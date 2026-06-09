Sito Alonso: "Nosotros queremos estar donde no estamos invitados"

Sito Alonso aún no ha digerido la eliminación ante el Barça en los cuartos de final del play off de la Liga Endesa, pero sí tiene clara la dimensión de lo que acaba de firmar el UCAM Murcia CB al cierre de la temporada. El técnico universitario repasa una temporada histórica, marcada por el 25-9, la condición de cabeza de serie y la sensación de haber competido de tú a tú contra cualquiera.

Vestido con una camiseta serigrafiada con 'Sito's Style' y el tejón de la miel, el animal al que comparó con el carácter innato del UCAM Murcia de lucha y valentía por no amedrentarse ante otras especies de mayor tamaño, el técnico se mantiene fiel a su estilo cuando el telón vuelve a bajarse y a la idea que quiere dejar como legado: que el UCAM Murcia no debe sentirse inferior a nadie.

Pregunta: Apenas han pasado un par de días desde que finalizó la temporada... ¿Ha empezado a digerir todo lo ocurrido?

Respuesta: Bueno, no es suficiente todavía. No ha pasado el tiempo suficiente...sí para poder hacer un resumen y una valoración, que en eso no tengo ningún tipo de duda, pero cuando se pierde yo tengo una manera competitiva todavía para poder aceptarlo. Sobre todo cuando ya no voy a tener un siguiente partido, porque lo del otro día me costó porque tenía la idea clara de que íbamos a ganar. Faltase DeJulius o cómo estuviera Howard Sant-Roos o quien fuera. Es verdad que nos encontramos a un Barcelona muy sólido y al que intentamos aprovechar las pequeñas fisuras que tuvieron, pero no fue suficiente. Y de la temporada, pues es lo que le dije a los jugadores al terminar de una manera más personal, ellos nos han hecho a todos mejores. Para mí es inimaginable conseguir un balance de 25 victorias y 9 derrotas con el UCAM Murcia. Mira que yo soy de sueños grandes... pero de estar arriba, de ir a la Copa, de estar en play off... pero tú me dices 25-9 y no seguramente no te lo hubiera firmado. Hubiera pensado que era imposible porque es una cosa que han conseguido muy pocos equipos en la historia de la ACB. Creo que la definición es clara, para mí este grupo de jugadores me ha hecho mejor entrenador y muy feliz. Y eso es una de las cosas por las que entreno, por la felicidad, y ellos me han llevado a una felicidad extrema al sentir de igual a igual contra cualquiera, en cualquier pista y en cualquier circunstancia. Y eso no se consigue de una manera sencilla.

P: Siempre suele hablar o hacer un primer análisis una vez transcurridas las primeras 10 jornadas, pero a nivel interno... ¿Cuándo se dio cuenta de lo que podía ser capaz este equipo?

R: Ha habido varios puntos claves. El primero, y más importante, fue en Bulgaria, en la previa de la Basketball Champions League. El perder contra el Chalon, un equipo que en ese momento tenía un muy buen nivel y sobre todo un conocmiento de lo que estaba haciendo que nosotros no teníamos al contar con mucha gente nueva. Pero cuando acabó ese partido Alejandro Gómez y yo tomamos la decisión de aprovechar eso que había pasado para genera un grupo de trabajo diferente en cuanto a la competición europea y hacer que este equipo, con tanta gente nueva, pudiera entrenar pero también descansar utilizando más a los jóvenes que teníamos en la plantilla. El segundo punto, y vital, fue la derrota en Bosna. No recuerdo a qué hora llegamos después de un viaje horroroso, pero era muy mala. Y entrenamos muy, muy duro porque ese día no perdimos el partido, ese día los jugadores nuevos podían haberse desviado de lo que significaba la identidad del club. Bajaron los brazos y eso hay que enseñárselo a todos. ¿Qué sucede? Qué después de eso, en función de cómo reacciones, ves que equipo tienes entre manos. Hicimos un enterenamiento de valores, de identidad, de compromiso... y luego jugamos el siguiente de forma espectacular en cuanto a esos valores. Y el tercero fue después de la Copa del Rey, si te fijas los tres momentos fueron después de un disgusto, perder contra el Barça en ese momento fue un disgusto porque habíamos gerando una locura en la gente de que nosotros erámos favoritos ante casi que el Barcelona. Eso ya era increíble, pero al perder, todo el mundo pensaba que nos íbamos a caer. Sobre todo porque el primer partido fue contra un Valencia que nos sacó de la pista porque tenía la rabia de que le habíamos ganado en el Palacio. Luego se lesiona Dylan Ennis, y también pensaban que nos íbamos a caer... pero nada más lejos de la realidad. En esos momentos fue cuando pensé que este equipo era especial.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, posando en el Palacio para LA OPINIÓN. / Juan Carlos Caval

