ElPozo Murcia, a un solo paso de la final y de Champions

El sueño de volver de una final por el título está más vivo que nunca para ElPozo Murcia. Después del gran triunfo en el primer duelo de la semifinal ante Palma, los murcianos tienen la primera bola de partido a su favor y pueden cerrar la serie en Son Moix. El segundo enfrentamiento entre murcianos y baleares se podrá seguir por LaLiga Plus, a partir de las 20:00 horas.

Un segundo partido, que puede ser más que solo un pase a la final por el título, también es la clasificación directa a la Champions del próximo curso. El conjunto de Murcia sabe que la victoria en estas finales trae doble premio, el de luchar por levantar un título varios años después y el de volver a estar en una competición europea.

El conjunto murciano hizo los deberes en el Palacio de los Deportes y se hizo con la primera bola de la eliminatoria. Los de Josan González consiguieron corregir su problema de puntería del primer tiempo y terminaron goleando a los baleares. Logrando hacerse con el primer punto de la serie con mucha solvencia.

Josan González confía plenamente en sus jugadores. Después de ver el colosal esfuerzo en los tres partidos ante Jaén y el magnífico segundo tiempo frente a Palma, sabe que los futbolistas son los primeros que quieren cortar con la sequía ganadora de ElPozo Murcia.

“Hemos preparado este partido como si fuera el último. Tenemos que acostumbrarnos a jugar partidos así, porque no nos gustaría volver al Palacio de los Deportes. Entonces serían dos equipos sin red y podría pasar cualquier cosa. Nosotros estamos muy confiados, sabiendo que tenemos que afrontar el partido como lo que es, una final por un sueño muy importante, que es un título”, mencionó Josan González.

Ahora toca una misión desafiante, conseguir abatir la fortaleza de Son Moix. Palma Futsal no va a dejar que los murcianos se vayan de Mallorca con la clasificación a la final. Antonio Vadillo sabe que es la única oportunidad que tienen para seguir vivos en la lucha por el título y esperan forzar el tercer partido, para ir a Murcia a dejárselo todo.

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ElPozo Murcia ya sabe lo que es sufrir, como ya dijo su técnico. “Es una plantilla que se ha forjado en roca y sabe moverse en situaciones difíciles”. El segundo partido de la semifinal será un duelo a vida o muerte para ambos planteles. Los murcianos quieren certificar su pase a la final cuanto antes, mientras que los baleares quieren prolongar su estancia en los play off, aunque sea un partido más.