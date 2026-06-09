La planificación de FC Cartagena, Real Murcia y Águilas, limitada por la RFEF

Conformar una plantilla deportiva supone un enorme reto para las directivas de todos los clubes del mundo. Hay quienes tienen más facilidad, pues el músculo económico se lo permite. Pero la inmensa mayoría de equipos luchan por sacar el máximo rendimiento de sus presupuestos ajustados. Son los casos de las entidades más humildes que rondan las categorías más alejadas de la élite, escenario en el que se encuentran Real Murcia, FC Cartagena y Águilas FC, que este verano tendrán una nueva limitación para fichar impuesta por la Real Federación Española de Fútbol.

Desde este mercado de traspasos, que abrirá sus puertas el próximo 1 de julio, se implementa para los clubes españoles una nueva normativa en cuanto a las operaciones nacionales de cesión. Habrá un máximo de cesiones. Tanto para entradas como para salidas. Ese límite se fija en seis incorporaciones y otros seis préstamos hacia el exterior. Un total de doce operaciones que no podrán sobrepasar los equipos que más se beneficiaban de esta posibilidad: obtención de jugadores a bajo coste y desarrollo de sus promesas sin riesgo.

Particularidades y excepciones

Además, este límite abarca tanto al primer equipo como al filial y al juvenil de cada club. Esto quiere decir que cualquier operación de este tipo en cualquiera de esos niveles computa de igual forma. Un límite de seis entradas y seis salidas en total. No obstante, se contemplan excepciones que facilitan la labor de las secretarías técnicas. Los menores de 21 años que hayan pasado tres temporadas (consecutivas o alternas) en un mismo club desde los 15 años, no computan para el límite.

Otra forma de ‘saltarse’ esa limitación está en el mercado internacional. RFEF y FIFA tienen normativas independientes que conviven, por tanto, los acuerdos de cesión que se firmen con clubes del extranjero contarán para el límite impuesto por la FIFA, pero no para el de la RFEF. Límite que establece para los clubes, desde 2022, un máximo de seis incorporaciones de cesión y otras seis cesiones de sus jugadores en otros equipos.

La Federación Española de Fútbol equipara así su normativa a la de la FIFA. En resumen, Águilas, Real Murcia y FC Cartagena pueden firmar seis cesiones de entrada con clubes nacionales; otras seis con clubes internacionales; y pueden acordar seis préstamos a equipos nacionales y otros seis a conjuntos extranjeros.

Vínculos estrechos

No obstante, y aunque sumando el cupo de FIFA y RFEF las operaciones pueden llegar a veinticuatro en total, hay un límite mucho más pequeño previsto para los vínculos estrechos entre clubes. Dos clubes no podrán sobrepasar los tres acuerdos de cesión entre ellos, evitando así el beneficio de sistemas de multipropiedad encubierta o filialidad ilegítima. Tras la aportación económica de la familia Arribas en el Arenteiro y la compra del Cartagena por parte de Alejandro Arribas, hubo sospechas de multipropiedad al darse, además, las dos cesiones de Luca Lohr y Pablo Moyá desde Cartagena hacia Orense.

Estado de la cuestión

Este tipo de acuerdo era completamente libre en nuestro país hasta el año pasado y establecía incluso una política de fichajes en algunos clubes como el Mirandés en Segunda División. En la Región, un FC Cartagena ahogado económicamente sumó en la temporada 24-25 doce incorporaciones mediante cesión nacional, marcando el récord de la categoría de plata esa campaña en una situación que ya no podría repetir. Muchas menos han sido este curso, con seis incorporaciones desde clubes nacionales y otras cuatro salidas, también nacionales entre primer y segundo equipo, que entrarían dentro del límite actual.

El Real Murcia ha utilizado este tipo de movimientos muy poco en los últimos años y estaría cumpliendo con los límites sin problemas. Este curso llegaron cedidos Antonio David (Albacete), Víctor Narro (Sampdoria) y Joel Jorquera (Moreirense) al primer equipo y Joao Costa (Botafogo) al Imperial; mientras que salieron cedidos Divine Yeboah (Orihuela) y Mathieu Seyram (Arenas), también del filial. El Águilas, por su parte, apenas ha utilizado las cesiones en las últimas temporadas, pero tras el ascenso de categoría este puede ser un ámbito interesante para adaptarse a las exigencias de Primera RFEF.

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Por lo tanto, ya conocen los tres equipos regionales que militan en la categoría de bronce sus límites a la hora de incorporar jugadores. La normativa se hace vigente a partir del 1 de julio de cara a este mercado estival que marcará las aspiraciones de estos tres conjuntos. Real Murcia y FC Cartagena aspiran al ascenso de categoría, mientras que el Águilas, recién ascendido, buscará la permanencia para asentarse en una de las ligas más competidas de nuestro país.