El depredador Máximo Quiles vuelve a ganar con Álvaro Carpe en el podio

El murciano Máximo Martínez Quiles salió hace una semana de Mugello enrabietado después de acabar duodécimo tras dos incidentes, el segundo de ellos en la última curva. Pero en el Gran Premio de Hungría se resarció con creces, siendo de los más rápidos en los entrenamientos y ganando la carrera con una cabalgada final en solitario. El piloto del Team Aspar conquistó el quinto triunfo de la temporada de ocho posibles, es decir, casi un 63%, escapándose aún más en el liderato del Campeonato del Mundo en otra prueba de Moto3 con dos pilotos de la Región en el podio, ya que Álvaro Carpe concluyó tercero después de arrancar desde la decimoctava plaza.

Máximo Quiles, celebrando su victoria en Hungría / CF Moto Aspar

Al depredador Quiles no le vale solo con ganar el Mundial este año. Quiere hacerlo con el mayor número de victorias posibles. Ya lleva cinco y por ello entró en meta con la mano derecha levantada señalando sus dedos. Después de la sanción a Adrián Fernández, el título se ha quedado en un mano a mano entre dos murcianos. La alternativa es Carpe, quien ha alcanzado esa regularidad que andaba buscando. Aún se le resiste la victoria, pero ya acumula tres podios consecutivos y cuatro esta campaña. El triunfo llegará, seguro, porque el de El Esparragal ya es un fijo en los podios. En esta ocasión, pese a partir desde muy atrás, acabó tercero.

La carrera de Moto3 no tuvo en esta ocasión un pelotón de cabeza como es habitual. En el circuito de Balaton Park, de inicio, se formaron dos dúos y un trío. En el primero se instaló Quiles a rueda de David Almansa, a quien dejó hacer en los primeros giros. Tras ellos, Salmela y Perrone. Y más atrás, Carpe, que ya en el primer paso por meta era noveno, David Muñoz y Brian Uriarte, el ganador en Italia una semana antes.

Abrazo entre Álvaro Carpe y Máximo Quiles al final del Gran Premio de Hungría / Gold and Goose

Quiles dejó a Almansa hacer, pero en la séptima vuelta decidió ponerse al frente de las operaciones. No tardó en escaparse el piloto murciano mientras que por atrás Carpe y Muñoz tiraron fuerte hasta dar caza a Salmela y Perrone. Y lo consiguieron a ocho vueltas del final. Uriarte, que se había quedado descolgado, también logró reengancharse al grupo para formar un quinteto.

A cinco vueltas del final, Quiles ya había dejado definitivamente a Almansa. Adquirió dos segundos de renta que le permitieron tener un fin de carrera plácido, sin los sobresaltos que sufrió en Mugello. La emoción se centró atrás. Carpe, que se llegó a ver quinto en la última vuelta, realizó un espectacular doble adelantamiento para situarse tercero justo antes de que David Muñoz se fuera al suelo en una fea caída y los comisarios dieran por concluida la carrera.

"Después de Mugello tenía algo de rabia acumulada"

Tras ocho pruebas, Quiles suma ya 170 puntos, 59 más que Carpe, que está con 111. El líder tiene ya al tercero, Marco Morelli, a 93, es decir, a casi cuatro carreras. El líder no ocultó que «tenía hambre de conseguir esta victoria, la quinta, y estoy muy feliz de haberlo logrado. Ha sido genial», dijo, para recordar seguidamente lo ocurrido hace una semana: «Después de Mugello tenía algo de rabia acumulada y este fin de semana he decidido canalizar toda esa energía para trabajar muy concentrado desde el viernes. Las primeras vueltas se me han hecho un poco largas, pero me he puesto a pilotar como si fuera el entrenamiento libre y he disfrutado muchísimo en los cambios de dirección. Me he quedado con mal sabor de boca por la caída del final y la bandera roja, espero que todos los pilotos estén bien», declaró.

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Álvaro Carpe, celebrando su tercer puesto en Hungría con la bandera de la Región / Gold and Goose

"El adelantamiento final fue increíble"

Carpe, por su parte, recordó «el adelantamiento final, que fue increíble. No pensé que pudiera hacerlo dos veces, pero lo hice. Justo después de eso, frené tarde para mantener la posición, y salió perfectamente. Obviamente, todos estábamos al límite en las últimas vueltas en cuanto al desgaste de los neumáticos, pero logré recuperarme, volver a luchar y estar donde necesito estar, así que estoy muy contento con cómo gestioné la carrera», explicó.