David DeJulius, del UCAM Murcia, comienza la cuenta atrás para su regreso

David DeJulius ya ha dado el primer paso en su proceso de recuperación. El base norteamericano del UCAM Murcia CB ha sido intervenido quirúrgicamente este martes de la fractura en el quinto metatarsiano de su pie derecho, una lesión que sufrió durante el segundo partido de la eliminatoria de cuartos de final del play off ante el Barça y que le impidió disputar el tercer y definitivo encuentro de la serie.

La operación fue realizada por los doctores Miguel Ángel Moltó y Francisco García Zafra en el Hospital Quirónsalud Murcia y, según informó el club universitario, se desarrolló con éxito. Los plazos de recuperación se estiman en torno a los tres meses, por lo que DeJulius debería llegar a tiempo para incorporarse de forma progresiva a la pretemporada del próximo curso si la evolución transcurre según lo previsto.

La lesión llega en un momento especialmente relevante para el futuro del jugador. Después de firmar la mejor temporada de su carrera y consolidarse como el mejor base de la temporada regular de la Liga Endesa, el norteamericano se ha convertido en una de las prioridades del UCAM Murcia de cara al próximo proyecto.

David DeJulius, en muletas, antes del tercer partido entre el UCAM Murcia y el Barça. / ACB Photo/José Manuel Casares

"DeJulius difícilmente va a encontrar algo mejor a nivel deportivo que aquí", aseguraba Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, en una entrevista a este diario sobre la posible continuidad del jugador.

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David DeJulius, con semblante de preocupación, a la finalización del encuentro en el Palau Blaugrana entre el Barça y el UCAM Murcia / David Grau/ACB Photo

Con buena parte del bloque ya asegurado para la temporada 2026-27, el futuro de DeJulius es una de las pocas incógnitas que todavía debe resolver la dirección deportiva. El club dispone de una opción para ampliar su contrato una temporada más y, pese al interés despertado en varios equipos punteros a nivel europeo, la recuperación de la lesión podría convertirse en un factor que acerque su continuidad en Murcia.