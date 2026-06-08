El futuro de la Deportiva Minera, en el aire

La Deportiva Minera continúa planificando la próxima temporada mientras su presidente, José Blaya, escucha posibles propuestas para garantizar la continuidad y el crecimiento del proyecto. Desde el club de Llano del Beal insisten en que, a día de hoy, el trabajo deportivo sigue su curso con total normalidad y que la intención es mantener la ambición mostrada durante los últimos años.

José Blaya maneja actualmente varios escenarios de futuro, aunque tiene una idea clara: no permitirá que la Deportiva Minera desaparezca. Su prioridad pasa por encontrar un compañero de viaje que aporte respaldo económico y organizativo para seguir impulsando el proyecto. No obstante, si esa opción no fructifica, también está abierto a estudiar una posible venta de la entidad a alguien dispuesto a asumir su gestión, ya sea manteniendo la identidad de la Deportiva Minera o desarrollando un proyecto diferente en otro lugar.

Mientras tanto, la planificación deportiva continúa avanzando. El club trabaja en la contratación de un nuevo entrenador y, si no se produce ningún cambio a nivel institucional, la intención es presentar al técnico la próxima semana para seguir construyendo un proyecto ambicioso.

La Deportiva Minera llega además en una situación especialmente atractiva para compradores que han preguntado por el club. El conjunto del Llano del Beal ha firmado una gran temporada, quedándose a las puertas del ascenso, ha cerrado el ejercicio sin deudas a la plantilla y se ha clasificado para disputar la próxima edición de la Copa del Rey, lo que supone un activo extra. Una combinación de éxitos deportivos y estabilidad económica que convierte a la entidad en un proyecto sólido y con recorrido.

Fuentes de la Deportiva Minera reconocen que están escuchando ofertas, al considerar que un proyecto de estas dimensiones resulta difícil de sostener para una sola persona. Sin embargo, subrayan que, hasta el momento, no ha llegado ninguna propuesta formal acompañada de una oferta económica concreta. Por lo que ahora mismo, el club continuaría. La idea es que este tema no se alargue más de una semana.

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Tanto representantes en nombre del Molinense como del Santomera se han interesado por la situación de la entidad y han mantenido contactos con el club de Llano del Beal. No obstante, desde la Deportiva Minera aseguran que esas conversaciones no han pasado de una primera toma de contacto y que, a día de hoy, no existe ninguna operación de venta cerrada sobre la mesa.