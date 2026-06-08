El cartagenero Miguel García gana el combate estelar de la Premium Fighters

Miguel García, del Upper Club Cartagena, consiguió el cinturón en el combate estelar de la Premium Fighters XII de kickboxing. La ciudad alicantina de Algorfa acogió la duodécima edición de Premium Fighters, que con organización de Tiger Fighters Team, presenciaron más de dos mil aficionados. Miguel García se impuso a los puntos, por decisión unánime, a Mohamed Guenoune en un espectacular y vibrante combate que levantó al público de sus asientos, y recibió de manos del presidente de la FKM Comunidad Valenciana, Eduardo Martín, el cinturón acreditativo. También consiguió la victoria su compañero de equipo Mouad Faraji frente a José Antonio Sánchez.