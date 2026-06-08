Sergi Guilló abre el baile en los banquillos de Primera RFEF

Con la Primera Federación pendiente de lo que ocurre en el play off de ascenso a Segunda División, los equipos que no lograron clasificarse para la fase final, como el Real Murcia y el FC Cartagena, o los que ya han confirmado su salto de Segunda RFEF, como el Águilas FC, empiezan a dar forma a sus nuevos proyectos eligiendo a los entrenadores que se sentarán en los banquillos en la próxima temporada 26-27.

Fue el Real Murcia el encargado de abrir un baile que se empieza a volver frenético conforme avanza junio. Desde el 25 de mayo conocen los aficionados granas que es Sergi Guilló el que estará al volante de la plantilla 26-27. Este pasado jueves era presentado el ilicitano en Nueva Condomina. Y con los murcianistas abriendo la veda otros como el Real Zaragoza, la Cultural o el Huesca también han definido sus banquillos. En ello está un FC Cartagena que tiene encarrilada la renovación de Íñigo Vélez. Y por la continuidad también quiere apostar el Águilas FC después de asegurar el pasado fin de semana su ascenso a Primera Federación. Tras la resaca de las celebraciones y con la plantilla ya de vacaciones, se espera que en las próximas horas se anuncien las renovaciones de Pedro Reverte como director deportivo y de Adrián Hernández como entrenador.

Los madrugadores

Nadie puede cuestionar la rapidez del Real Murcia con vistas al proyecto 26-27. Ni unas horas pasaron entre el cierre de la competición regular y el anuncio de Sergi Guilló como entrenador. El ilimitado es la gran apuesta del club grana para volver a ilusionar a una afición quemada después de un año decepcionante en el que casi nunca se optó al play off.

Ilusión también buscan en el Zaragoza, el Huesca y la Cultural Leonesa. Todos ellos han bajado al barro de Primera RFEF tras no lograr salvar la categoría en Segunda. Y todos ellos ya han cerrado esta semana a los técnicos que encabezarán sus proyectos.

Íñigo Vélez, en el partido ante el Nástic / Iván Urquízar

De cara al próximo curso todas las miradas están puestas en el Real Zaragoza. Serán los maños el rival a batir y todo parece indicar que formará parte del Grupo II, compitiendo con el Real Murcia, el FC Cartagena y el Águilas FC. Para su año en el infierno, el Zaragoza ya tiene entrenador. Será el bilbaíno Ibai Gómez, ex del Andorra. El exfutbolista del Athletic tiene así el primer gran reto en los banquillos, después de dirigir al Arena de Getxo en Segunda RFEF y de apenas aguantar unas jornadas el pasado curso en el banquillo.

Esta semana pasada también quedaron definidos los banquillos del Huesca y de la Cultural. A León llegará un ex del FC Cartagena. Y es que Asier Goiria, en su nueva etapa como director deportivo después de salir por la puerta de atrás del Real Murcia, ha apostado por Jandro Castro. Por su parte, el Huesca, ex equipo de Sergi Guilló y que también parece destinado al Grupo II, ha firmado a Raúl Jardiel. El maño asume este reto tras dirigir al filial del RCD Espanyol el pasado curso. Cuenta con experiencia en Primera RFEF, habiendo dirigido al CD Teruel y el CD Arenteiro. El CD Ebro o el CD Brea completan su trayectoria, que inició en las categorías inferiores del Real Zaragoza.

El juego de la silla

Un entrenador que cambiará de grupo para la temporada 26-27 es Javi Vázquez. Tras una gran temporada en el Algeciras ha decidido asumir un nuevo reto, firmando por el Racing de Ferrol. La salida de Vázquez dejaba una silla libre el Algeciras, sin embargo los gaditanos ya tienen entrenador, y ese entrenador sonará y mucho en Murcia. Y es que ayer domingo se conocía que el elegido para entrenar en el Nuevo Mirador es el exgrana Adrián Colunga. El asturiano ha aprovechado su experiencia en el Real Murcia -dio el salto del filial al primer equipo tras la destitución de Etxeberria- para asegurarse un banquillo en Primera RFEF. Vivirá así su primer gran reto como técnico.

De un exgrana que entrenará en Primera RFEF pasamos a otro que por ahora se queda fuera del baile. Porque Pablo Alfaro no continuará en el Nástic de Tarragona. Aunque logró salvar al equipo del descenso, finalmente en el club catalán han decidido empezar el nuevo proyecto con otra cara. Lo curioso es que el elegido para sustituir a Alfaro también tiene pasado en el Real Murcia, aunque como jugador. Según algunas informaciones, el Nástic negocia con Xisco Campos.

Otro equipo que ya ha confirmado a su entrenador para la próxima temporada es el Alcorcón. El cargo lo asume Fran Justo, quien la pasada campaña dirigió al Mirandés y que también ha pasado por equipos como Arenteiro, Lugo, Real Unión y Algeciras.

Adrián Hernández, el día de su presentación / Jaime Zaragoza

Apostando por la continuidad

Y en este baile de sillas hay más exgranas implicados. Adrián Hernández negocia su continuidad en el Águilas FC tras el ascenso de categoría, lo mismo que ocurre con Íñigo Vélez en el FC Cartagena. Y en ambos casos lo normal es que se acabe llegando al acuerdo. Quien ya está confirmado es Manuel Herrero en el banquillo del Real Jaén. Los jienenses, al igual que el Águilas, han dado el salto a la tercera categoría, y para esta nueva aventura han renovado al técnico del ascenso. Así el exmurcianista Manolo Herrero seguirá en el banquillo de La Victoria.

Tampoco habrá nuevo entrenador en el Hércules. Los alicantinos mantienen su confianza en Beto Company, quien se hizo cargo del equipo en noviembre de 2025 tras la destitución de Torrecilla.

Otros dos equipos que quieren alargar sus proyectos son el Barakaldo y la UD Logroñés. Los primeros ya han renovado a Imanol de la Sota, mientras que en Logroño avanzan en la continuidad de Unai Mendia. La AD Mérida también anunciaba hace una semana que el alicantino Fran Beltrán renueva por dos temporadas.

En negociaciones

Parece que el baile va a durar varias semanas más. Serán los equipos implicados en el play off los más rezagados en decidir si van o no al mercado de técnicos, pero ahora mismo hay muchos conjuntos de vacaciones y sin entrenador. Uno de ellos es el Ibiza. El club de Can Misses, rival del Grupo de Real Murcia y Cartagena en el último año, sigue sin definirse. Ya se conoce que no seguirá Miguel Álvarez como entrenador, y que también sale Javi Lara como director deportivo, pero de momento no se sabe quién llegará al banquillo. Se habla de que están esperando a Aday Benítez, que está disputando la fase de ascenso con el Europa, y también ha salido en prensa el nombre del exmurcianista Mario Simón.

Noticias relacionadas

Y es que el de Albacete está ahora mismo en busca de equipo tras poner fin a su etapa en el Unionistas. De hecho, el club salmantino es otro de los que anda pendiente de firmar a un nuevo técnico. Han sonado Lolo Escobar y Diego Merino.