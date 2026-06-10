Cinco cupos y una hoja de ruta clara para el UCAM Murcia

Una vez finalizada la temporada para el UCAM Murcia CB sobre la pista, el balón vuelve a estar en los despachos. Ha comenzado el periodo para diseñar la temporada 2026-2027, y en este campo el conjunto universitario lleva bastante trabajo adelantado. Porque se podría decir que está preparado para todo, dispuesto para todo lo que pueda ocurrir durante un verano en el que varios de sus cimientos ya están colocados.

Y es que el UCAM Murcia, después de firmar la mejor temporada de su historia en la ACB, al conseguir la cuarta plaza con balance de 25 victorias y 9 derrotas, y todo esto acompañado de varios de récords conseguidos en la máxima competición, tiene atado a buena parte de su bloque de cara a la próxima temporada en la que otra vez intentará pelear por ganarse un hueco en las grandes citas.

Mismo objetivo que intentará buscar también en la competición europea, donde el conjunto murciano se ha ganado sobre el parqué su regreso sin tener que disputar ninguna fase previa. Todavía falta por confirmar si finalmente será la Basketball Champions League o la Eurocup, después del ofrecimiento para enrolarse a esta competición. No obstante, el plazo para reenviar firmado el documento de adhesión remitido por la Eurocup finalizó el pasado lunes, por lo que todo apunta a que, en condiciones normales, el UCAM Murcia regresará a la Basketball Champions League la próxima temporada.

Will Falk, durante el partido UCAM Murcia-Hiopos Lleida. / Israel Sánchez

Una BCL donde uno de los requerimientos es el de contar con cinco jugadores con ficha de cupo de formación en su plantilla, a diferencia de lo que ocurre con la Eurocup y en la ACB, que piden cuatro. No obstante, el UCAM Murcia ya cumple con este requisito mientras trabaja en los retoques para apuntalar su plantilla.

La planificación llevada a cabo por la dirección deportiva durante los últimos años permite que el club afronte este verano con una hoja de ruta clara y sin urgencias en este aspecto.Si encontrar cupos de nivel ACB se ha convertido en una tarea cada vez más compleja y costosa, disponer de cinco jugadores de formación con contrato supone un importante punto de partida para construir el nuevo proyecto de este nuevo ciclo.

Emanuel Cate, del UCAM Murcia, al término de un partido. en el Palacio este curso. / Juan Carlos Caval

Así pues, los aleros Sander Raieste y Will Falk, el ala-pívot Rubén López de la Torre, y los pívots Moussa Diagne y Emanuel Cate, son los cinco jugadores de estas características federativas que tienen contrato asegurado para la próxima temporada. Por lo tanto, tan solo un giro de guion, con algún club pagando la cláusula o negociando un traspaso, como en el caso de Rodions Kurucs hace un año, podría provocar un contratiempo en este aspecto para el UCAM Murcia.

Algo que no parece muy factible. Y es que el alero Sander Raieste, quien es el jugador que cuenta con un rol algo más protagonista, ha encontrado en Murcia el sitio idóneo para relanzar su carrera tras venir de un papel mucho más secundario en el Baskonia. El estonio cuenta con contrato hasta 2027 y desde el primer momento encajó como anillo al dedo en Murcia y en los planes de Sito Alonso. Por su parte, el sueco Will Falk, renovado este mismo curso hasta 2028, es el producto del trabajo con la cantera del técnico todos estos años, y uno de los jugadores encargados de transmitir el carácter y energía en el juego del equipo.

Dylan Ennis y Moussa Diagne, del UCAM Murcia, durante el partido en Valencia. / acb Photo / Miguel Ángel Polo

Mientras que tanto Emanuel Cate y Moussa Diagne, con contrato hasta 2027 y 2028, respectivamente, son dos jugadores también muy importantes dentro del organigrama deportivo del club. Así como un Rubén López de la Torre, con contrato hasta 2028, vital en el día a día y en los partidos de competición europea. Aún así, el UCAM podría buscar la posibilidad de un sexto jugador de cupo de formación, como ocurrió con Dani García este curso antes de su cesión al Hiopos Lleida, y con el que cuenta una opción más de prolongar un año su contrato aunque no parece que esto pueda suceder, para tener mayor margen de maniobra en las convocatorias. No obstante, también podría tirar del U-22 para este escenario.

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Una ficha extracomunitaria

Otro de los aspectos a tener en cuenta es que, ocurra lo que ocurra con el futuro de David DeJulius, al ser pretendido por varios equipos punteros de Europa y que ayer fue intervenido quirúrgicamente de su lesión en el pide derecho que le hará estar tres meses de baja, el UCAM cuenta con una ficha extracomunitaria libre -la segunda la ocupará Kaiser Gates- para poder hacer frente a los fichajes de un base y un pívot, las dos prioridades para este verano.