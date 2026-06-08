El Águilas FC confirma la renovación de Pedro Reverte

El Águilas Fútbol Club ha puesto este lunes la primera piedra de su más que ilusionante proyecto en Primera Federación, al hacer oficial la continuidad de Pedro Reverte al frente de la dirección deportiva. De esta manera, la 2026-2027 será la quinta temporada del dirigente lorquino como máximo responsable de la planificación de la entidad blanquiazul.

Reverte llegó al Águilas en el verano de 2022, tras aquel dramático descenso en el ‘play out’ en La Nucía. El lorquino cogió las riendas del equipo y en unos pocos meses lo devolvió a Segunda RFEF, con un ascenso que se rubricó con cinco jornadas de antelación. Así mismo, en las dos campañas siguientes, el club se asentó de su mano en la cuarta categoría del fútbol español, a través de dos plácidas permanencias en otras tantas temporadas en las que el equipo peleó por el play off de ascenso hasta la penúltima jornada, alcanzando el séptimo puesto en la 2023-2024 (clasificación a la Copa del Rey incluida) y el octavo en la 2024-2025.

El salto definitivo del proyecto, así pues, llegó en la 2025-2026, aún en curso en términos federativos. Reverte apostó por la figura de Adrián Hernández para el banquillo y el entrenador de Churra le respondió con una temporada mágica en la que los nuestros ocuparon el liderato durante casi la mitad de la competición y acabaron logrando un histórico ascenso a Primera RFEF, en la agónica tanda de penaltis de hace apenas una semana en Sa Pobla.

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En estos cuatro años como director deportivo blanquiazul, además, Reverte, ha ayudado a la profesionalización del club y a su crecimiento global, más allá de la primera plantilla, contribuyendo, por ejemplo, al primer ascenso a Tercera del filial en toda la historia del fútbol local. A sus 49 años, el lorquino cuenta con una larga experiencia en clubes de toda España, como el Almería, el UCAM Murcia, el Lorca Deportiva o el Cartagena.