre cuando se midieron al Elche, y pronto se comprobó que ese partido ya con la liga empezada era otro sinsentido. De hecho, los murcianistas pagaron muy caro jugar ese partido. El central Saveljich se lesionaba de gravedad, perdiéndose finalmente toda la temporada al no surgir efecto el tratamiento conservador por el que se apostaba inicialmente.

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Ajustar mejor la presentación

Ese partido de presentación también deberá ser ajustado con más criterio para este verano. Como por contrato, tienen los granas que disputar en su estadio ese Trofeo Enrique Roca, los responsables de la entidad grana están obligados a cerrar mejor su agenda de amistosos para dar paso a una pretemporada seria, ordenada y con rivales a la altura de lo que el equipo necesita. Porque los éxitos o fracasos de la temporada se empiezan a cocer en verano. Y el Real Murcia ya lo sabe.