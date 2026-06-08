Javi Soto: "Mis amigos dicen que salir conmigo es complicado porque saludo a todo el mundo"

¿Cómo recuerdas tus inicios en el fútbol?

Prácticamente nací con la pelota. Desde que era muy pequeñito desarrollé mi afán por la pelota lo llevaba dentro. A mi hermano le gustaba mucho el fútbol y cuando empecé a andar ya le daba patadas a un balón, y a los tres o cuatro años me uní a la Escuela de Fútbol de Águilas.

¿De qué jugabas de pequeño?

Siempre de mediocentro o delantero, pero normalmente de mediocentro.

Marcar goles también se te da bien.

Bueno, de vez en cuando. El año pasado sí que fue bueno en cuanto a los goles, y esta temporada también he metido alguno, porque aunque fuera en algún amistoso, no cuentan pero también valen.

Saliste muy joven de Águilas. ¿Cómo fue lo de irte de casa, te adaptaste bien?

Sí, me adapté muy bien la verdad porque tuve la facilidad de llevar bien lo viajes a Murcia, en primer lugar, junto a mi padre y a un amigo. Íbamos a Murcia tres o cuatro veces a la semana y tenía que estudiar y cenar en el coche, pero fue un año bonito el que pasé allí porque hice muy buenos amigos y conocí a Pedro Alburquerque, un gran entrenador y persona, que ahora es amigo mío, y terminamos ascendiendo y eso fue lo que me abrió distintas puertas para jugar en una categoría mejor y me marché a Almería.

En Murcia solo estuviste un año, pero en Almería sí que pasaste varias temporadas.

Sí, un año cadete y prácticamente toda la etapa juvenil. La experiencia que viví en Almería fue muy bonita. Ayudó que estaba cerca de casa y no tenía dificultad para adaptarme porque estaba a gusto en la residencia y mi familia venía a verme cada dos semanas. Deportivamente fui conociendo un fútbol de mayor nivel deportivo, jugando contra buenos rivales como Sevilla, Málaga y Betis, y me fui haciendo poco a poco como jugador, aunque cambia un mundo cuando pasas al fútbol senior, pero vas aprendiendo y madurando como futbolista fuera de casa.

Y después a Lleida, que allí sí que fue un gran cambio y tuviste que pasar frío.

Quién me lo iba a decir a mí con lo que me gusta la playa. Sinceramente, fue uno de mis mejores años deportivos pese a que fue uno en los que menos he jugado. Era mi segundo año senior, un club bastante complicado para poder tener minutos por el grupo que había, con jugadores espectaculares. Se formó una gran comunión con la grada, como ha pasado este año en Águilas, que es algo histórico. El Lleida venía de años muy difíciles, pero conseguimos enganchar a la afición y metimos 12.000 personas varias veces. Al final no terminamos bien el año, no le pusimos la guinda al pastel, pero la familia que formamos y lo que disfrutamos jugando, fue algo histórico y uno de los mejores años para Lleida.

¿Por qué volviste a casa y para jugar en el filial, no en el primer equipo?

Ese verano tuve un mercado difícil, no terminamos de conseguir ninguna opción viable en Segunda RFEF, que era la categoría en la que quería mantenerme y tener continuidad, pero salió la opción del Águilas B y le planteé a la familia la opción de volver a casa, y la verdad que es lo mejor que pude hacer. Llevaba ya siete años fuera y volver con tu familia y tus amigos y jugar en el Águilas B, donde tuve continuidad en cuanto a minutos y me volví a sentir futbolista, a mí me vino espectacular porque pude demostrar lo futbolista y la persona que soy.

Jaime Zaragoza

¿Cuál ha sido el secreto de esta temporada del Águilas, que habéis logrado el ascenso después de tantas vicisitudes vividas?

Yo creo que el secreto es el alma y el corazón de este vestuario, del cuerpo técnico, la comunión con la gente que hemos terminado enganchando, algo que no había visto en Águilas desde hace mucho tiempo. No sé cuántas personas viajaban a los partidos, venían a animarnos en las previas, nos han recibido y cantado. Lo que hemos formado ha sido lo que nos ha llevado a superar tantas vicisitudes a lo largo de la temporada. Lo podemos resumir en corazón, alma y pasión. Al final, la constancia es lo que nos ha llevado a reponernos, levantarnos y terminar logrando el ascenso en el campo del Poblense.

