David DeJulius, la gran incógnita a resolver del nuevo ciclo del UCAM Murcia

Puede que al UCAM Murcia CB de los récords todavía le quede cuerda para rato. Y es que llegará al verano en una buena posición al tener prácticamente atada la continuidad del bloque que le ha hecho firmar la mejor temporada regular de su historia, consiguiendo un cuarto puesto en la Liga Endesa y un balance de 25 triunfos y 9 derrotas, algo que tan solo nueve equipos han logrado en la ACB en los últimos treinta años.

Después de la eliminación frente al Barça, en el tercer y definitivo partido de los cuartos de final del play off, el UCAM tiene que jugar ahora sus partidos en los despachos. No obstante, como viene ocurriendo temporadas atrás, Alejandro Gómez lleva moviéndose por esos escenarios desde hace meses. Por lo que, salvo algún contratiempo inesperado, el director general del club murciano tiene muy clara su hoja de ruta a seguir.

Al contrario de lo que ocurrió hace un año, cuando el UCAM se sumergió de lleno en el mercado con la llegada de hasta ocho caras nuevas en el periodo veraniego, todo apunta a que la entidad universitaria tiene las riendas en la situación contractual de su plantilla durante este cambio de ciclo.

Sito Alonso, junto a la plantilla del UCAM Murcia, tras el tercer partido de play off ante el Barça. / Juan Carlos Caval

Cuenta con hasta nueve jugadores con contrato en vigor para la próxima temporada, además del entrenador Sito Alonso, quien renovó hasta 2028, por lo que tan solo algún giro de guion, como que algún club venga a pagar la cláusula de un jugador o a negociar por su traspaso, algo que ya ocurrió con Rodions Kurus el pasado verano, podría alterar con la que cuenta en este aspecto.

Así pues, el futuro de David DeJulius es la única incógnita a resolver por parte de los universitarios durante las próximas semanas. Y es que el norteamericano, después de convertirse en el mejor base de la temporada de la ACB, y de pelear hasta las últimas jornadas por ser el máximo anotador, ha despertado el interés de varios de los equipos más potentes de Europa.

David DeJulius, del UCAM Murcia, frente a Darío Brizuela durante un encuentro en el Palau. / ACB Photo/Eric Alonso

Después de pasar por Grecia, Alemania, Israel o Turquía, ha sido en Murcia dónde se ha reencontrado con su juego. A sus 26 años, ha asumido el liderazgo del UCAM en el tramo decisivo de la competición, especialmente en un segunda vuelta en la que los universitarios fueron el mejor equipo, y ser la piedra angular del nuevo proyecto puede ser una de las bazas para su continuidad.

De hecho, el UCAM cuenta con opción de prolongar su contrato por una temporada más. Y en la desgracia que ha supuesto su lesión sufrida en el segundo partido de la eliminatoria ante el Barça, con la fractura del quinto metatarsiano de su pie derecho, por lo deberá pasar por el quirófano y estar de baja unos tres meses, puede encontrar un punto a favor para seguir. En Murcia tendrá el cuidado, la paciencia y la atmósfera necesaria para volver a brillar. Y eso puede ser determinante para tomar una decisión que incluso el propio jugador ya veía con buenos ojos antes este infortunio y con varios equipos tocando a su puerta.

David DeJulius, saliendo del Palacio de los Deportes con muletas / Juan Carlos Caval

Un base y un pívot

No obstante, todo apunta a que, independiente de lo que ocurra con DeJulius, el UCAM deberá salir al mercado en busca de un base y un pívot. Y es que tanto Michael Forrest como Devontae Cacok acaban contrato y sus renovaciones son mucho más complicadas. Mismo caso que Kelan Martin, que todo apunta a que no seguirá, y de un Jaylen Hands que no ha sido el revulsivo esperado en el tramo final.

Devontae Cacok, en el partido UCAM Murcia-San Pablo Burgos. / | ISRAEL SÁNCHEZ

Nueve jugadores con contrato

Así pues, el UCAM cuenta ahora mismo en su plantilla con una ficha extracomunitaria libre y nueve jugadores con contrato en vigor. Los escoltas Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, los aleros Will Falk y Sander Raieste, los ala-pívots Rubén López de la Torre, Kaiser Gates y Toni Nakic (al hacer efectiva su opción de renovación, como ya adelantó este diario), y los pívots Emanuel Cate y Moussa Diagne. Deberá negociar, por tanto, en los casos de Howard Sant-Roos, con el que parece encontrarse en la misma sintonía para seguir al menos un año más, y de un Dani García que ha acabado la temporada cedido en el Hiopos Lleida, aunque el club tendría una opción para prolongar su compromiso un año más. Sin embargo, puede que finalmente no se lleve a cabo ese movimiento.

"Tenemos dos o tres cosas que van a ser la bomba"

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, se mostró de nuevo muy esperanzado por el futuro de su equipo la próxima temporada nada más ser eliminado por el Barça en los cuartos de final del play off de la Liga Endesa. Si bien el técnico ya avisó hace un año, cuando el club acabó en la novena posición después de venir de disputar las finales de la ACB con el Real Madrid, en esta misma línea se mostró después de ponerle el punto y final a la mejor temporada de la historia de un UCAM que alcanzó los 25 triunfos y la cuarta plaza de la ACB en la fase regular.

"Si hace un año dije que lo que podía pasar era acojonante, la función de todos ahora es intentar que lo siga siendo", expresó el técnico tras el tercer y definitivo partido ante el equipo azulgrana el pasado sábado.

Sito Alonso, del UCAM Murcia, durante un entrenamiento en el Palacio. / UCAM Murcia CB

No obstante, Sito Alonso también quiso mantener los pies en la tierra después de las sorpresas que han ocurrido en la competición, como el descenso del Dreamland Gran Canaria a Primera FEB o la eliminación del Real Madrid frente a La Laguna Tenerife en cuartos de final.

Noticias relacionadas

"No podemos creernos que podemos ser alguien más, pero sí tenemos que creer en lo que somos, que es optar a todo lo posible pero sabiendo nuestra realidad y que en esta liga puede pasar cualquier cosa", explicó para después añadir que "ahora tenemos que rehacernos de nuevo, tener hoy un poco de tristeza, pero mañana pensar en quién se va a ir, quién se va a quedar, a quién vamos a fichar y a quién tenemos ya fichado y no lo vamos a decir. Porque hay dos o tres cosas importantes que van a ser la bomba".