P: En todos estos años ha tenido que combatir con diferentes picos de forma y resultados... ¿Cómo se mantiene la exigencia con buenos resultados?

R: Mi época es bastante sencilla a resumir. Un primer año de éxito, porque para mí nadie ha superado el éxito que supone esa salvación, ni el subcampeonato, ni los récords ni nada como aquel primer año. Que la gente no lo olvide. Estábamos más cerca de la LEB que lejos. Y luego tuvimos un segundo año horrible en todo. Luego en el tercero, tanto Alejandro Gómez como yo cometimos un error gravísimo durante la pandemia, que eso no se pude olvidar, pero lo que pasa que luego todo ha ido para arriba de manera exponencial. Ha sido increíble cómo hemos luchado con diferentes cosas para ser muy competitivos. El primer año que fuimos a la Copa estuvimos 27 jornadas en puestos de play off. Eso también es lidiar con el éxito y ahí no lo hicimos bien. Ahí no lo hicimos bien. Ese éxito que estábamos teniendo, ni nosotros lo supimos transmitir al aficionado ni a la plantilla. No dábamos sensación de proyecto. Luego cuando ya estuvimos otra vez en esa situación, en el año del subcampeonato, lo llevamos mejor porque hicimos cosas diferentes. Y este año, que ha sido todavía mejor en cuanto a vivir con el éxito, también lo hemos llevado muy bien porque hemos tenido la suerte de tener esos pequeños disgustos de los que nos hemos podido rearmar.

P: ¿Qué porcentaje de gestión emocional ha tenido este año con la plantilla? Como vestir la camiseta de color crema en el tercer partido, por ejemplo, creo que iban por ahí un poco los tiros...

R: Esa es de las pocas cosas en las que yo no he tenido nada que ver. Yo tengo mucho que ver en las locuras del autobús, del 0-1, del 1-1, de todas esas cosas... de poner todo el hotel empapelado con el 1-1, de que en el avión ponga que aquí viaja el UCAM Murcia con 0-1, pero va a volver 1-1. Todas estas cosas sí que creo que son importantes. Eso sí, no suelo hacer ese tipo de locuras si no veo que el equipo es capaz de hacerlo. Si yo voy a Barcelona pensando que las caras que he visto en el vestuario no son para hacer ese tipo de locuras, no las hago porque sobrepresionan al equipo. Pero cuando ellos están igual de convencidos que yo, y quieren o están esperando alguna locura de las mías, sí que las hago. Y entonces creo que eso es importante que transmitirlo. En este caso fue Jonah Radebaugh, el capitán, el que dijo que quería jugar de crema por romper el maleficio de fuera de casa y jugar como local. Lo intentaron, pero sobre todo yo creo que no es el hecho de jugar de color crema, es tú te pones la camiseta de color crema y das un nivel para poder ganar. Y el esfuerzo que hicieron los jugadores para mí es incuestionable. Lo intentaron todo. Creo que la mentalidad es lo más importante para dirigirme como profesional, mucho más que la táctica o que el nivel de los propios jugadores.

P: ¿Qué ocurre para que cambie el Palacio tanto en play off? Porque se han firmado las dos mejores temporadas en casa y luego no se ha ganado en las eliminatorias.

