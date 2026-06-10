ElPozo Murcia pierde la primera bola de partido ante EL Palma

ElPozo Murcia palmó en Son Moix y todo se decidirá en el tercer partido (6-4). Los murcianos no tuvieron su día en tierras baleares. Lograron sobreponerse al 2-0 inicial, pero no supieron mantener el nivel ante un Palma crecido. En el segundo tiempo pudieron volver a igualar la contienda, pero acabaron concediendo dos tantos más. El rival del Barcelona en la final se decidirá el próximo sábado en el tercer partido, entre ElPozo y Palma, en Murcia a las siete de la tarde.

Partido duro el que se vivió en Son Moix, sobre todo porque no solo estaba en juego el pase a la final frente al Barça, sino que también estaba en juego la clasificación para Champions. Los murcianos partían con ventaja por haber ganado el primer partido, pero los de Antonio Vadillo no iban a poner las cosas fáciles en su territorio.

De hecho, el Palma Futsal, con el paso de los primeros minutos, empezó a imponer su estilo de juego. Un sistema que a ElPozo Murcia no le sentó nada bien y no supo adaptarse, llegando a estar muy incómodo sobre el parqué de Son Moix. Josan González sabía que, si no cambiaba las cosas pronto, el partido se le iba a poner cuesta arriba.

Dicho y hecho. En menos de dos minutos, el Palma Futsal fue capaz de hacerle dos tantos a los murcianos. Primero fue Charuto, cazando un rechace dentro del área y batiendo a Edu Sousa por debajo. Minutos después, Deivao recibió un balón largo, definiendo a las mil maravillas con una picadita sobre el meta luso.

El técnico de ElPozo Murcia venía comentando en rueda de prensa que su equipo estaba hecho de piedra y sabía vivir en situaciones complicadas. Su capitán, Marcel, sacó pecho y se convirtió en el héroe de la remontada. Una jugada individual, donde dejó a dos jugadores del Palma sentados, terminó en el 2-1. Minutos después, un pase de Bebe lo remató con el interior de la bota izquierda, y desde el costado zurdo mandó el esférico a la escuadra del segundo palo, colocando las tablas en el luminoso.

Todo apuntaba a que el empate iba a ser el resultado final del primer tiempo, pero la realidad terminó siendo otra y dolorosa para los murcianos. Fabinho aprovechó una dejada de Piqueras para adelantar a los suyos con un golazo por la escuadra. Un minuto antes del descanso, Peña aprovechó un error de Ricardinho y Edu Sousa para volver a poner una ventaja de dos goles a favor de los suyos, segundos antes del descanso (4-2).

Tras el intermedio, los murcianos saltaron con otra mentalidad. Dejaron atrás goles encajados y ese doble penalti fallado por Gadeia al final. Marcel, que estaba siendo de los mejores, mandó un balón alto hacia Dener. El pívot controló con pierna derecha y acto seguido, picó el esférico con la izquierda, logrando batir a Dennis. ElPozo Murcia se acercaba al empate al comienzo del segundo acto.

El 4-3 sentó muy bien para los murcianos, que empezaron a ir hacia delante y arrinconar al Palma. No estaba terminando de ser efectivo de cara a puerta, pero no paraba de intentarlo. Ligeiro fue de los más peligrosos, driblando por la banda derecha y buscándole las cosquillas a Dennis.

Cuando mejor estaba ElPozo, el Palma tuvo una y acabó clavándole el puñal. Ligeiro arriesgó más de la cuenta y Fabinho le robó la cartera en medio campo. Se marchó solo hacia Edu Sousa y, con mucha tranquilidad, anotó el quinto con su pierna izquierda. El partido se le ponía cuesta arriba a los de Josan González, sobre todo porque restaban dos minutos para el final.

Viendo el poco tiempo que quedaba, el técnico murciano apostó por el portero-jugador. Nuevamente no salió bien y, a las primeras de estar Ricardinho de quinto jugador, Fabinho se hizo con el esférico y asistió a Machado para que este pusiera la guinda al pastel.

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Gadeia recortó distancias a pocos segundos del final, pero no fue suficiente. Antonio Vadillo y los suyos supieron hacer las cosas bien en Son Moix. El equipo que peleará por el título ante el Barça en la gran final se decidirá el próximo sábado, con el tercer partido en el Palacio de los Deportes de Murcia.