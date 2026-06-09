Primera RFEF
El Águilas FC renueva al técnico Adrián Hernández
El club costero confirma la continuidad del entrenador solo un día después de anunciar que Pedro Reverte seguirá al frente de la dirección deportiva
El Águilas Fútbol Club ha confirmado este martes el nombre del que será su entrenador la próxima temporada en Primera Federación. Se trata, como no podía ser de otra manera, de Adrián Hernández, el técnico responsable de llevar al conjunto blanquiazul a la categoría de bronce del fútbol español por primera vez en su historia desde la refundación de 2010.
‘Patiyoso’ seguirá como inquilino del banquillo del Rubial. El presidente, Alfonso García Gabarrón, y el preparador natural de Churra han llegado a un acuerdo para la renovación de este último como máximo responsable de la parcela técnica del conjunto de la ciudad costera. La eirectiva, de esta manera, premia el magnífico trabajo de Adrián Hernández desde su llegada al club el pasado verano, tras una temporada en la que los costeros fueron líderes de la competición en 16 de las 34 jornadas del torneo y acabaron rubricando el ascenso en una agónica final de playoff ante la Unión Deportivo Poblense.
Fue en 2025 cuando Pedro Reverte le reclutó para el Águilas Fútbol Club, a fin de dar el salto definitivo en un equipo que había rondado el playoff durante dos temporadas consecutivas, pero no terminaba de rematar la ansiada clasificación. El acierto, huelga decir, fue rotundo. Con trabajo y una grandísima plantilla, Adrián Hernández armó un equipo enormemente competitivo que peleó con proyectos muy superiores en lo económico, amén de clubes históricos de nuestro país.
Por el camino, además, Patiyoso ha construido una conexión impagable con toda la grada, que también ha acabado repercutiendo positivamente en los resultados deportivos, especialmente en las semanas más complicadas de la temporada. La renovación de Adrián Hernández llega un día después que la de Pedro Reverte como director deportivo.
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