R: Bueno, primero creo que tienes que darte cuenta de contra quién estás jugando. Este año lo que has hecho es una locura. Este año eres cabeza de serie de la competición y encima tienes un entrenador, que yo lo digo ahora porque ya ha acabado la liga y he estado pensando todas las cosas que he dicho, que ha salido a decir en rueda de prensa que está triste porque ha quedado cuarto. Además, sigo pensando que lo normal hubiera sido quedar segundo. Y sigo diciendo que el partido que se juega fuera de la liga regular entre el Barça y el Valencia es una vergüenza que se juegue ese día. Y esto lo digo yo, no lo dice el club. Entonces, claro, yo tengo esa tristeza. ¿Qué pasa? Que cuando consigues ese tipo de cosas, si tú eres cabeza de serie es porque has dejado a alguien fuera y te toca jugar contra ellos. Entonces, claro, te pones una presión de haber sido muchísimo mejor que ellos durante la temporada regular y quieres agradar. Ellos vienen de pegarse un batacazo en ese partido, que no tenía que haberse jugado ese día, y en el que pierden de 30. Y tienen que reaccionar. Y reaccionan muy bien con un equipo profesional que es de altísimo nivel. Y nosotros luchamos, pero no jugamos a nuestro estilo. Jugamos, sin quererlo hacerlo así, pero de una forma más egoísta que otras veces, con menos rigor táctico. Pero hacemos que vuelva la serie aquí. Y aquí ya volvemos a jugar. Aquí jugamos bien en el tercer partido, jugamos mejor. No tenemos lo que nos hubiera gustado tener, pero jugamos mejor. Creo que no es que cambie el Palacio, cambian las mentalidades, cambia la presión. Ojalá tengamos la suerte de que yo venga a veros dentro de 10 años, cuando no esté en el club, y sea nuestro play off decimotercero, y entonces lo tengamos controlado y sepamos ya vivir en este tipo de aguas. Pero hay que aprender. Y yo me he dado cuenta de eso, que hay que aprender toda la vida. Hemos dado otro pasito más para que la siguiente vez ocurra lo contrario. O si no, haremos lo que sea para no ser cabeza de serie y jugar fuera de casa.

Sito Alonso, en el Palacio de los Deportes, posando para La Opinión. / Juan Carlos Caval

P: Precisamente, la siguiente pregunta iba sobre eso. ¿Qué aprendizaje le ha dejado la plantilla a nivel de gestión, de jugadores, de cosas a cambiar en el futuro...?

R: Bueno, me han dejado muchas cosas a mantener. Primero de todo, que tienes que ser consciente de quién eres. Yo soy un entrenador que tiene un bagaje, grande o pequeño, pero tiene un bagaje. Pero pienso que cuando hacemos una locura como la que se nos ocurre a Alejandro y a mí, de traer dos bases americanos, se nos ocurre la idea de traer a Tomás Bellas. Es decir, una persona que no es parte del cuerpo técnico, pero es parte del ADN de este club. Es que no os podéis imaginar cuánto por parte de un jugador que, en su momento tuvo que dejar el equipo para dar paso a otros. Entonces, eso es lo primero que aprendemos. Que a veces, para enseñar la filosofía a gente que viene nueva, sobre todo cuando viene tanta gente, no te vale con Jonah Radebaugh, no te vale con Dylan Ennis, no te vale con Sito Alonso, no te vale con Alejandro Gómez, no te vale con José Miguel Garrido, no te vale con Felipe Meseguer, ni con un vídeo que pongas. Tiene que venir alguien que sea de su mismo estatus, como un jugador, y eso lo hemos aprendido. Es algo que nos va a venir bien para el futuro. O seguir contratándole a él, o el hacerlo de una manera muy parecida. Luego, segundo, que hay que entender la disyuntiva, como siempre hemos intentado, de cada jugador. La vida pasada de cada jugador es pasada. No tienes que olvidarla, pero no tiene que ser consecuencia de tu mentalidad en función de lo que piensas de él. Si tú piensas que de DeJulius va a dejar el equipo en tres meses, como ha hecho siempre, entonces estás muerto. Entonces lo que tienes que hacer es enseñarle con ejemplos de otros jugadores a los que he entrenado, instruirle, enseñarle cómo es la liga, enseñarle lo que es un proyecto. Y eso lo hemos aprendido también. Se ha mantenido aquí durante toda la temporada un jugador que siempre cambiaba de equipo. Ya nos ha pasado con Dylan Ennis, pero también con él. Y luego yo creo que, de cara a cambiar alguna cosa, quizá lo que deberíamos hacer en el siguiente play off es que el año primer año intentamos unas cosas, este año intentamos otras para jugar en casa, y el siguiente tendremos que intentar otras totalmente diferentes. Hay que aprender, hay que anotarlas todas y ojalá nos llegue la oportunidad para poder hacerlas.