Y menudo final de temporada, con un partido interminable.

Lo que pasó en Sa Pobla resume perfectamente todo lo que te ha pasado todo el año. Después de estar parado el partido una hora, nos adelantamos en el marcador y después nos empatan para jugárnosla en los penaltis. Hasta en el último partido vivimos esos altibajos de la temporada. Fue épico, pero no había otra manera de ascender que no fuese esta.

Como buen aguileño eres carnavalero y perteneces a una peña de noche. Y tu discurso desde el balcón, en forma de pregón, fue de lo mejor de las celebraciones del ascenso.

Sí, pertenezco a la peña La Resistenzia. Lo que hice desde el balcón me vino a la mente el lunes, después de despertarme reventado por la fiesta del domingo. Mi padre me dijo que me harían hablar y empezó a comentarme que tenía que decir que eso era un sueño y que era un orgullo ser aguileño. Yo le dije “papá, déjame, que yo tengo muchas salidas y sabes que hablo bien, no tienes que ayudarme”. Entonces pensé qué podía hacer algo que fuera distinto y gracioso, y se me vino a la cabeza lo del pregón. Me senté en la silla, me puse con un papel y en diez minutos lo tenía hecho.

¿Los aguileños están obligados a ser carnavaleros?

Hay gente que sí o otra que no, pero tengo la suerte desde bien pequeñito de ir a ver el desfile con mi familia a las sillas, y fui Don Carnal en mi colegio, en las monjas.

A ver si ahora te nombran Don Carnal del Carnaval.

Lo seré. Ahora ya he cumplido un sueño, que es ascender con el Águilas. Y para cuando me deje el fútbol me dejo otro, ser Don Carnal.

¿Cómo eres fuera del fútbol?

Me considero una persona muy humilde, tranquila y cercana, demasiado simpático y cariñoso. Muchos amigos dicen que salir conmigo es complicado porque me paro a saludar a todo mundo. Soy una persona muy social, que al final es la educación que me han dado mis padres y que me gustaría dársela a mis hijos en el futuro.

¿Y salir de fiesta de vez en cuando te gusta?

No mucho. Durante el año, solo de vez en cuando, a las comidas del equipo y poco más, pero en verano es otra cosa, aunque ahora se me complica un poco más porque tengo más lío en cuanto a viajes.

¿Los estudios cómo los llevas?

Acabo de terminar un Grado Superior en Dietética y un Master en Nutrición Deportiva, y este año tengo que ver por dónde seguir porque me gustaría complementarlo con un grado de deporte o la carrera de CAFD para seguir formándome porque en el fútbol siempre debes tener una salida, nunca se sabe qué va a ocurrir.

¿Sabes ya qué va a pasar la próxima temporada, si te quedas en el Águilas?

Ojalá que sea así, pero no sabemos nada aún. No tengo contrato. Ahora ya hemos terminado las celebraciones y esta semana de euforia y será el momento de ponernos a ver qué pasa.

Por cierto, ¿cómo es Adrián Hernández en el vestuario?

Lo suyo es pasión, es transmitir y ser como es y yo creo que no cambiaría por nada del mundo porque al final es lo que le ayuda. A nosotros nos ha ayudado un montón por el alma que transmite y ese carácter que tiene que nos hace llevarlo al campo.

Estuviste en las bases del Real Murcia. ¿Te gustaría jugar en Nueva Condomina?

Es un sueño, sería espectacular. No sé si estaré yo, pero estoy convencido de que el Águilas hará un año muy bueno y será muy competitivo.

Ser de la tierra y ascender con tu equipo debe ser una sensación increíble.

Es algo histórico, es algo que me gustaría que sintiera cada uno de los jugadores que conozco. Es un sueño para cualquier futbolista logra un éxito así con el equipo de su pueblo, de su tierra, y de formar todo lo que se ha formado esta temporada en Águilas. Ojalá se mantenga todo lo que se ha generado porque este equipo con su afición puede conseguir muchas más cosas, y este es el camino para conseguir cosas más grandes.

Por último, ¿dónde te vas de vacaciones, a algún sitio de playa?

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Yo vivo al lado de la playa y el 22 de junio me voy a Bali quince días, a pasarlos entre mar, montañas, cascadas y, por supuesto, playas.