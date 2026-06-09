El FC Cartagena anuncia la continuidad de Íñigo Vélez

Era un secreto a voces y hoy se ha confirmado. Íñigo Vélez, entrenador que terminó la pasada temporada a los mandos del Fútbol Club Cartagena, continuará en el proyecto del próximo curso. La noticia, muy positiva por el cariño de la afición al entrenador debido a sus resultados, es de especial relevancia ya que se trata del primer paso de la temporada 2026-27. A la continuidad del técnico le seguirá la renovación de jugadores que terminan contrato y más tarde se trabajará en los fichajes que completen el equipo.

Como ya adelantó esta redacción a principios de junio, club y entrenador avanzaban en las negociaciones por la renovación. Más allá de la mejora salarial, Íñigo Vélez pedía más protagonismo en el proyecto. Ese protagonismo pasaba por intervenir en la confección de la plantilla y por incluir a personas de su confianza en el cuerpo técnico. Con la salida de Jerónimo Barrales hacia Grecia, la petición de Vélez era más fácil de cumplir.

El entendimiento entre las partes siempre ha existido. Íñigo Vélez siempre mostró públicamente su predisposición a renovar, aunque aplazó la reunión con el club debido a su situación financiera y estructural. Una vez que ha tenido certezas, el técnico vitoriano ha dado el ‘sí quiero’ al FC Cartagena de cara a la próxima temporada, que será la primera que comience desde cero tanto la directiva de Alejandro Arribas como el propio entrenador.

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Vélez se unió al Cartagena en febrero de este año relevando al destituido Javi Rey. Desde su llegada, el equipo dio un giro de 180 grados y dejó atrás muchos de sus problemas defensivos que le condenaban. Ganó en solidez, orden y estructura y llegaron las victorias que permitieron creer en lograr el objetivo. Un objetivo, el de jugar el play off, que finalmente se quedó a las puertas.