P: ¿Afecta a la mentalidad cuando te dan favorito?

R: Ese es el mayor éxito que podemos tener. Porque yo quería cambiar la mentalidad de la gente, la mentalidad de que nosotros tenemos, sin ningún tipo de duda, menos dinero que muchísimos más equipos. Pero el dinero no compra otras cosas que puedes poner de la mano. Y una de esas cosas es la mentalidad. Tú puedes tener menos recursos para conseguir diferentes cosas, pero con esos pocos recursos puedes generar una pasión, una ilusión, una mentalidad. No son negociables con dinero, forman parte de nuestro ADN y queremos transmitirlo a la gente. Eso que ha cambiado, eso es lo único que no quiero perder. Que eso no depende de perder 3 o 4 partidos, depende de cómo afrontes las derrotas, de cómo afrontes las victorias, de cómo afrontes una lesión, de cómo afrontes un sentimiento, de cómo afrontes la consecución de un patrocinio, de una marca como Jordan, de cosas diferentes. Lo único que me gustaría dejar como legado es que no somos inferiores a nadie. Murcia no es inferior a ninguna ciudad de las que hay compitiendo con nosotros a nivel de ACB. Las personas que trabajan aquí son los mejores y eso lo puedo decir yo porque el que he estado en otros clubes de diferentes índoles. Eso tiene que quedarse aquí para siempre y vamos con todo lo que se nos ponga por delante.

P: ¿Cómo de dura fue la derrota contra el Real Madrid? ¿Cómo se levanto el equipo después de esa prórroga?

R: La verdad es que fue durísima. Luego viendo lo que ha pasado con el Real Madrid, pues todavía más. Porque esta liga no es una liga normal. Lo que pasa es que allí estábamos luchando por algo increíble, estábamos luchando por quedarnos en solitario con la segunda plaza. Y entonces el dolor fue grandísimo en la derrota, no por el hecho de perder contra el Real Madrid, que también, porque nunca se ha conseguido una victoria allí, sino porque yo tenía entre ceja y ceja, la segunda plaza. Entonces, claro, perder ese día lo dificultaba, aunque luego luchamos y tuvimos opciones también para poder estar ahí. Si hubiera ganado el Barcelona ese partido en el que puede elegir rival jugándose fuera de lo permitido, que llevaba seis seguidos ganados y pierde 30 contra el Valencia, es decir, curioso es por lo menos, ¿no? Pues entonces hubiéramos quedado segundos, nos hubiéramos enfrentado a otro equipo, igual de dificil. Pero ese día dolió mucho porque de las cosas que sabíamos que podían pasar, luego han acabado pasando. Creo que no merecíamos jugar contra uno de los grandes, merecíamos jugar contra un equipo buenísimo como es Bilbao Basket, que nos hubiera costado muchísimo por todas las cosas que suceden cuando juegas contra ellos.

Radebaugh, Cacok y Sant-Roos, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Real Madrid. / ACB Photo/Sara Gordon

P: Además, en la primera vuelta contra el Real Madrid se luchó por acabar el año líder...

R: No hay que olvidarlo eso, la verdad que no hay que olvidarlo, hay cosas que no hay que olvidar. Aquí se jugó un 30 de diciembre para ser líder de la Liga Endesa en el año 2025, ese día sí que yo me tuve unas uvas amargas porque para mí no tenía la sensación de que podíamos perder nunca contra Real Madrid. Y el tener esa sensación como entrenador te hace sentir orgulloso de dónde estás. Ese día no veía en ningún momento que podía perder contra Real Madrid, pensaba que éramos mejores, por eso me siento orgulloso de lo que hemos conseguido hacer con este equipo.

