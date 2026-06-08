Automovilismo
Llamusí triunfa en la Subida Playas de Mazarrón
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Gaspar Zamora
Antonio Llamusí, de la Escudería Carthago, fue el vencedor scratch de la 43 Subida Playas de Mazarrón, con su BRC 52 y un mejor registro de 1:50.830. Sergio Hernández, con Hyundai I20 R5, triunfó en carrozados, parando el crono en 1:54.701, con su padre Francis Hernández (Skoda Fabia R5) segundo, con 1:58.943. Fernando Martínez (Seat León Supercopa MK2), con 1:59. 399, Augusto Lezcano (Mitsubishi Lancer EVO 8), con 2:04.432, y Mateo Tormo (Renault Clío III, con 2:05. 082, completaron el top 5. Gaspar Zamora.
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