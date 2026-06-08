El Zambú Pinatar ya conoce los horarios de la final por el ascenso

El Zambú CFS Pinatar Cerramientos Abatibles logró clasificarse para la gran final del play off de ascenso a Primera División de fútbol sala tras una eliminatoria impecable ante el Heredia 21 Málaga Ciudad Redonda. El equipo de San Pedro del Pinatar se enfrentará al Wanapix Sala10 de Zaragoza en una serie a tres partidos que decidirá quién acompañará al Inagroup El Ejido en la élite del futsal nacional. El que gane dos de ellos asciende.

Los pinatarenses, dirigidos por Dani Martínez, han demostrado garra, solvencia defensiva y pegada en ataque durante todo el play off. En el primer duelo de semifinales, en el Pabellón Príncipe de Asturias, superaron por 6-5 a un correoso Málaga en un duelo de alta intensidad. El segundo, que resultó ser decisivo, en tierras andaluzas se saldó con un meritorio triunfo por 1-3, sellando el pase con autoridad. Dos victorias que certifican el gran momento del Zambú y que le colocan con garantías en esta final.

La RFEF ha confirmado los horarios de la eliminatoria final. El primer partido se disputará el sábado 13 de junio a las 20:00 horas en Zaragoza, con el Wanapix Sala10 como local. El Zambú recibirá, en el segundo duelo, a los aragoneses en San Pedro del Pinatar el sábado 20 de junio a las 18:30 horas. De ser necesario un tercer y definitivo encuentro, se jugaría de nuevo en Zaragoza en fecha aún por confirmar.

Horarios de la Final (confirmados por la RFEF) •Partido 1: Sábado 13 de junio, 20:00 horas – Wanapix Sala10 vs Zambú CFS Pinatar (en Zaragoza). •Partido 2: Sábado 20 de junio, 18:30 horas – Zambú CFS Pinatar vs Wanapix Sala10 (en San Pedro del Pinatar). •Posible Partido 3: Fecha por confirmar en Zaragoza.

La eliminatoria se podrá seguir en directo a través del canal de YouTube de Futsal RFEF.

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El rival, Wanapix Sala10 de Zaragoza, es un histórico del futsal aragonés con experiencia en categorías superiores. Será una final dura, con un conjunto zaragozano con el cartel de favorito, pero el Zambú llega en racha y con la ilusión de toda la localidad.