P: Volviendo a la gestión de la plantilla... si se hubiera conseguido el pase a la Basketball Champions League, ¿la política de rotaciones hubiese sido la misma?

R: Sí, al 100%. Es un aprendizaje que hemos tomado, yo dije el otro día en la rueda de prensa que estaba en shock después de ganar contra al Hiopos Lleida al ver que había bajado el Gran Canaria. Es un shock de aprendizaje. Es como si alguien viene y me mete una torta grande en la cara para que no me olvide de dónde estoy. Estoy en una competición súper dura, donde cualquier error te puede costar un disgusto grandísimo. Entonces, no cuidar a Sant-Ross, no cuidar a Dylan Ennis, no cuidar a Jonah Radebaugh, no cuidar a DeJulius, no cuidar a Cacok... para mí es una responsabilidad con lo que verdaderamente es importante para el club, que es la Liga Endesa. Porque el descenso supone un problema para mucha gente, para muchas familias, para muchas ilusiones, para muchos patrocinadores, para la entidad, entonces hay que cuidar la Liga Endesa. Otra cosa es que la locura que tenga el entrenador diga que él no está aquí para luchar por eso, que lo he hecho desde el primer día que llegué, pero no podemos olvidar las cosas que pasan, porque es un aprendizaje y a mí eso no me lo ha hecho olvidar. No hubiera cambiado nada, ni va a cambiar nada.

P: ¿Y eso lo entienden los jugadores?

R: Ellos lo ven bien, es decir no lo ven mal. Hay un momento en que a alguno le puede sentar mal, pero es que no hay otra. Además es que no entro ni yo en la decisión. Aquí hemos generado un grupo, digamos una comitiva de personas que son Alejandro como responsable general, manager de todo, el cuerpo técnico y el staff médico. Si el jugador no está en las condiciones para jugar, no juega. No el que decide Sito Alonso tácticamente. Sito Alonso lo acepta e intenta ganar con esos jugadores. Y no nos ha ido mal.

P: Uno de los jugadores que tiene un papel muy importante en esa rotación es Moussa Diagne. Desde mi posición veo que habla mucho con él durante los partidos, es casi como un ayudante.

R: Mucha gente no entiende la relación que podemos tener. No tengas ninguna duda que Moussa es el primero que quiere jugar más, no tengas ninguna duda, pero Moussa, y cualquier jugador de la plantilla. Yo siempre he entendido que Moussa es una persona que entiende lo que estamos buscando porque tiene un conocimiento. Ya no es un jugador joven y ha estado en muchos clubes. Aquí ha tenido de todo, ha sido uno de los jugadores más importantes del subcampeonato y luego ha pasado a tener un papel más secundario. Ha sido muy importante en Europa y menos, aunque muy importante para mí, con un papel electrizante o de cambio de ritmo en Liga Endesa. Y él tiene esa relación conmigo de que sabe que le voy a escuchar, tiene una experiencia, muchos años, habla mucho con Howard Sant-Roos también y me comenta cosas que van pasando durante el partido. Muchas de ellas, por supuesto, las comparto, las hago y otras le digo vamos a esperar, vamos a ver esto, pero lo hablo como si fuera un ayudante más. Moussa es un jugador importante para los proyectos que hemos tenido aquí en los últimos años.

David DeJulius, saliendo del Palacio de los Deportes con muletas / Juan Carlos Caval

P: Durante todos estos últimos años ha tenido conexiones especiales con algunos jugadores, sobre todo con los bases. ¿Con DeJulius le ha ocurrido lo mismo?

R: Me ha ocurrido con todos los bases. Quizá no la tuve, porque no nos salió lo bien que pensábamos los dos, con Travis Trice con la llegada de Chiozza. Ese momento hizo que nuestra relación se deteriorara un poquito más con su salida, pero le tengo mucho cariño, como a todos, porque era un fichaje con el que teníamos unas ilusiones muy grandes puestas él. La tengo muy buena con DeJulius y también con Forrest. Son jugadores que tienen que transmitir lo que yo pienso al equipo y que en sus manos están muchas de las cosas que suceden, sobre todo a nivel ofensivo. Esa libertad, esa confianza, si no existen, las cosas salen bastante peor para el equipo.

P: ¿Qué le puede ofrecer el UCAM Murcia a DeJulius que no sea dinero para que continúe?

R: Todo. Todo lo que no ha conseguido nunca. Lo que ha hecho aquí no lo ha hecho en ningún sitio, es decir, lo que pasa es que hay una cosa que tenemos que entender, y yo la he entendido hace muchísimo tiempo, porque ahora ya tengo 50 años, y cuando tenía 30 me molestaba, es que cada uno tiene que mirar por su futuro. El baloncesto es un deporte que tiene una vida muy corta a nivel profesional y hay jugadores que su máximo nivel lo dan después de haber estado años. Como ocurrió aquí con Dustin Sleva. Cuando vino ya no tenía 21 años y no había tenido ningún contrato bueno, ni siquiera el nuestro, el nuestro no era bueno. Entonces, ¿cómo le vas a intentar hacer retenerle? Tienes que intentarlo, pero tienes que dejarlo volar, porque luego no vas a ser tú el que dé de comer a su familia. DeJulius, a nivel deportivo ha encontrado el sitio más idóneo para él en toda su carrera, no hablo de su etapa en la Universidad, hablo de la profesional. Entonces eso lo tiene, eso sí, muchos jugadores han encontrado ese sitio y luego han buscado más. Como el caso de Jordan Davis, que encontró su sitio aquí y luego quiso buscar algo más a nivel deportivo y no lo ha encontrado. Su carrera no ha tenido el mismo éxito que tuvo aquí, entonces todos pueden cambiar. Si es el mismo DeJulius, que yo creo que sí, que vino con esa humildad, con ese carácter, con esa ambición... difícilmente va a encontrar algo mejor a nivel deportivo que aquí. Pero vamos a ver las cosas como suceden, ya te digo, aquí no es imprescindible nadie, ni DeJulius, ni Booker, ni Sleva, ni Sito Alonso, ni nadie. Lo importante es que la gente que esté aquí sienta como esas personas el club, eso es lo más importante, lo demás no, ya vendrán otros.

P: Otra decisión acertada el pasado verano fue la de Jonah Radebaugh como capitán cuando se podría esperar más a otros.

R: Muchas veces también cuesta entender las decisiones de un entrenador en la pista. Esto es una cosa que yo he entendido porque cuando era pequeño tenía la suerte de tener un entrenador de máximo nivel en mi casa. Cuando él hacía las cosas y yo ya tenía un conocimiento con 10 años, que me tragaba todo lo que me podía tragar de baloncesto, a veces no entendía las cosas que hacía mi padre. Claro que no se entendía porque estaba a otro nivel. Porque las que yo quería hacer en ese momento eran básicas. Y él me decía, claro, si yo hago esto, hijo, es lo que hacen todos. Hay que hacer algo diferente, porque si no vas a tener el mismo resultado. ¿Cuál era lo lógico? Que Dylan Ennis fuera el capitán porque tiene una transmisión colectiva con la afición.Pero es que para mí, Dylan eso ya lo tiene, no lo va a perder. Dentro de lo que es el organigrama de nuestra afición y todo eso, ya es algo increíble. Hay que buscar a alguien que solo tenga el trabajo de mirar por los intereses propios del equipo. Y ese, ese, no hay otra persona mejor que Jonah Radebaugh. Nos lo había demostrado antes, pero ahora mismo ha dado una exhibición de capitanía al alcance de muy poca gente. Cuando he visto el tercer partido ante el Barcelona y he visto como cuando le cambio para que le aplauda la gente lo paro. Lo paro porque merece ese reconocimiento más que ninguna persona del equipo en ese momento, desde mi punto de vista, desde la humildad. Porque ha sido capaz de tirar cero tiros en un partido. Porque ha sido capaz de reunirse con gente para convencerle de cómo funciona el equipo. Porque ha sido capaz de, cuando falta Dylan Ennis, de asumir a nivel de ofensivo. Y de, cuando está Dylan Ennis, estar en un tercer, cuarto y quinto plano. Él lo da todo al servicio del club. Y muchas más cosas que no puedo contar porque la gente fliparía.

Jonah Radebaugh, capitán del UCAM Murcia, celebrando una victoria este curso en el Palacio. / Juan Carlos Caval

P: Cuando Dylan Ennis se lesiona iba camino de convertirse en el máximo asistente del club en la ACB... ¿cómo le afectó la baja de un jugador que le daba tanto en la pista?

R: Durante la temporada no puedo echar de menos a nadie. Esta es mi mentalidad. Creo que no es igual a la de todo el mundo, pero a mí no me importa. Lo que sí tengo claro, y esto te lo digo una vez que acabe la temporada, es que si Dylan Ennis hubiera podido hacer un extra de esfuerzo contra el PAOK, que no lo pudo hacer, el PAOK no nos hubiera ganado. Pero te voy a explicar el por qué. No porque meta o no meta canastas. Él no estuvo porque no pudo estar, porque no podía más. Hizo un esfuerzo en Badalona y se perdió la vuelta ante el Reggia Emilia, pero cuanta más gente en ese tipo de partidos tienes de transmisión de ADN, más posibilidades tienes de ganar. Estuvimos un poco huérfanos de ADN. Hicimos un buen partido, tuvimos un momento brillante, pero la presencia de él hubiera sido un aura de ADN todavía más grande y todavía más contagioso de cara a lo que teníamos que sentir en ese partido para asustar, entre comillas, al equipo griego en nuestra casa. Y eso es lo único que yo, una vez que ha pasado la temporada, lo eché de menos.La gente pensaba que sin Dylan el equipo iba a caer y ha conseguido el récord de todo sin Dylan. Eso es impresionante. Por eso valoro tanto a Jonah, Howard, Will, Moussa... a la gente que ha hecho que eso sea posible y convencer a los demás. Es muy difícil, la verdad. Lo que han hecho este tipo de jugadores es impresionante.

P: ¿Por qué Jaylen Hands no ha sido el revulsivo esperado?

R: Al principio en Andorra jugó un gran partido, en algún partido aquí también, no sé si fue Lleida, que hizo un partido que tuvo buena conexión con la gente, pero él ha tenido algún problema físico que le ha impedido rendir a ese nivel. Y luego, que no es fácil subirse a un barco de un ritmo tan alto. Es un ritmo altísimo, altísimo. El propio Kaiser Gates, que ha entrenado los últimos días con nosotros nos ha dicho que vamos volados. No solo a nivel físico, sino a nivel táctico. La comprensión de un jugador que depende de su talento individual para brillar, meterla dentro de un enjambre táctico tan bien estudiado por los demás jugadores, a veces te ponen dificultades. Él no ha tenido el acierto. El otro día tiró, pero no ha tenido esa chispa. Creo que la solución era idílica, era magnífica, era el jugador que necesitábamos. Me sabe mal por él, porque él ha arriesgado su dinero también por venir aquí. Y no se ha quitado los entrenamientos pudiéndose haberse quitado en algún momento.

P: El club arriesgó el año pasado con jugadores que venían de lesión y tiempo sin jugar como Cacok o Kelan Martin. Pero este año, sin elegirlo, va a ocurrir lo mismo cuando vuelvan Gates, Ennis o DeJulius, si se queda.

R: Fíjate, pues una maravilla. Va a ser espectacular. Si estos jugadores han dado ese resultado, sin conocernos, pues imagínate estos (bromea). Ojalá salga bien. Creo que eso es una apuesta de locos, porque lo estamos un poco, pero que hay que hacerla. Hay que hacerla si no quieres vender la normalidad. Nosotros queremos tener todas las opciones, entonces hay que hacer este tipo de apuestas. Si no te puedo asegurar que no van a llegar. El problema es que cuando las hagamos alguna vez y salgan mal, y todo el mundo nos venga en contra... ahí somos una roca, pero no te puedes imaginar. Es infranqueable la dureza que tenemos cuando sabemos que esas apuestas alguna vez no van a salir bien o no han salido bien en algunas ocasiones. Luchamos a muerte contra todo el mundo. Este año tenemos esos tres benditos problemas. Pero ojalá fueran un problema. Tenemos a Dylan Ennis, a DeJulius y a Gates. Lo que hacemos es porque creemos que nos va a dar más la gente que siente algo por nosotros, que la que piensa que somos un club normal. Nosotros no somos un club normal, ni esta ciudad normal, ni esta Región es normal. Quien lo piense, está equivocado.

Devontae Cacok es defendido por Willy Hernangómez en el UCAM Murcia-Barça disputado en el Palacio de los Deportes / ISRAEL SANCHEZ

P: De hecho, el otro día comentó que ya hay dos o tres bombas preparadas. No sé si tienes en cuenta que cada vez el listón está más alto y le van a tomar más en serio...

R: Sí, pero tú ten en cuenta que al principio no tomaron la misma respuesta los aficionados.

R: Sí, por eso mismo, ahora le van a creer más.

P: Primero nos criticarán, que eso es lo bueno. Primero dirán lo que dijeron de Devontae Cacok, que era pequeño. Yo solo dije, la gente dice que eres enano, que tienes que jugar de cuatro. A mí me encantó que la gente pensase eso. Porque fue decírselo y claro, no me hubiera gustado ser un aficionado y que él supiera que le he llamado enano porque igual te arranca la cabeza en ese momento. Estamos hablando de un tío que es un superviviente, es un tío que ha llegado a la Euroliga midiendo 1,98 metros. ¿Cómo le puedes llamar pequeño? ¿Cómo le puedes decir que tienes que jugar de cuatro? ¿Sabes? No solo le puedes decir porque te va a arrancar la cabeza la primera vez que cambio. ¿Tú piensas que Fall va a perder un rebote contra Jonah Radebaugh? Y lo perdió. Esto no consiste en la altura. Consiste en lo alto que tú piensas que eres, no en lo alto que eres. Y de eso va a la mentalidad. No vamos a traer a Clyburn, no podemos traer a Brizuela. No vamos a traer a Fall tampoco, lo digo porque son los rivales que nos han eliminado, porque son imposibles de traer. Pero vamos a traer gente que va a ilusionar y si no, haremos nosotros mismos que ilusionen. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Intentar no bajarnos de estar en sitios donde no estamos invitados. Vamos a comprar todas las entradas aunque nos lo prohíban.

Howard Sant-Roos, del UCAM Murcia, en la eliminatoria ante el PAOK de la FIBA Europe Cup. / Israel Sánchez

P: ¿Qué prefiere jugar la próxima temporada, Champions o Eurocup?

R: Eso no lo decido yo. Lo decide el jefe. Lo que él quiera será lo mejor para el club. Europa, solo con tener Europa... ¿Sabes cuánto tiempo llevamos seguidos jugando Europa? Es que de verdad, es muy difícil. ¿Cuál elegimos? Si me preguntas a mí yo pienso que tendríamos que jugar la Euroliga.

P: Lo que está claro que este año el UCAM vuelve por la puerta grande, sin tener que jugar la fase previa...

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R: Hemos luchado contra ello, claro. Ha sido un extra de motivación. Un extra de motivación contra el 'Juego del Calamar', como me he referido a la fase previa de Bulgaria este año. Aunque te voy a decir una cosa, el 'Juego del Calamar' ha sido vital para la temporada que hemos hecho. O sea, que muchas veces no sabes lo que te va a deparar algo que en un principio veias injusto. Vamos al 'Juego del Calamar' y cuando todo el mundo pensaba que habíamos caído, pues hacemos esta temporada. Nosotros estamos preparados para todo. Estamos preparados para cualquier cosa que pase.